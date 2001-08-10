16:50, Вчера | Разнообразные статьи на актуальные темы
Микрозаймы — почему стоит выбрать эту форму кредитования, отличия от банковских предложений
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
К микрозаймам относят программы кредитования на короткий срок и маленькие суммы. Финансовые организации лояльны к своим заемщикам. Получить деньги можно обычным переводом на карту, не выходя из дома. В сети есть большое количество предложений – займы без звонка, долгосрочные, до зарплаты, и выбрать честную и безопасную компанию самостоятельно может оказаться сложно. На сайте https://creditik.kz/ представлены лучшие микрозаймы на финансовом рынке Казахстана.
Принципы работы МФО Казахстана
Клиенты официально зарегистрированных микрофинансовых организаций могут рассчитывать на следующие выгодные условия:
- нет необходимости заполнять бумажные документы, запрашивать справки о доходах из бухгалтерии, привлекать поручителей;
- отсутствуют скрытые комиссии и платежи. Если обязательства выполнены своевременно, у заемщика не будет переплат;
- лояльное отношение ко всем пользователям вне зависимости от их статуса, уровня дохода. В некоторых компаниях не учитывают кредитную историю и допущенные ранее просрочки;
- простая процедура оформления – для подачи заявки понадобится минимальная информация, в том числе паспортные данные, ИНН и платежные реквизиты;
- удобство – нет необходимости ожидать очереди, звонить сотрудникам финансовой компании;
- все сведения о МФО находятся в открытом доступе. С юридической информацией можно ознакомиться на официальном сайте;
- все компании, без исключения, не требуют подтверждения целевого использования средств.
На что стоить обратить внимание при выборе МФО
Есть несколько критериев, на которые следует ориентироваться при выборе кредитора:
- Полноценный сайт с детальной информацией, на котором можно ознакомиться с условиями, включая максимальную и минимальную сумму займов, сроки пользования деньгами, документы, лицензии.
- Наличие нескольких способов возмещения задолженности – по реквизитам в терминалах самообслуживания, кассах банка, через онлайн приложение, платежные системы.
- Дополнительные услуги, такие как пролонгация кредита во избежание просрочки и начисления штрафных санкций.
- Качество обслуживания – скорость оформления заявки, среднее ожидание ответа от менеджера в чате.
- Программа лояльности как для новичков, так и для постоянных пользователей. Для привлечения и удержания клиентов периодически могут проводиться акции.
- Отзывы от реальных клиентов на тематических форумах или от знакомых.
Отличия между МФО и банковскими учреждениями
В отличие от банков, в микрофинансовых организациях весь процесс оформления займа полностью автоматизирован. Клиентам не нужно объяснять цель обращения в компанию, есть возможность выбрать срок пользования деньгами и размера микрокредита. Рассмотрение заявки занимает не более 5 минут. МФО работают без выходных, праздников и большая их часть круглосуточно.
Есть реальный шанс получить займ на нужную сумму в МФО в 18 лет без постоянного дохода, поручительства и залоговой суммы. В банке, при равных условиях, могут предложить кредитную карту с минимальным или нулевым кредитным лимитом.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темы
Это читают
14:24 30 Июля Бесплатную парковку обустроили в аэропорту Южно-Сахалинска
16:12 1 Августа С 1 августа меняются цены на входные билеты в Сахалинский ботанический сад
13:54 2 Августа «РВК-Сахалин» стала членом торгово-промышленной палаты Сахалинской области
09:08 1 Августа С 1 августа Отделение Социального фонда России по Сахалинской области увеличит страховые пенсии работающих пенсионеров
09:54 22 Июля В Благовещенске девушку жестоко избили, обрили наголо и облили зеленкой
11:40 11 Июля Стала известна программа юбилейных "Крыльев Сахалина"
14:49 19 Июля Горячее водоснабжение в Южно-Сахалинске будет восстановлено в ближайшие выходные
18:03 11 Июля В Южно-Сахалинске вручили медали лучшим выпускникам
Выбор редакции
- 09:00 Сегодня Главная библиотека Сахалина присоединилась к VII межнациональному фестивалю «В семье единой»
- 16:24 Вчера Известный сахалинский историк Анатолий Кузин отмечает 85-летие
- 15:55 Вчера Сахалинцев приглашают к участию в экстремальном забеге на гору Большевик
- 15:05 Вчера Спасатели МЧС России оттачивали навыки спасения при ДТП
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?