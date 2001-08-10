Организация подбора персонала: все вопросы и полезные материалы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Многие большие компании имеют стратегический план развития, который включает привлечение новых сотрудников с перспективой на 5-10 лет вперед. Такой инструмент составляется отделом кадров с учетом расширения производства, выхода на пенсию и форс-мажорных ситуаций. Что касается среднего и мелкого бизнеса, то подбор персонала в большинстве случаев ведется ситуативно. Из-за этого руководители стремятся закрывать потребности оперативно, что может снизить качество выполняемой работы.

Методы найма сотрудников

В настоящий момент существует довольно много различных приемов, которые позволяют руководителю отыскать квалифицированных специалистов. Для наглядности нужно рассмотреть разные инструменты подбора:

Массовый наем. Актуален при запуске проекта, когда компания еще не имеет персонала. В таком варианте требуется огромное количество сотрудников разных специальностей. Для этого можно запускать рекламу в социальных сетях или размещать объявления на порталах в интернете. «Поиск руководителей». Метод также известен как Executive search. Данный подход предусматривает поиск квалифицированных кадров руководящего звена. Наиболее эффективным приемом считается хедхантинг – переманивание от конкурентов. Классический рекрутинг. Осуществляется подбор персонала среднего уровня в соответствии с требованиями, предъявляемыми к вакансии.

При этом есть один важный момент, что делать если нет отдела кадров или специалиста по рекрутингу. В таком варианте лучшим решением будет обращение в кадровое агентство. Это узкоспециализированные компании, которые занимаются профессиональным подбором сотрудников. При этом заказчик четко формирует количество открытых вакансий и подробные требования к каждой должности. На основе этой информации выполняется подбор лучших соискателей на рынке или через свою внутреннюю базу.

Сотрудничество с кадровыми агентствами позволит решить ряд проблем:

Рекрутинговые компании помогут грамотно составить объявления, где будут четко прописаны требования к соискателю и преимущества вакансии. Это позволит отсеять и привлечь целевую аудиторию. Специалисты помогут определить уровень средней зарплаты по каждой вакансии, поскольку от этого во многом зависит успех поиска профессионалов своего дела. Кадровые агентства сами проведут отбор кандидатов и организуют собеседование только с лучшими специалистами в своей области Осуществляется проверка кандидатов, которая позволяет определить уровень квалификации. Также учитывается резюме с предыдущего места работы. После трудоустройства предоставляется дальнейшее сопровождение, что гарантирует безопасность как для заказчика, так и для соискателя.

Все это говорит, что подбор персонала через кадровые агентства – это наиболее быстрый и эффективный вариант комплектации штата.