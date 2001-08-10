Разнообразные статьи на актуальные темы
Как избавиться от дряблости кожи на бедрах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Дряблость кожи – распространенное явление в области бедер, особенно в случае малоподвижного образа жизни, возрастных и гормональных изменений. Эта проблема также может быть связана с резким похудением (растянутая кожа не встает на место, а провисает), нарушениями кровообращения, заболеваниями эндокринной системы и сбоями в обмене веществ. Чтобы повысить упругость кожи на бедрах потребуется комплексный подход, а в некоторых случаях и помощь пластического хирурга.
Как бороться с проблемой в домашних условиях
При снижении упругости кожи на бедрах практикуйте регулярный домашний уход за этой зоной. Используйте питательные кремы, содержащие натуральные масла, аминокислоты, керамиды, витамин E, коллаген, гиалуроновую и мочевую кислоту. Несколько раз в неделю выполняйте самомассаж проблемной зоны с использованием кокосового или любого другого базового масла. Во время массажа вы также можете использовать банку, с помощью которой вы сможете разогнать кровь, улучшить ток лимфы, что положительно скажется на качестве кожи.
Чтобы повысить упругость кожи принимайте внутрь питьевой коллаген, гиалуроновую кислоту в капсулах, комплекс Омега 3-6-9, мультивитамины для улучшения состояния кожи. С той же целью вы можете употреблять по утрам натощак льняное или оливковое масло, настойку с пчелиным подмором.
Методы косметологии от дряблой кожи на бедрах
Современная косметология предлагает разнообразные методики, которые помогают в борьбе с дряблостью кожи, растяжками, целлюлитом.
Самые эффективные косметические процедуры от дряблой кожи на бедрах:
- RF-лифтинг – процедура направленная на подтяжку и разглаживание кожи. Методика основана на использовании радиоволн высокой частоты, которые нагревают глубокие слои кожи, сжимают растянутые волокна коллагена, выводят излишки подкожно-жировой клетчатки. В результате кожа на внутренней и внешней стороне бедер разглаживается, наблюдается эффект лифтинга. Достигнутый эффект сохраняется на 6-12 месяцев.
- SMAS-лифтинг – аппаратная ультразвуковая процедура, которая направлена на борьбу с дряблостью кожи. Методика представляет собой улучшенную альтернативу RF-лифтинг, дает более стойкий и выраженный результат.
- Криолиполиз CRISTAL – методика липосакции, основана на воздействии низких температур на жировые клетки. Избавляет от локальных жировых отложений в области бедер, за счет чего выравнивается поверхность кожи.
- Биоревитализация – инъекции препаратами на основе гиалуроновой кислоты. Процедура увлажняет пересушенную кожу, позволяет добиться ее визуального омоложения.
К сожалению, все методики косметологии дают временный результат, который сохраняется не более года. Для получения стойкого результата, который продержится 5-10 и более лет, пациентам стоит обратиться за помощью к пластической хирургии.
Пластическая хирургия
В случае дряблости кожи на бедрах хирурги могут предложить феморопластику (подтяжку кожи) и разные виды липосакции. Пластическая операция поможет справиться с неровностями и складками в области бедер, вызванными обвисанием кожи. Феморопластика рекомендована при выраженном снижении упругости кожи, когда она утрачивает способность реагировать на уменьшение объема жировой ткани. В случаях избыточных жировых отложений в области бедер и связанной с ними дряблости кожи, пациенту поможет липосакция.
Для каждого случая подходящую методику поможет выбрать опытный пластический хирург, например, доктор Соколов, с которым можно проконсультироваться на сайте – https://doctor-sokolov.ru/.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темы
Это читают
12:05 Сегодня Сахалинцы встретились с писателем и земляком Федором Константиновым
09:41 Сегодня Всероссийский день бега "Кросс нации" на Сахалине пройдет по новому маршруту
09:53 Сегодня В Южно-Сахалинске пройдет неделя тематических приемов по вопросам правовой поддержки граждан
09:58 Сегодня Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают за камбалой
16:10 29 Августа Сахалинским предпринимателям стал доступен маркетплейс услуг для бизнеса
14:25 28 Августа Аэровокзал "Южно-Сахалинск" запустил сервис "Опоздавший пассажир"
14:38 30 Августа Сто молодых специалистов начнут работу в школах и детских садах Южно-Сахалинска
12:11 29 Августа Сахалинские росгвардейцы проводят мероприятия по контролю за оборотом оружия
09:45 12 Августа Предприятия и дирекция форума «ОстроVа» собирают гуманитарный груз для жителей Курской и Белгородской областей, а также участников СВО
- 11:35 5 Августа Сахалинэнерго оперативно восстановило электроснабжение населённых пунктов Невельского района, нарушенное циклоном на Сахалине
17:06 8 Августа Делегация Южно-Сахалинска принимает участие в международной выставке-ярмарке сельскохозяйственной техники в Китае
- 03:14 19 Августа Доставка негабаритных грузов из Китая: виды и особенности перевозки
Выбор редакции
- 16:05 Сегодня В Южно-Сахалинске ветераны отметили 3 сентября на "Солдаткой поляне"
- 09:54 Вчера Сахалинцев приглашают на выставку, посвященную творчеству Михаила Шолохова
- 12:02 30 Августа На Сахалине пройдет практический семинар "Пять языков любви"
- 10:20 29 Августа В Южно-Сахалинске пройдет международный конкурс эссе "Диалог культур Россия-Китай"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?