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Пневмония в детском возрасте и возможные осложнения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Детская пневмония — острое, а иногда хроническое инфекционное заболевание дыхательной системы, при котором поражается легочная ткань. Симптомами могут быть кашель, одышка, высокая температура. Пневмония несет опасность детям младшего возраста.
Выявить причины патологического процесса поможет детский пульмонолог. Лечат пневмонию педиатры и пульмонологи. Терапия может быть проведена как амбулаторно, так и стационарно. Зависит от формы протекания заболевания.
Что способствует появлению детской пневмонии?
Вызвать данное заболевание может бактериальное, вирусное, грибковое либо паразитарное инфицирование. Например, детский пульмонолог в СПб поможет определить характер заболевания и назначить правильное лечение.
В педиатрии чаще всего можно столкнуться с пневмонией, ассоциированной с неклеточным инфекционным агентом. Возникает она, когда ребенок переболел ОРВИ либо гриппом. Причиной пневмонии у новорожденного может быть цитомегаловирусная болезнь, вирус герпеса. Также может быть коревая пневмония, осложнение кори.
Пневмония новорожденных — причины появления
Существуют такие случаи, когда только что рожденному ребенку ставят диагноз пневмония. Это довольно распространенная ситуация.
У новорожденных может возникнуть пневмония таких видов:
- Трансплацентарная. Из-за того, что будущая мама не пролечила инфекции, они проникают через плаценту в утробу, и происходит заражение.
- Антенатальная. Когда будущая мать вынашивает ребенка, инфекция проникает сквозь околоплодные воды, и легкие воспаляются.
- Интранатальная. Инфицирование происходит в тот момент, когда плод проходит через родовой канал. Из-за этого начинается развитие пневмонии.
- Постнатальная. Заражение происходит после рождения ребенка.
Развитие пневмонии у новорожденных стремительное из-за того, что легочные ткани незрелые и не сформирован иммунный ответ. Недоношенные дети переносят заболевание в более тяжелой форме.
Возможные осложнения детской пневмонии
Если не пролечить пневмонию вовремя, она может стать причиной серьезных осложнений.
- При увеличении очагов воспаления инфекция поражает большую часть легкого, то может быть развитие дыхательной недостаточности. Симптоматика при таком осложнении может проявляться одышкой, затруднением дыхания, полной остановкой дыхания. Наступает гипоксия внутренних органов.
- Может развиться сердечно-сосудистая недостаточность. Это случается из-за того, что повреждаются кардиомиоциты при токсическом поражении и нарушается кровоток по малому кругу кровообращения, а также повышается нагрузка на работу сердца. У ребенка синеют пальцы на руках и ногах, он бледнеет, происходит учащение сердечного ритма, повышается потливость.
- Возникает инфекционно-токсический шок. Это происходит из-за токсического воздействия на организм вещества, которое выделила бактерия, вызвавшая воспаление. Поражается нервная система. Это проявляется судорогами и обмороком.
- Гипоксия тканей приводит к тому, что нарушается кислотно-щелочной баланс. Из-за чего может нарушаться кровоснабжение органов, появляться аритмия и тошнота, а также мышечная слабость и дизурия.
- Абсцедирующие пневмонии приводят к диссеминации возбудителей инфекции в пределах тела человека. Из-за этого могут развиваться гнойные эндокардиты, менингит. Вероятно и развитие сепсиса.
- Гнойное расплавление может привести к деструкции легочных тканей — это опасное осложнение. Происходит формирование абсцесса, который будет лечить хирург.
- Развитие плеврита, когда воспаляются плевральные листки, окружающие легкие.
От возраста ребенка зависит течение заболевания. Тяжелее всего переносят пневмонию новорожденные дети, в особенности когда в анамнезе ребенка есть другие патологии. Необходимо вовремя обращаться за медицинской помощью. Ранняя диагностика пневмонии и назначение антибиотикотерапии ускоряют процесс выздоровления.
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