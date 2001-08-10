Какие налоги платит самозанятый: разбираемся в нюансах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В России стремительно растет количество самозанятых лиц, которые получают доход от своего дела. Так же, как и остальные граждане, они платят налог, размер которого зависит от их вида деятельности.
Самозанятость — это налоговый режим в Российской Федерации с самой низкой ставкой. Самозанятые платят налог на профессиональную деятельность, при этом его размер напрямую зависит от того, чьи заказы выполняет человек — от частных лиц или юридических лиц. Рассказываем, какие налоги платит самозанятый в 2024 году и как это можно сделать.
Какой налог платит самозанятый?
Самозанятые платят налог на профессиональную деятельность — это могут быть услуги маникюра, написание статей, такси или другие сферы. Каждая сделка в рамках этой деятельности обязательно фиксируется в приложении «Мой налог», в котором и рассчитывается та сумма, которую нужно оплатить до определенного числа.
Ключевое преимущество НПД заключается в том, что он позволяет платить налоги по упрощенной системе и сниженной ставке. Если вы выполнили какой-нибудь заказ от частного лица (например, вы занимаетесь грузоперевозками и помогли с квартирным переездом), то сумма налога будет составлять 4%. Если же у вас заключен договор с ИП или ООО, и вы оказываете услуги в рамках этого соглашения, то налог будет составлять 6% от полученного дохода.
Как платить налог самозанятому?
Порядок оплаты налога такой:
- Регистрация. Самозанятый должен зарегистрироваться в приложении «Мой налог», через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или с помощью банков, предоставляющих такую услугу.
- Расчет налога. Через приложение «Мой налог» самозанятый фиксирует свои доходы. Приложение автоматически рассчитывает сумму налога.
- Сроки уплаты. Оплата налога осуществляется ежемесячно до 28-го числа месяца, следующего за отчетным.
Если хотите узнать об этом подробнее, то читайте материал о том, как платить налог самозанятому.
Преимущества самозанятости как налогового режима
У статуса самозанятого есть свои неоспоримые плюсы:
- Простота ведения бизнеса — отсутствует необходимость вести полный бухгалтерский учет, достаточно фиксировать доходы в приложении.
- Сниженные ставки налога — ставки в 4% и 6% значительно ниже стандартных ставок НДФЛ и страховых взносов.
- Возможность работы с юридическими лицами — самозанятые могут официально заключать договоры с организациями и предпринимателями.
- Понятный и удобный процесс уплаты налогов — все операции можно производить в онлайн-режиме через приложение «Мой налог».
Налог на профессиональный доход — это эффективный инструмент для упрощения ведения бизнеса и налоговой отчетности для самозанятых. Он позволяет легализовать деятельность, уменьшить налоговую нагрузку и упростить процесс уплаты налогов. Этот режим подходит для многих категорий граждан, занимающихся самостоятельной предпринимательской деятельностью, и является стимулом для развития малого бизнеса в России.
В онлайн-журнале Life.Profit вы найдете еще больше полезной информации о финансовой грамотности. Все материалы проходят строгую модерацию, поэтому они всегда актуальны.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темы
Это читают
09:02 Сегодня Южно-сахалинским предпринимателям напоминают о необходимости предоставления отчетности
10:06 Сегодня Житель Южно-Сахалинска выиграл миллион
09:58 Сегодня На Камчатке новый асфальт положили вокруг припаркованного автомобиля
09:31 Сегодня Закончен капитальный ремонт двух крыш многоэтажек в Охе
09:10 4 Июля Вылов лососей на Камчатке в 4,5 раза меньше, чем два года назад
16:07 4 Июля На улицах Южно-Сахалинска появились семь современных сити-форматов
14:19 3 Июля Амфитеатр, цветы и благоустройство - новую зону отдыха получили горожане на месте бывшего торгового объекта
16:17 5 Июля Строительство объектов на горе Большевик в Южно-Сахалинске приостановлено
- 03:42 28 Июня Что такое страховые споры
17:03 21 Июня Стали известны имена всех хедлайнеров юбилейных "Крыльев Сахалина"
- 07:39 27 Июня Виды кассовой ленты
- 07:29 27 Июня Фрезерная обработка металла: особенности и функциональные возможности
Выбор редакции
- 11:12 Сегодня Мэр Южно-Сахалинска встретился с ректором Белгородского технологического университета
- 11:09 Вчера Сахалинцев приглашают окунуться в мир творчества и наследия Антона Чехова
- 12:29 8 Июля В Невельске открылась выставка "Шкатулка драгоценностей. Традиционные украшения народов России"
- 16:18 5 Июля Новые муралы в Южно-Сахалинске раскрашивают город
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?