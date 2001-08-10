Микрозаймы — почему стоит выбрать эту форму кредитования, отличия от банковских предложений

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

К микрозаймам относят программы кредитования на короткий срок и маленькие суммы. Финансовые организации лояльны к своим заемщикам. Получить деньги можно обычным переводом на карту, не выходя из дома. В сети есть большое количество предложений – займы без звонка, долгосрочные, до зарплаты, и выбрать честную и безопасную компанию самостоятельно может оказаться сложно. На сайте https://creditik.kz/ представлены лучшие микрозаймы на финансовом рынке Казахстана.

Принципы работы МФО Казахстана

Клиенты официально зарегистрированных микрофинансовых организаций могут рассчитывать на следующие выгодные условия:

нет необходимости заполнять бумажные документы, запрашивать справки о доходах из бухгалтерии, привлекать поручителей;

отсутствуют скрытые комиссии и платежи. Если обязательства выполнены своевременно, у заемщика не будет переплат;

лояльное отношение ко всем пользователям вне зависимости от их статуса, уровня дохода. В некоторых компаниях не учитывают кредитную историю и допущенные ранее просрочки;

простая процедура оформления – для подачи заявки понадобится минимальная информация, в том числе паспортные данные, ИНН и платежные реквизиты;

удобство – нет необходимости ожидать очереди, звонить сотрудникам финансовой компании;

все сведения о МФО находятся в открытом доступе. С юридической информацией можно ознакомиться на официальном сайте;

все компании, без исключения, не требуют подтверждения целевого использования средств.

На что стоить обратить внимание при выборе МФО

Есть несколько критериев, на которые следует ориентироваться при выборе кредитора:

Полноценный сайт с детальной информацией, на котором можно ознакомиться с условиями, включая максимальную и минимальную сумму займов, сроки пользования деньгами, документы, лицензии. Наличие нескольких способов возмещения задолженности – по реквизитам в терминалах самообслуживания, кассах банка, через онлайн приложение, платежные системы. Дополнительные услуги, такие как пролонгация кредита во избежание просрочки и начисления штрафных санкций. Качество обслуживания – скорость оформления заявки, среднее ожидание ответа от менеджера в чате. Программа лояльности как для новичков, так и для постоянных пользователей. Для привлечения и удержания клиентов периодически могут проводиться акции. Отзывы от реальных клиентов на тематических форумах или от знакомых.

Отличия между МФО и банковскими учреждениями

В отличие от банков, в микрофинансовых организациях весь процесс оформления займа полностью автоматизирован. Клиентам не нужно объяснять цель обращения в компанию, есть возможность выбрать срок пользования деньгами и размера микрокредита. Рассмотрение заявки занимает не более 5 минут. МФО работают без выходных, праздников и большая их часть круглосуточно.

Есть реальный шанс получить займ на нужную сумму в МФО в 18 лет без постоянного дохода, поручительства и залоговой суммы. В банке, при равных условиях, могут предложить кредитную карту с минимальным или нулевым кредитным лимитом.