Тихоокеанское
информационное агентство
11 Октября 2024
Сейчас 00:25
96,95|106,42|66,91
На участках улиц Академической и Хабаровской в Южно-Сахалинске временно ограничат движение
Разнообразные статьи на актуальные темы

Секреты эргономичного дизайна квартиры от эксперта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Создание комфортного и функционального жилого пространства - задача не из легких. Однако, следуя принципам эргономики, можно добиться идеального баланса между эстетикой и практичностью. Ведущий дизайнер интерьеров Дмитрий интернет-магазина topsvet.ru поделился ключевыми правилами эргономичного обустройства квартиры.

Основы эргономичного планирования

По словам эксперта, эргономика в дизайне интерьера - это наука о создании максимально удобного пространства для человека. "При планировании квартиры важно учитывать не только красоту, но и функциональность каждого элемента", - подчеркивает Дмитрий.

Ключевые принципы эргономичного дизайна:

  • Свобода передвижения: отсутствие препятствий и барьеров
  • Минимализм: избавление от лишних вещей
  • Безопасность: соблюдение норм освещенности, ширины проемов и т.д.
  • Функциональность: сохранение назначения каждой комнаты
  • Продуманное освещение: учет естественного света и правильное расположение светильников

Зонирование пространства

Дмитрий рекомендует четко разделять жилое пространство на функциональные зоны. "В каждой комнате должны быть выделены области для различных видов деятельности. Например, в гостиной - зона отдыха, рабочая зона, обеденная зона", - поясняет дизайнер.

Эксперт советует использовать для зонирования:

  • Мебель (диваны, стеллажи)
  • Освещение (точечные светильники, торшеры)
  • Напольные покрытия (ковры, плитка)
  • Декоративные перегородки

Эргономика кухни

Особое внимание дизайнер уделяет планировке кухни. "Здесь крайне важно правильно организовать рабочий треугольник: мойка - плита - холодильник", - подчеркивает он.

Рекомендации по обустройству кухни:

  • Расстояние между вершинами рабочего треугольника не должно превышать 6 метров
  • Ширина проходов - минимум 1,2 метра
  • Высота рабочей поверхности - 85-90 см (индивидуально под рост хозяйки)
  • Верхние шкафы - на расстоянии 40-50 см от столешницы

Спальня: территория комфорта

При планировании спальни дизайнер рекомендует ориентироваться на создание максимально спокойной атмосферы. "Спальня - это место отдыха, поэтому здесь не должно быть ничего лишнего", - говорит Дмитрий.

Правила эргономичной спальни:

  • Кровать располагается дальше от двери, ближе к окну
  • Расстояние от кровати до стен - не менее 70 см с каждой стороны
  • Шкаф лучше выбирать с раздвижными дверями
  • Рабочее место (если есть) отделяется ширмой или стеллажом

Ванная комната: максимум функциональности

Дмитрий отмечает, что даже в небольшой ванной можно создать удобное пространство. "Главное - грамотно использовать каждый сантиметр", - подчеркивает эксперт.

Советы по обустройству ванной:

  • Минимальное расстояние между сантехникой - 70 см
  • Высота раковины - 80-110 см
  • Душевая кабина вместо ванны экономит место
  • Навесная сантехника визуально увеличивает пространство

Мебель-трансформер: экономия пространства

Для небольших квартир дизайнер рекомендует использовать мебель-трансформер. "Такие предметы позволяют максимально эффективно использовать пространство, не жертвуя комфортом", - объясняет Дмитрий.

Популярные варианты мебели-трансформер:

  • Раскладные диваны
  • Столы-консоли
  • Кровати-подиумы со встроенными ящиками
  • Шкафы с выдвижными рабочими поверхностями

Освещение: ключ к комфорту

Подчеркнем важность правильного освещения для создания эргономичного пространства. "Свет влияет не только на визуальное восприятие интерьера, но и на самочувствие жильцов", - говорит эксперт.

Рекомендации по организации освещения:

  • Использование многоуровневого освещения
  • Учет естественного освещения при расстановке мебели
  • Применение диммеров для регулировки яркости
  • Установка локального освещения в рабочих зонах

Вместо заключения

Подводя итоги, ведущий дизайнер отмечает: "Эргономичный дизайн - это не просто модный тренд, а необходимость для комфортной жизни. Следуя этим принципам, вы создадите пространство, идеально подходящее именно вам".

Ответы на частые вопросы

Что такое эргономика в дизайне интерьера?

Эргономика в дизайне интерьера - это наука о создании максимально удобного и функционального пространства, учитывающего физиологические и психологические особенности человека.

Как правильно организовать рабочее место дома?

При организации домашнего рабочего места важно обеспечить хорошее освещение, удобное кресло с правильной поддержкой спины, и расположить монитор на уровне глаз. Рабочую зону лучше отделить от зоны отдыха.

Какая высота считается оптимальной для кухонной столешницы?

Оптимальная высота кухонной столешницы - 85-90 см, но она может варьироваться в зависимости от роста хозяйки.

Как визуально увеличить маленькую ванную комнату?

Для визуального увеличения маленькой ванной комнаты используйте светлые тона в отделке, большие зеркала, навесную сантехнику и хорошее освещение.

Какое расстояние должно быть между телевизором и диваном?

Оптимальное расстояние между телевизором и диваном зависит от диагонали экрана. Для телевизора с диагональю 40 дюймов - это около 1,8 метра, для 60-дюймового - 2-2,5 метра.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Разнообразные статьи на актуальные темы

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?