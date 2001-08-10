Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Экскурсии на Джилы Су из Кисловодска предлагают возможность познакомиться с живописными уголками Кавказских гор. Маршрут включает посещение плато Шаджатмаз, ущелья реки Харбаз, водопадов Каракая-Су, Эмир и Султан, а также скалы Аватары. Это путешествие сочетает в себе природные красоты и возможность узнать больше о географии и истории региона.

Плато Шаджатмаз

Начало экскурсии из Кисловодска и первая остановка - на плато Шаджатмаз. Это высокогорное плато славится своими широкими панорамными видами на Кавказские горы. Туристы могут прогуляться по плато и насладиться чистым горным воздухом. Гиды рассказывают о геологическом строении плато и его флоре и фауне. Шаджатмаз является отличной точкой для начала знакомства с регионами, прилегающими к Джилы Су.

Ущелье реки Харбаз

Далее маршрут ведёт к ущелью реки Харбаз. Это глубокое и узкое ущелье с бурной рекой на дне. Прогулка по тропам вдоль ущелья позволяет увидеть крутые склоны и разнообразные геологические формации. Гиды рассказывают о геологической истории ущелья и особенностях его экосистемы. Здесь можно сделать фотографии живописных видов и насладиться звуками природы.

Водопад Каракая-Су

Водопад Каракая-Су – один из самых известных водопадов в регионе. Вода падает с высоты, создавая мощные потоки и облака водяной пыли. Экскурсия на Каракая-Су включает прогулку к подножию водопада, где можно почувствовать его мощь и сделать памятные фотографии. Гиды рассказывают о происхождении водопада и его значении для местной экосистемы.

Водопады Эмир и Султан

Водопады Эмир и Султан также являются важными пунктами экскурсии. Водопад Эмир впечатляет своими мощными потоками, падающими с высоты, а водопад Султан известен своими каскадами. Туристы могут подойти близко к водопадам и насладиться их красотой. Гиды рассказывают о каждом водопаде, их истории и значении для региона. Посещение водопадов позволяет увидеть разнообразие водных потоков и их влияние на ландшафт.

Скалы Аватары

Скалы Аватары – это уникальные геологические образования, напоминающие формы, увиденные в известном фильме. Эти скалы возвышаются над окружающим ландшафтом, создавая удивительные и причудливые формы. Экскурсия включает прогулку к скалам, где можно увидеть их поближе и узнать о геологических процессах, создавших эти образования. Скалы Аватары являются отличным местом для фотографий и наблюдения за природой.

Возвращение в Кисловодск

После насыщенной экскурсии туристы возвращаются в Кисловодск. По дороге можно сделать остановки для фотографий и коротких прогулок. Возвращение завершает захватывающее путешествие по живописным уголкам Кавказа.

Экскурсии на Джилы Су из Кисловодска предоставляют уникальную возможность увидеть разнообразные природные достопримечательности региона. Плато Шаджатмаз, ущелье реки Харбаз, водопады Каракая-Су, Эмир и Султан, а также скалы Аватары предлагают насыщенную программу, сочетающую в себе природные красоты и образовательные моменты. Это путешествие позволяет не только увидеть великолепие Кавказских гор, но и узнать больше о геологии и экосистемах этого уникального региона.