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Как избавиться от пыли, особенно если у тебя аллергия: помощь клининговой службы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Пыль - настоящий бич для тех, кто страдает от аллергии. Ее частицы, витающие в воздухе, могут вызывать раздражение глаз, заложенность носа и другие очень неприятные симптомы. Избавиться от пыли полностью практически невозможно, но существуют эффективные способы значительно снизить ее количество в помещении.
Самый действенный — это регулярный клининг квартиры. Профессиональная уборка с применением специальных средств и техники позволяет не только удалить видимые скопления пыли, но и глубоко очистить труднодоступные места. Это особенно актуально для людей с аллергией, чье здоровье напрямую зависит от чистоты окружающей среды.
Лично у меня аллергии на пыль нет, разве что на книжную. А вот муж страдает от нее, что и вынуждает нас часто обращаться в клининг. Правда, с тех пор как в моем доме проводят уборку сотрудники службы “Колибри”, дышать супругу стало легче. Дело в том, что клинеры дали нам массу советов, как уменьшить количество пыли в доме. И они действительно помогли!
Теперь я знаю, что неважно, на что у человека аллергия — на пыль или на шерсть любимого кота. Уборка в любом случае должна быть комплексной. И проводить ее надо с соблюдением конкретных правил.
Секреты выбора средств и инструментов
Если у вас аллергия на пыль, первое, чем вы должны обзавестись, это качественным пылесосом. Откажитесь от агрегатов с мешками для сбора пыли. Ваш выбор — пылесос с моющимся контейнером и хорошим HEPA-фильтром последнего поколения или робот-пылесос. А еще лучше — купить оба аппарата. Я, например, так и сделала. Первый использую тогда, когда сама занимаюсь уборкой, а робот очищает весь дом днем, пока мы на работе. Если же я вижу, что пыли в доме больше, чем обычно, особенно летом, тогда дополнительно устанавливаю в робота программу для работы ночью.
Что еще понадобится для уборки аллергику:
Перчатки. Никакого липнущего к рукам латекса, только резиновые на подкладке из хлопка.
Маска. Подойдет и одноразовая, но ее желательно как можно чаще менять в течение всего времени уборки и сразу после окончания выбрасывать. Конечно, респиратор вообще будет идеальным вариантом, но это уже личное дело каждого. Мне, например, работать в нем не очень удобно.
Салфетки и насадки для швабры из микрофибры. Этот материал отлично стирается, благодаря чему с него после уборки легко удалить остатки загрязнений. Бумажными полотенцами и салфетками пользоваться не рекомендуется. Они только поднимают пыль в воздух, после чего она просто осядет в другом месте.
Натуральные ингредиенты, которые можно использовать в качестве чистящих средств (уксус, сода, лимонная кислота и т.п.).
Бытовая химия. Но только с пометкой “Гипоаллергенный продукт”.
Стиральный порошок или гель, не содержащий отдушек.
Как уменьшить количество пыли и других аллергенов
Естественно, главный триггер, вызывающий развитие аллергической реакции, это пыль. Это, кстати, не просто грязная субстанция, доставляющая неудобства и портящая внешний вид всего, на чем она оседает. Чего в ней только нет. Это и микроорганизмы, и грибы, и пыльца, и, самое главное, пылевые клещи. Увидеть их невооруженным глазом нельзя, плюс они не кусают человека и не оставляют, соответственно, никаких следов на теле, но вот их остатки и продукты жизнедеятельности усугубляют симптомы аллергии у людей, предрасположенных к этому недугу. И больше всего их в тех помещениях, где мы проводим много времени. И именно этим комнатам надо уделять максимум внимания во время уборки.
Спальня
Те, кто считает, что раз мы в спальне проводит меньше времени, то и грязи и пыли в ней меньше, заблуждается. Хотя бы потому, что в этой комнате очень много текстиля. Это и шторы, и постельное белье, и коврики, и вещи в платяном шкафу. А еще пледы, одеяла, декоративные подушечки и даже матрас. Все это собирает пыль и является излюбленным местом обитания клещей. Поэтому уборку в спальне надо проводить с особой тщательностью.
Что советуют клинеры:
Убирайте в спальне не реже одного раза в неделю и по принципу сверху вниз. При этом не забывая очищать все, что находится под потолком: люстры, карнизы, верхнюю часть шкафов.
Не используйте шторы из очень плотной ткани, так как такой материал больше всего собирает пыль. Лучше украсить окна легкими занавесками, которые постирать намного проще, а для защиты от солнца и света использовать металлические жалюзи. Последний аксессуар хоть и собирает пыль, но все же очищать его намного проще, чем тяжелые портьеры.
Для подушек и матрасов рекомендуется приобрести чехлы, которые всегда можно снять и постирать.
Если у вас аллергия на пыль, откажитесь от ковров в спальне. В крайнем случае положите у кровати небольшой безворсовый коврик для ног, который можно легко и быстро сполоснуть в стиральной машине.
Не разбрасывайте вещи по всей комнате. Убирайте их своевременно в шкаф, чтобы они не собирали на себя пыль в течение дня.
Все мелкие вещи храните в пластиковых контейнерах и регулярно протирайте емкости сверху от грязи и пыли.
Не устраивайте склад под кроватью. Если уж так необходимо задействовать это пространство, то держите все необходимое тоже в контейнерах, которые надо регулярно доставать, чтобы очистить и их, и пол под кроватью.
Если у вас есть домашний питомец, не разрешайте ему спать в постели. Шерсть - тоже источник грязи и очень сильный аллерген. Также регулярно очищайте подстилку животного и не забывайте ее время от времени заменять на новую.
И, конечно, соблюдайте влажностный режим. Уровень влажности в спальне не должен превышать 50%, а температура - 20 градусов. Плюс клинеры советуют проводить ежедневную влажную уборку пола. Это также позволит снизить количество пыли и, соответственно, аллергенов.
Гостиная
Вторая после спальни комната-рекордсмен по количеству содержащейся в ней пыли. Собственно говоря, потому и уборку здесь надо проводить точно по таким же правилам.
Старайтесь не украшать окна гостиной причудливыми конструкциями из ламбрекенов и километров тюля. Сегодня в моде минимализм, вот и следуйте этой концепции. Если очень хочется застелить пол ковром, остановитесь на варианте с низким ворсом. И регулярно очищайте мягкую мебель - пылесосом или хотя бы сырой тряпкой.
Если вы - заядлый цветовод, и ваша гостиная уставлена комнатными растениями, никогда не переувлажняйте почву. Потому что это - благоприятная среда для развития плесени. Лучше ее вообще замульчировать декоративным камнем. И обязательно регулярно протирайте листья цветов от пыли. Последнее правило касается также и искусственных растений. Их, кстати, лучше и вовсе как можно чаще мыть под душем.
Ванная комната
Многие считают, что здесь пыли нет. Но это только кажется. Хватает ее и в углах, и за стиральной машиной, м на светильниках и так далее. Поэтому во время уборки не забывайте протирать подозрительные места, чтобы избавиться от потенциального аллергена.
Но в ванной обитает еще один враг любого аллергика - грибок, вызывающий появление плесени. И если допустить ее появление и распространение, то борьба с пылью по сравнению с избавлением от плесневых пятен покажется вам детской забавой.
Чтобы этого не произошло:
Поддерживайте в рабочем состоянии сантехнику, следите за исправностью кранов и душевых леек, не допускайте появления протеканий в трубах.
Оборудуйте хорошую вентиляционную систему и не забывайте ее очищать.
После принятия ванной убирайте с кафеля влагу.
Не сушите в ванной белье.
Не оставляйте в санузле влажные полотенца.
Держите по возможности дверь ванной всегда приоткрытой хотя бы на пару сантиметров.
При появлении плесени немедленно избавляйтесь от нее. Помогут в этом простые домашние средства - хлорный отбеливатель, уксус, перекись. Если народные средства не работают, купите профессиональные и очистите ими все поверхности. В тех же случаях, когда здоровье не позволяет использовать бытовую химию, вызывайте клинеров. Они не только удалят плесень, но и обработают санузел специальным профилактическим средством, предотвращающим ее появление.
Кстати, еще один важный момент. В службе “Колибри” всегда можно заказать одну очень нужную и важную для тех, кто страдает от аллергии, услугу. Это уборка шерсти домашних животных. Если у вас в доме есть питомцы, обязательно воспользуйтесь ей. Потому что шерсть доставляет аллергику столько же неприятностей, если не больше, как и пыль. И никто не очистит от нее дом лучше, чем профессиональные клинеры.
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