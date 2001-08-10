Почему стоит посетить Баку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Азербайджан сегодня привлекает туристов со всего мира. Эту «страну огней» посещает почти 2 миллиона человек в год. Азербайджан, кроме исторических и культурных ценностей, открывает туристам и горнолыжные комплексы, и оздоровительные курорты, и соляные пещеры.

С древних времен Азербайджан называют «страной огня». Это название связано с появлением языков пламени в местах выхода газа на поверхность. Чтобы увидеть это воочию, можно посетить горный склон Янардаг или храм огня Атештяг.

Азербайджан сегодня – это уникальная природа и культура, архитектура древних построек и современных проектов, множество музеев, театров, памятников культуры различных эпох.

В старинных городах прекрасно сохранились древние постройки. Это крепости, дворцы, караван-сараи и мечети: город Баку – это один из самых древних городов Востока. Уже в пятом веке были первые упоминания о нем в древних манускриптах. Множество памятников старины находятся в столице Азербайджана.

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Окрестности

В окрестностях города Баку находятся красивейшие места:

- Ущелье Тенги и Афурджинский водопад;

- Город Шеки – это Королевский дворец Шекинских ханов 18-века, построенный без единого гвоздя, с роскошным внутренним убранством;

- Нижний и Верхний караван-сараи;

- Средневековые бани.

Город Гянджа – это древний город, основанный в 852 году нашей эры. Он известен арочной архитектурой строений и многовековыми чинарами (платанами), имеющими диаметр ствола до 6 метров. Тем, кто хочет ощутить дуновение средневековья, увидеть, каким был город много веков назад, стоит посетить Ичери-Шехэр или «Старый город». Он возник в 8-11 веках и уже тогда был крупным ремесленным центром. Его стены служили защитой жителям вплоть до 1806 года.

Достопримечательности

Изысканная красота, атмосфера, наполненная доброжелательностью и восточным гостеприимством, отличает столицу Азербайджана. В то же время Баку – крупнейший промышленный, научный и культурный центр. Один из символов города – это Ичери-Шехэр или «Старый город». Возраст отдельных его построек превысил 750 лет.

В Ичери-Шехэр до сих пор сохранились старинные постройки, овеянные легендами:

1. Девичья башня, о возникновении которой существует несколько легенд.

2. Дворец Ширваншахов, строительство которого длилось около 4 веков. Он считается жемчужиной архитектуры. Его величественные строения поражают своей монументальностью.

3. Древние дворцы: Ханский, Бухарский, Мултани.

4. Величественные мечети: Гилек- мечеть, Хыдыр-мечеть, мечеть Гаджи Эйбата.

У сегодняшнего Баку новые символы - современные архитектурные здания, поражающие красотой и необычностью форм:

1. Пламенные башни», которые по праву считаются визитной карточкой столицы Азербайджана. Ночное свечение этих трех небоскребов завораживает. У них 5 видов подсветок. Одна из них воспроизводит цвета национального флага.

2. Культурный Центр Гейдара Алиева объединяет музей Гейдара Алиева, залы для демонстрации исторических и культурных ценностей, а также конгресс-центр. Экспонаты отражают историю страны и ее культуру. Здесь же демонстрируются макеты 45 самых красивых и известных зданий. Здания имеют историческую и архитектурную ценность.

3. Бакинский кристальный зал был построен к конкурсу Евровидения-2012. Необычная форма здания и внешние стены, выполненные в виде светящихся кристаллов, поразили участников Евровидения-2012 и всех гостей города. Во время выступления певца, внешние стены зала освещались в цвета флага его страны.

4. Спортивно-концертный комплекс имени Гейдара Алиева был реконструирован в 2015 году к первым в мире Европейским играм. Сегодня его называют Национальным стадионом.