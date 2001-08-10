Секреты эргономичного дизайна квартиры от эксперта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Создание комфортного и функционального жилого пространства - задача не из легких. Однако, следуя принципам эргономики, можно добиться идеального баланса между эстетикой и практичностью. Ведущий дизайнер интерьеров Дмитрий интернет-магазина topsvet.ru поделился ключевыми правилами эргономичного обустройства квартиры.
Основы эргономичного планирования
По словам эксперта, эргономика в дизайне интерьера - это наука о создании максимально удобного пространства для человека. "При планировании квартиры важно учитывать не только красоту, но и функциональность каждого элемента", - подчеркивает Дмитрий.
Ключевые принципы эргономичного дизайна:
- Свобода передвижения: отсутствие препятствий и барьеров
- Минимализм: избавление от лишних вещей
- Безопасность: соблюдение норм освещенности, ширины проемов и т.д.
- Функциональность: сохранение назначения каждой комнаты
- Продуманное освещение: учет естественного света и правильное расположение светильников
Зонирование пространства
Дмитрий рекомендует четко разделять жилое пространство на функциональные зоны. "В каждой комнате должны быть выделены области для различных видов деятельности. Например, в гостиной - зона отдыха, рабочая зона, обеденная зона", - поясняет дизайнер.
Эксперт советует использовать для зонирования:
- Мебель (диваны, стеллажи)
- Освещение (точечные светильники, торшеры)
- Напольные покрытия (ковры, плитка)
- Декоративные перегородки
Эргономика кухни
Особое внимание дизайнер уделяет планировке кухни. "Здесь крайне важно правильно организовать рабочий треугольник: мойка - плита - холодильник", - подчеркивает он.
Рекомендации по обустройству кухни:
- Расстояние между вершинами рабочего треугольника не должно превышать 6 метров
- Ширина проходов - минимум 1,2 метра
- Высота рабочей поверхности - 85-90 см (индивидуально под рост хозяйки)
- Верхние шкафы - на расстоянии 40-50 см от столешницы
Спальня: территория комфорта
При планировании спальни дизайнер рекомендует ориентироваться на создание максимально спокойной атмосферы. "Спальня - это место отдыха, поэтому здесь не должно быть ничего лишнего", - говорит Дмитрий.
Правила эргономичной спальни:
- Кровать располагается дальше от двери, ближе к окну
- Расстояние от кровати до стен - не менее 70 см с каждой стороны
- Шкаф лучше выбирать с раздвижными дверями
- Рабочее место (если есть) отделяется ширмой или стеллажом
Ванная комната: максимум функциональности
Дмитрий отмечает, что даже в небольшой ванной можно создать удобное пространство. "Главное - грамотно использовать каждый сантиметр", - подчеркивает эксперт.
Советы по обустройству ванной:
- Минимальное расстояние между сантехникой - 70 см
- Высота раковины - 80-110 см
- Душевая кабина вместо ванны экономит место
- Навесная сантехника визуально увеличивает пространство
Мебель-трансформер: экономия пространства
Для небольших квартир дизайнер рекомендует использовать мебель-трансформер. "Такие предметы позволяют максимально эффективно использовать пространство, не жертвуя комфортом", - объясняет Дмитрий.
Популярные варианты мебели-трансформер:
- Раскладные диваны
- Столы-консоли
- Кровати-подиумы со встроенными ящиками
- Шкафы с выдвижными рабочими поверхностями
Освещение: ключ к комфорту
Подчеркнем важность правильного освещения для создания эргономичного пространства. "Свет влияет не только на визуальное восприятие интерьера, но и на самочувствие жильцов", - говорит эксперт.
Рекомендации по организации освещения:
- Использование многоуровневого освещения
- Учет естественного освещения при расстановке мебели
- Применение диммеров для регулировки яркости
- Установка локального освещения в рабочих зонах
Вместо заключения
Подводя итоги, ведущий дизайнер отмечает: "Эргономичный дизайн - это не просто модный тренд, а необходимость для комфортной жизни. Следуя этим принципам, вы создадите пространство, идеально подходящее именно вам".
Ответы на частые вопросы
Что такое эргономика в дизайне интерьера?
Эргономика в дизайне интерьера - это наука о создании максимально удобного и функционального пространства, учитывающего физиологические и психологические особенности человека.
Как правильно организовать рабочее место дома?
При организации домашнего рабочего места важно обеспечить хорошее освещение, удобное кресло с правильной поддержкой спины, и расположить монитор на уровне глаз. Рабочую зону лучше отделить от зоны отдыха.
Какая высота считается оптимальной для кухонной столешницы?
Оптимальная высота кухонной столешницы - 85-90 см, но она может варьироваться в зависимости от роста хозяйки.
Как визуально увеличить маленькую ванную комнату?
Для визуального увеличения маленькой ванной комнаты используйте светлые тона в отделке, большие зеркала, навесную сантехнику и хорошее освещение.
Какое расстояние должно быть между телевизором и диваном?
Оптимальное расстояние между телевизором и диваном зависит от диагонали экрана. Для телевизора с диагональю 40 дюймов - это около 1,8 метра, для 60-дюймового - 2-2,5 метра.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темы
Это читают
14:16 Сегодня До конца текущего года в Сахалинской области появится ряд важных объектов
09:00 Сегодня Сахалинским школьникам рассказали о "вкусной" профессии
09:28 Сегодня Власти Южно-Сахалинска проверили, как работает общественный транспорт
09:48 Сегодня Сквозной проезд между двумя домами по Компроспекту в Южно-Сахалинске временно закроют
17:34 4 Октября Иеромонах Александр (Зарубин) прилетел в Южно-Сахалинск на 30-летие общины храма святителя Иннокентия Московского
10:41 3 Октября Первая очередь Сахалинского нефтегазового индустриального парка открылась в Южно-Сахалинске
15:53 3 Октября В Южно-Сахалинске этой осенью высадят около 80 тысяч тюльпанов
15:08 4 Октября Южносахалинцев приглашают на сахалинский агрофестиваль "Свое Родное Островное-2024"
15:50 12 Сентября На Кунашире найдены "грибоживотные", способные перемещаться
12:47 12 Сентября На Сахалине задержали жителя Костромы, которого подозревают в нападении на женщин
10:06 13 Сентября Военнослужащие и их семьи становятся участниками Дальневосточной ипотеки для бойцов СВО
10:50 20 Сентября Инфляция в августе на Сахалине и Курилах замедлилась
Выбор редакции
- 15:07 Сегодня Итоги Чеховского фестиваля "Остров Сахалин" подвели в музее книги
- 11:17 Вчера На Шумшу планируют создать уникальный музей памяти, посвященный Курильской десантной операции
- 11:43 8 Октября На Камчатке ищут осиротевшего медвежонка
- 15:13 7 Октября Гимназия №1 Южно-Сахалинска подарила детские книги библиотекам Донбасса
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?