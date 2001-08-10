Как правильно провести уборку офисного помещения: личный опыт от проверенной компании

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

О том, что первое впечатление является зачастую определяющим для дальнейшего восприятия, наверное, знают многие. Это особенно важно для новых клиентов, приходящих в ваш офис. Конечно, благоприятная обстановка, чистота и порядок в сочетании с профессионализмом ваших сотрудников делают свое дело. Поэтому так важно уделять внимание пространству, в котором находится ваш офис. Светлое, опрятное, чистое помещение создает приятное впечатление о вас, как о руководителе, о ваших сотрудниках как о профессионалах своего дела, о вашей фирме как о преуспевающей и развитой компании.

Я хорошо это понимаю, поэтому всегда уделяю особое внимание чистоте своего офиса. Знаете, имидж в нашем деле много значит. Конечно, чтобы поддерживать должный уровень порядка, я пользуюсь услугами клининг компании. Уже продолжительное время я сотрудничаю с агентством Колибри, которое проводит качественный клининг офисов. В том, что им можно доверять, я убедилась с самого первого взаимодействия, когда наше помещение они привели в идеальный порядок. Это было для меня особенно важно, ведь тогда нам предстояла важная встреча с клиентами. Колибри не просто сделали уборку, они вывели наш офис на новый уровень - помещение просто сияло чистотой, везде был идеальный порядок, витала атмосфера свежести и прохлады.

Виды уборки офисов

Подходы к уборке жилых и нежилых помещений несколько различаются. Многое зависит от запроса и предпочтений клиента, его целей и ожиданий от клинеров. В этой связи существует несколько видов уборки офисных помещений:

Уборка на каждый день

Это те манипуляции, которые необходимы ежедневно. Их проводят в утреннее или вечернее время перед или после прихода сотрудников. Обычно это удаление пыли, выбрасывание мусора, освежение полов, уборка в санузле.

Единоразовая уборка

Необходима перед важными мероприятиями, например, перед встречей важных клиентов, или же после определенных событий, таких, как ремонт в помещении, когда необходимо единожды провести серьезную уборку.

Генеральная чистка офиса

Серьезный полноценный профессиональный клининг раз в год. Этим занимаются исключительно специалисты из соответствующих служб. Тут подвергается обработке все - от напольного покрытия до окон. Проводится чистка вентиляции, систем кондиционирования и прочие комплексные работы по уборке помещения.

Сухой тип уборки

Особенно подходит для офисов, позволяет быстро и качественно навести порядок. Используется чистка пылесосом или сухой щеткой. Максимально легко удаляется пыль и мусор без применения воды и химических средств. Носит скорее поддерживающий характер.

Влажный тип уборки

Это более основательный подход, требующий задействования воды и различных чистящих веществ. Осуществляется при помощи швабры и тряпки, позволяет более детально подойти к процессу, удалить более сложные загрязнения. В каждом отдельном случае вопрос решается индивидуально, какие вещества использовать, какой зоне уделить особое внимание, с какими загрязнениями придется иметь дело и т.д.

Алгоритм проведения уборки

Планирование включает следующие моменты:

Выбор времени приезда специалистов. Оно должно быть удобно клиенту, обычно это бывает тогда, когда сотрудников еще или уже нет на рабочем месте.

Определение периодичности уборки - будет ли это единоразовое действие или же клинеры будут выезжать на объект в определенные дни и время.

Назначение ответственного в офисе за чистоту и порядок, взаимодействие с клиентами, контроль..

Чтобы не возникало особых сложностей и серьезных загрязнений в вашем офисе, важно выполнять следующие рекомендации:

Поддержание порядка на рабочем месте

Основное правило - перед уходом домой оставлять на столе только то, что необходимо. Чтобы приходить в уже упорядоченное пространство. В течение дня у сотрудников часто возникают ситуации, когда на рабочем месте находится много посторонних предметов. Если в текущий момент это допустимо, то перед уходом домой - нет.

Чистка ковров

Ковровые покрытия обычно собирают на себе много пыли. Поэтому чистка их весьма актуальна. Предпочтительна ежедневная уборка с помощью пылесоса. В этой связи отличное решение - прибегнуть к помощи клинеров, обладающих специальной техникой для доступа в самые узкие и сложные места.

Уборка мебели

Чтобы мебель выглядела респектабельно, ее обязательно надо периодически чистить. предметы интерьера тоже нуждаются в регулярной обработке от пыли. Обычно для этих целей применяют специальные средства, которыми протирают предметы при помощи тряпочки из микрофибры. Стеклянные поверхности особо нуждаются в протирании, чтобы всегда выглядели чисто.

Уборка в туалете

Это место, требующее повышенного внимания к чистоте. Зачастую именно по состоянию санузла судят о чистоте помещения в целом. Поэтому здесь важно уделять внимание сразу нескольким зонам:

Пол;

Зеркала;

Раковина;

Унитаз.

Здесь применяются специальные антибактериальные чистящие средства. Такой клининг должен быть регулярным - более частым и один раз в какой-то период - особо тщательным.

Порядок на кухне

В некоторых офисах предусмотрена кухонная зона. Поэтому здесь тоже уместна профессиональная чистка. Начиная от холодильника, заканчивая микроволновкой. Такую услугу можно и в квартиру заказать.

Стандартные требования к санитарной обработке офисов

Они прежде всего направлены на поддержание здоровья сотрудников и обеспечение безопасной рабочей обстановки.

Дезинфекция помещения. Особенно актуально в период повышенной заболеваемости.

Правильная утилизация мусора и отходов. Важно для того, чтобы не распространялись опасные бактерии.

Химчистка мебели или сухая периодическая уборка.

Регулярная генеральная уборка, в которую входит мытье окон, дверей, стен и т. д. То есть полноценная чистка помещения.

Полезные рекомендации от профессионалов

Клинеры Колибри в своей работе придерживаются строгих правил уборки помещений. Остановимся на них подробнее:

Важно соблюдать порядок действий в соответствии с составленным планом.

Начинать следует с наиболее явных и заметных загрязнений и мусора. Далее - остальные места.

Всегда уделяем внимание труднодоступным областям, чтобы так не скапливалось очень много пыли.

Нельзя забывать о чистке розеток, вентиляции и т.д. - там зачастую довольно много загрязнений, которых будет меньше, если регулярно их чистить.

Применять небольшое количество специальных средств, строго соблюдая совместимость состава и обрабатываемой поверхности.

Регулярно пользоваться услугами химчистки.

В общем, уборка в офисе требует особого подхода и лучше, если он будет профессиональным. Клининговое агенство Колибри с этой задачей справляется отлично. В их распоряжении специальное оборудование промышленного типа, со множеством насадок для любых мест помещения, так что грязи шанса не останется. К тому же специалисты обладают знаниями о подходах к тому или иному типу покрытия поверхностей, а значит, можно не переживать за сохранность в надлежащем виде мебели, ковров, пола и т.д. Пользоваться услугами Колибри очень удобно и крайне важно для нашего офиса, ведь мы дорожим своей репутацией и для сотрудничества выбираем только лучших и проверенных специалистов.