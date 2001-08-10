Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В России стремительно растет количество самозанятых лиц, которые получают доход от своего дела. Так же, как и остальные граждане, они платят налог, размер которого зависит от их вида деятельности.

Самозанятость — это налоговый режим в Российской Федерации с самой низкой ставкой. Самозанятые платят налог на профессиональную деятельность, при этом его размер напрямую зависит от того, чьи заказы выполняет человек — от частных лиц или юридических лиц. Рассказываем, какие налоги платит самозанятый в 2024 году и как это можно сделать.

Какой налог платит самозанятый?

Самозанятые платят налог на профессиональную деятельность — это могут быть услуги маникюра, написание статей, такси или другие сферы. Каждая сделка в рамках этой деятельности обязательно фиксируется в приложении «Мой налог», в котором и рассчитывается та сумма, которую нужно оплатить до определенного числа.

Ключевое преимущество НПД заключается в том, что он позволяет платить налоги по упрощенной системе и сниженной ставке. Если вы выполнили какой-нибудь заказ от частного лица (например, вы занимаетесь грузоперевозками и помогли с квартирным переездом), то сумма налога будет составлять 4%. Если же у вас заключен договор с ИП или ООО, и вы оказываете услуги в рамках этого соглашения, то налог будет составлять 6% от полученного дохода.

Как платить налог самозанятому?

Порядок оплаты налога такой:

Регистрация. Самозанятый должен зарегистрироваться в приложении «Мой налог», через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или с помощью банков, предоставляющих такую услугу. Расчет налога. Через приложение «Мой налог» самозанятый фиксирует свои доходы. Приложение автоматически рассчитывает сумму налога. Сроки уплаты. Оплата налога осуществляется ежемесячно до 28-го числа месяца, следующего за отчетным.

Если хотите узнать об этом подробнее, то читайте материал о том, как платить налог самозанятому.

Преимущества самозанятости как налогового режима

У статуса самозанятого есть свои неоспоримые плюсы:

Простота ведения бизнеса — отсутствует необходимость вести полный бухгалтерский учет, достаточно фиксировать доходы в приложении.

Сниженные ставки налога — ставки в 4% и 6% значительно ниже стандартных ставок НДФЛ и страховых взносов.

Возможность работы с юридическими лицами — самозанятые могут официально заключать договоры с организациями и предпринимателями.

Понятный и удобный процесс уплаты налогов — все операции можно производить в онлайн-режиме через приложение «Мой налог».

Налог на профессиональный доход — это эффективный инструмент для упрощения ведения бизнеса и налоговой отчетности для самозанятых. Он позволяет легализовать деятельность, уменьшить налоговую нагрузку и упростить процесс уплаты налогов. Этот режим подходит для многих категорий граждан, занимающихся самостоятельной предпринимательской деятельностью, и является стимулом для развития малого бизнеса в России.

В онлайн-журнале Life.Profit вы найдете еще больше полезной информации о финансовой грамотности. Все материалы проходят строгую модерацию, поэтому они всегда актуальны.