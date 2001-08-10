Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вы замечали, как одна и та же тушь для ресниц может кардинально изменить взгляд? Да, это магия, заключённая в маленьком флаконе, который способен подчеркнуть красоту ваших глаз, сделав их более выразительными, большими или кокетливыми. Но главный секрет — правильно подобранная тушь, которая подойдёт именно вашей форме глаз. Готовы раскрыть эту тайну вместе с нами?

Овальные глаза: удлиняем и открываем взгляд

Обладательницы овальных глаз могут похвастаться своей природной симметрией, но почему бы не сделать взгляд ещё более глубоким и чарующим? Идеальный вариант — тушь с удлиняющей щёточкой. Такая щёточка помогает равномерно прокрашивать каждую ресничку, не перегружая их объёмом, но добавляя нужную длину. Выбирайте формулы с кератином или маслами для питания ресниц — это поможет избежать ломкости.

Совет: для усиления эффекта используйте щипцы для завивки, чтобы приподнять ресницы и сделать глаза ещё более распахнутыми.

Миндалевидные глаза: подчеркиваем естественную красоту

Миндалевидная форма глаз — это мечта визажистов. Вам подойдут практически любые туши, но для максимального эффекта попробуйте объёмные формулы. Щёточки в виде песочных часов равномерно распределяют продукт по всей длине ресниц, создавая объём у корней и естественное удлинение на кончиках.

Если вы хотите добавить немного драмы в ваш образ, выбирайте тушь с эффектом «кошачьих глаз». Она поможет акцентировать внешний уголок глаза и создать тот самый сексуальный, прищуренный взгляд, который сводит с ума. И да, не забудьте подводку для завершения образа.

Глубоко посаженные глаза: открываем их

Глубоко посаженные глаза нуждаются в туши, которая придаст ресницам больше объёма и длины. В этом случае идеальны формулы с пушистыми щёточками, которые добавляют текстуру и делают взгляд более открытым.

Лайфхак: наносите тушь в два слоя, тщательно прокрашивая у основания ресниц — это визуально поможет сделать акцент на глаза.

Маленькие глаза: акцент на длину

Для маленьких глаз важно сделать ресницы как можно более длинными. Используйте тушь с удлиняющим эффектом и тонкой щёточкой.

Такая щёточка позволяет дотянуться до самых маленьких ресничек, не склеивая их. Формулы с микрофибрами будут вашим лучшим другом — они добавят ресницам несколько дополнительных миллиметров.

Не забывайте прокрашивать нижние ресницы — это поможет визуально увеличить размер глаз и сделать взгляд более открытым.

Как выбрать тушь для особых случаев

Иногда нам всем хочется чего-то особенного — праздника или просто вау-эффекта. Если у вас намечается важное событие или свидание, где нужен непревзойдённый образ, выбирайте тушь с эффектом накладных ресниц. Она добавит не только длину, но и роскошный объём. А если вы ищете универсальный вариант на каждый день, то тушь с естественным эффектом будет идеальным выбором.

Заключение

Теперь, когда вы знаете, как правильно подбирать тушь в зависимости от формы глаз, настало время действовать! При выборе туши всегда обращайте внимание не только на щёточку, но и на формулу — она должна подходить вашим ресницам. И если вы хотите купить тушь для ресниц, которая подчеркнёт ваш взгляд, не забудьте заглянуть в ЛЭТУАЛЬ — там всегда есть что-то, что способно удивить.

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Теперь вы точно знаете, как превратить макияж глаз в настоящее искусство.