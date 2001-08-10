Тихоокеанское
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12:37, | Разнообразные статьи на актуальные темы

Организация подбора персонала: все вопросы и полезные материалы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Многие большие компании имеют стратегический план развития, который включает привлечение новых сотрудников с перспективой на 5-10 лет вперед. Такой инструмент составляется отделом кадров с учетом расширения производства, выхода на пенсию и форс-мажорных ситуаций. Что касается среднего и мелкого бизнеса, то подбор персонала в большинстве случаев ведется ситуативно. Из-за этого руководители стремятся закрывать потребности оперативно, что может снизить качество выполняемой работы.

Подбор персонала

Методы найма сотрудников

В настоящий момент существует довольно много различных приемов, которые позволяют руководителю отыскать квалифицированных специалистов. Для наглядности нужно рассмотреть разные инструменты подбора:

  1. Массовый наем. Актуален при запуске проекта, когда компания еще не имеет персонала. В таком варианте требуется огромное количество сотрудников разных специальностей. Для этого можно запускать рекламу в социальных сетях или размещать объявления на порталах в интернете.
  2. «Поиск руководителей». Метод также известен как Executive search. Данный подход предусматривает поиск квалифицированных кадров руководящего звена. Наиболее эффективным приемом считается хедхантинг – переманивание от конкурентов.
  3. Классический рекрутинг. Осуществляется подбор персонала среднего уровня в соответствии с требованиями, предъявляемыми к вакансии.

При этом есть один важный момент, что делать если нет отдела кадров или специалиста по рекрутингу. В таком варианте лучшим решением будет обращение в кадровое агентство. Это узкоспециализированные компании, которые занимаются профессиональным подбором сотрудников. При этом заказчик четко формирует количество открытых вакансий и подробные требования к каждой должности. На основе этой информации выполняется подбор лучших соискателей на рынке или через свою внутреннюю базу.

Подбор персонала

Сотрудничество с кадровыми агентствами позволит решить ряд проблем:

  1. Рекрутинговые компании помогут грамотно составить объявления, где будут четко прописаны требования к соискателю и преимущества вакансии. Это позволит отсеять и привлечь целевую аудиторию.
  2. Специалисты помогут определить уровень средней зарплаты по каждой вакансии, поскольку от этого во многом зависит успех поиска профессионалов своего дела.
  3. Кадровые агентства сами проведут отбор кандидатов и организуют собеседование только с лучшими специалистами в своей области
  4. Осуществляется проверка кандидатов, которая позволяет определить уровень квалификации. Также учитывается резюме с предыдущего места работы.
  5. После трудоустройства предоставляется дальнейшее сопровождение, что гарантирует безопасность как для заказчика, так и для соискателя.

Все это говорит, что подбор персонала через кадровые агентства – это наиболее быстрый и эффективный вариант комплектации штата.

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