Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Платформа 1С: Битрикс24 - это распространенная CMS, позволяющая создавать сайты по готовому макету или индивидуальному проекту. Техническая доработка сайта на битрикс https://www.imedia24.ru/sozdanie-saitov/dorabotka-bitrix/ может понадобиться при выявленных недоработках, сбоях в работе, зависании или других моментах. Программисты веб-студии Imedia Solutions оптимизируют сайт, а также установят важные обновления, устранят ошибки, оптимизируют функционал и наполнят его контентом. Это поможет ускорить его работу, чтобы он работал быстрее.

Зачем сайты необходимо дорабатывать

Крупные порталы обычно создаются на старте работы компании. Со временем меняются технологии, появляются новые тенденции. Чтобы поддерживать имидж и привлекать новых клиентов, необходимо дорабатывать сайт. Если добавить рекламу или контент на неадаптированный ресурс, повысить продажи не удастся. Это приведет к увеличению трафика без конверсии в продажи, а также спаду интереса пользователей к ресурсу.

Доработка позволяет:

Оптимизировать структуру;

Уменьшить нагрузку на сервер;

Изменить дизайн;

Улучшить функционал;

Добавить контент, блоги;

Провести нужные интеграции;

Перенести ресурс на другую платформу или сменить хостинг.

Преимущества системы Битрикс

Использование платформы имеет ряд преимуществ:

Простота использования – платформа позволяет наполнить портал контентом, изменить функционал, дополнить или отредактировать имеющуюся информацию;

Высокая степень защиты данных, а также встроенные защитные фильтры, гарантирующие информационную безопасность;

Взаимодействие с мобильными устройствами и адаптация ресурса на любом экране;

Широкий спектр возможностей для управления предприятием.

Система Bitrix основана на технологиях, позволяющих объединить управление CRM, функциональность, электронную коммерцию и внутренние коммуникации.

Этапы работы включают:

Аудит работающего сайта;

Анализ конкурентов;

Составление поэтапного плана и подписание договора;

Внесение корректировок или полная сверстка;

Обновление, добавление контента;

Тестирование и программирование.

Заказывая доработку сайта в компании Imedia Solutions, вы получаете:

Техническое сопровождение готового объекта;

Оперативное решение поставленной заказчиком задачи;

Высокое качество работы.

Битрикс – это стабильная CMS, позволяющая создавать уникальные проекты любой сложности. Заказывая доработку в нашей студии, вы можете быть уверены в результате. Мы учитываем особенности бизнеса компании, проводим тщательный аудит и выполняем работу в оговоренные сроки.