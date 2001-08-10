Генеральная уборка теперь не проблема - компания КлинОн всегда придет на помощь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Генеральная уборка – трудоемкий процесс, который часто идет не по плану. Единых стандартов в этой процедуре быть не может, но полезные правила и алгоритмы существуют. Их подробно изучают профессиональные клинеры. Когда я в очередной раз заказала услуги компании “КлианОн” по ссылке https://cleanon.ru/spb/uborka-kvartir/generalnaya-uborka/, специалисты рассказали мне несколько лайфхаков. Они позволяют все убрать быстро, качественно и без вреда для интерьера.

Как часто нужно делать генеральную уборку

Частота процедур зависит от многих факторов. Например, большая семья, наличие детей и животных увеличивают количество генеральных уборок. Аккуратность членов семьи, постоянное поддержание порядка их сокращают. Главное, убираться регулярно, в среднем достаточно одного раза в 3-6 месяцев. Этого достаточно, чтобы не захламить квартиру и не тратить слишком много времени на очищение. Делать выводы, формулировать правила можно после 2-3 процедур.

Реже раза в полгода убираться не рекомендуется, в этом случае помещения очень сильно загрязняются, захламляются и на уборку уйдет гораздо больше времени. Раз в квартал рекомендуется установить генеральные процедуры нужно семьям с маленькими детьми, животными. Если вы часто готовите на кухне, в ней тоже придется чистить поверхности чаще обычного.

Разбейте процедуры на этапы

Психологически и физически проводить масштабную уборку в один день сложно. Оптимально разделить все дела поэтапно и постепенно двигаться к цели. Сделать это можно разными способами, например, каждый день убирать одно из помещений. Второй вариант – разделить процедуры по категориям. В понедельник вы моете окна, во вторник чистите технику, в среду стираете текстиль, в четверг пылесосите и так далее. Дополнительное время потребуется, если кроме наведения чистоты нужно провести ревизию в шкафах. Даже в пределах комнаты можно пользоваться этим методом: в первый день разбираете и моете шкаф, во второй очищаете окно, в третий отмываете полы.

Планируйте все работы

Не игнорируйте составления плана, он поможет контролировать весь процесс работ. График корректируется по ходу дела, все сделается в срок. А вот хвататься за все подряд в попытке навести порядок, очень опасно и бесперспективно. Всегда учитывайте особенности своего жилья и составляйте план, исходя из этого. Список дел составляйте на день или сразу на несколько. В начале плана сначала должны стоять процедуры по разбору вещей, ревизиям, наведению порядка. И только после этого можно переходить непосредственно к очищению. Лишние вещи не обязательно выбрасывать, отдайте их на переработку, подарите или продайте.

Подготовьтесь заранее

Грамотная подготовка к процессу даст возможность быстрее навести порядок и не отвлекаться лишний раз. Здесь опять же поможет метод планирования. Составьте план того, что вам понадобится, проверьте, все ли в наличии и купите недостающее.

Что требуется чаще всего:

универсальные средства для пола, мебели;

стеклоочистители для зеркал, стекла, других глянцевых поверхностей;

полироли для мебели;

дезинфицирующие составы для сантехники.

Исходите из того, какие материалы придется очищать. Для акрила, например, не подойдут средства универсального типа. К капризным покрытиям относится паркет, сталь, ламинат. Также аккуратность требуется в отношении глянцевых шкафов, нержавейки, мрамора. Для этих поверхностей нужно купить нейтральные составы с щадящим действием. Агрессивные могут их испортить.

Определить кислотность средства можно, изучив этикетку. Показатель рН 7 означает нейтральность, чем выше цифра, тем мощнее состав. Высококислотную бытовую химию применяют, когда нужно удалить известковый налет или другие стойкие загрязнения.

Всегда тщательно изучайте инструкцию и строго следуйте ей, это касается пропорций разведения, срока воздействия, количества средства. Учтите, что средства могут очень неприятно резко пахнуть, лучше запастись респиратором. Будьте аккуратны, даже если на бутыльке написано, что средство гипоаллергенно, состав все равно может вызвать реакцию. Аллергикам не рекомендуется пользоваться пульверизаторами, так как распыляемые частички могут попадать в дыхательные пути. Если существует только такая форма выпуска, смочите ткань и протрите ею поверхность, а не разбрызгивайте.

Помимо бытовой химии нужно приготовить качественный инвентарь. Здесь тоже не получится обойтись чем-то универсальным, подходящим для всего.

Современные инструменты:

пылесос с разными насадками;

совок, щетки, веник;

ведра для мытья;

пипидастр;

салфетки из микрофибры, губки, тряпки;

швабра;

парогенератор;

мусорные мешки.

Отлично экономит время и делает уборку комфортнее комплект швабры и ведра с системой отжима. Качественные салфетки из микрофибры, мопы, для разных поверхностей ускорят процедуру. Позаботьтесь о специальных средствах для электроники.

Правила уборки в квартире и комнатах

Здесь работает основной принцип – начинать нужно от самых далеких ко входу помещений. Потом лучше двигаться по порядку в любом удобном направлении. Последними убирают прихожую и санузел, так как по коридору приходится много ходить, а в санузле менять воду. С кухни можно как начать, так и поставить ее перед прихожей в очередь. Если санузел раздельный, сначала убирают в ванной, потом в туалете. Дезинфекцию и мойку унитаза проводят уже после того как вся вода вылита и больше не понадобится.

Примерный список уборки:

спальня;

детская;

гостиная;

кухня;

прихожая;

ванная;

туалет.

Есть еще один принцип, который поможет в осуществлении генеральной уборки. Начинают очищать всегда сверху и постепенно переходят вниз. Сначала займитесь потолками, потом люстрой, декором на стенах, высокой мебелью, заканчивайте уборкой пола. Сначала протрите плинтуса, потом пылесосьте и мойте сам пол. Прежде чем приступать к влажной уборке, проведите сухую. Нужно удалить пыль, мусор, и только потом мыть поверхности. Иначе вы только размещаете грязь.

Поддерживайте чистоту

Сократить количество генеральных уборок можно за счет поддержания порядка на регулярной основе. Нужно приучить всех домочадцев элементарным правилам и соблюдать их:

если что-то просыпали или пролили – уберите сразу;

кладите вещи на место сразу после того как они становятся не нужны;

мойте за собой посуду, не откладывая;

регулярно удаляйте пыль, особое внимание уделяйте местам, где она скапливается особенно быстро;

протирайте варочную поверхность, фартук и столешницу сразу после готовки;

приобретите увлажнители и очиститель воздуха;

дважды в неделю убирайтесь дома;

выделите ежедневно 15 минут на какую-либо процедуру;

привлекайте к уборке всех членов семьи;

всегда сначала используйте щадящие средства, агрессивные предварительно тестируйте;

сложные загрязнения лучше доверить химчистке или клинерам, особенно, если поверхность деликатная.

Эти нехитрые правила помогут дольше сохранить чистоту в доме и быстро провести генеральную уборку. Если на масштабные процедуры нет времени, обратитесь к профессионалам. Мастера клининговой компании “КлианОн” превосходно справляются со своими задачами и превращают квартиру и дом в безупречно чистое пространство.

© Иванова А.Ю.