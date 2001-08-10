Как избавиться от дряблости кожи на бедрах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дряблость кожи – распространенное явление в области бедер, особенно в случае малоподвижного образа жизни, возрастных и гормональных изменений. Эта проблема также может быть связана с резким похудением (растянутая кожа не встает на место, а провисает), нарушениями кровообращения, заболеваниями эндокринной системы и сбоями в обмене веществ. Чтобы повысить упругость кожи на бедрах потребуется комплексный подход, а в некоторых случаях и помощь пластического хирурга.

Как бороться с проблемой в домашних условиях

При снижении упругости кожи на бедрах практикуйте регулярный домашний уход за этой зоной. Используйте питательные кремы, содержащие натуральные масла, аминокислоты, керамиды, витамин E, коллаген, гиалуроновую и мочевую кислоту. Несколько раз в неделю выполняйте самомассаж проблемной зоны с использованием кокосового или любого другого базового масла. Во время массажа вы также можете использовать банку, с помощью которой вы сможете разогнать кровь, улучшить ток лимфы, что положительно скажется на качестве кожи.

Чтобы повысить упругость кожи принимайте внутрь питьевой коллаген, гиалуроновую кислоту в капсулах, комплекс Омега 3-6-9, мультивитамины для улучшения состояния кожи. С той же целью вы можете употреблять по утрам натощак льняное или оливковое масло, настойку с пчелиным подмором.

Методы косметологии от дряблой кожи на бедрах

Современная косметология предлагает разнообразные методики, которые помогают в борьбе с дряблостью кожи, растяжками, целлюлитом.

Самые эффективные косметические процедуры от дряблой кожи на бедрах:

RF-лифтинг – процедура направленная на подтяжку и разглаживание кожи. Методика основана на использовании радиоволн высокой частоты, которые нагревают глубокие слои кожи, сжимают растянутые волокна коллагена, выводят излишки подкожно-жировой клетчатки. В результате кожа на внутренней и внешней стороне бедер разглаживается, наблюдается эффект лифтинга. Достигнутый эффект сохраняется на 6-12 месяцев. SMAS-лифтинг – аппаратная ультразвуковая процедура, которая направлена на борьбу с дряблостью кожи. Методика представляет собой улучшенную альтернативу RF-лифтинг, дает более стойкий и выраженный результат. Криолиполиз CRISTAL – методика липосакции, основана на воздействии низких температур на жировые клетки. Избавляет от локальных жировых отложений в области бедер, за счет чего выравнивается поверхность кожи. Биоревитализация – инъекции препаратами на основе гиалуроновой кислоты. Процедура увлажняет пересушенную кожу, позволяет добиться ее визуального омоложения.

К сожалению, все методики косметологии дают временный результат, который сохраняется не более года. Для получения стойкого результата, который продержится 5-10 и более лет, пациентам стоит обратиться за помощью к пластической хирургии.

Пластическая хирургия

В случае дряблости кожи на бедрах хирурги могут предложить феморопластику (подтяжку кожи) и разные виды липосакции. Пластическая операция поможет справиться с неровностями и складками в области бедер, вызванными обвисанием кожи. Феморопластика рекомендована при выраженном снижении упругости кожи, когда она утрачивает способность реагировать на уменьшение объема жировой ткани. В случаях избыточных жировых отложений в области бедер и связанной с ними дряблости кожи, пациенту поможет липосакция.

Для каждого случая подходящую методику поможет выбрать опытный пластический хирург, например, доктор Соколов, с которым можно проконсультироваться на сайте – https://doctor-sokolov.ru/.