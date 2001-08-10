Что нужно знать о переезде. Как переехать в другой город

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Переезд в новый дом - это начало новой жизни, нередко с чистого листа. После смены места жительства часто вырастают крылья и появляются новые силы. Однако все это потом. Сначала нужно "пережить" переезд. Существует мнение, что проще пережить два пожара, чем один переезд. Однако, если правильно подготовиться, смена места жительства не отнимет много сил, а, главное, поможет сэкономить время.

Ниже вы найдете несколько рекомендаций, которые помогут правильно подготовиться и ничего не упустить.

Избавляемся от ненужного

Критически оцените имеющееся имущество. Наверняка где-то на антресолях или далеко в глубине шкафов есть вещи, которые уже давно не нужны, но которые так жалко выбросить, потому что "а вдруг еще пригодятся". Половину из всего этого можно смело выбросить. Есть золотое правило - если вещью не пользовались больше года, едва ли она еще понадобится. Если вещи в хорошем состоянии или вообще новые, можно их продать, разместив объявления на специальных сайтах. Некоторые можно просто раздать друзьям и знакомым.

Избавляйтесь от всего, что вам не нужно или вряд ли будет нужно. Так вам не придется платить за перевоз лишнего мусора.

Измеряем габариты техники и мебели

Если вы снимаете полностью укомплектованную квартиру и забираете только свои вещи, этот этап можно смело пропустить.

Если же всю мебель и технику забираете с собой, нужно измерить все. Это поможет вам понять:

какую машину заказывать для грузоперевозки. Например, если мебель и техники не очень много, то можно нанять газель для перевозки. Для крупногабаритной мебели (например, огромных диванов, которые практически невозможно разобрать) лучше заказать транспорт побольше;

как расставить мебель в новой квартире;

придется ли разбирать имущество, чтобы оно прошло в дверные проемы.

Складываем вещи

В самом начале можно упаковать вещи, которые вам не понадобятся в ближайшее время. Например, летом это будут зимние вещи, санки, лыжи, теплая обувь. Упаковать можно посуду, которой вы пользуетесь редко, книги, мелкую бытовую технику. Если вы планируете переезжать постепенно, а для крупных вещей уже нанимать грузовую машину, то можно сразу отвезти собранные коробки в новую квартиру, чтобы они не мешали.

Выбираем авто для перевозки

Критически оцените количество вещей. Порой кажется, что их совсем немного, а в час Х они просто не влезают в багажник автомобиля. Лучше заранее заказать грузовую машину. Провести расчеты вам поможет калькулятор грузоперевозок. С его помощью можно рассчитать примерную стоимость услуг профессионалов. Если вы уже выбрали компанию, нужно обязательно сообщить:

адрес отправления и конечный адрес;

желаемая дата и время;

количество и габариты вещей;

необходимое количество грузчиков.

Если у вас изменились планы, необходимо обязательно сообщить об этом компании

Так вы убережете себя и специалистов от лишней работы и потери времени.