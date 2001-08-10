Магнитные сверлильные станки: возможности и преимущества

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Планируя купить в Минске настольный сверлильный станок, обратите внимание на магнитные агрегаты. Это практичные и удобные устройства, успешно решающие поставленные задачи. Они, отличаясь небольшим весом, идеально подходят для работы в ограниченном пространстве, а также на высотах.

Возможности магнитных станков

Сверлильный агрегат на магнитной подошве состоит из литой конструкции корпусов, мощных приводов, защищающей от перегрузок системы. В зависимости от типа привода такие устройства подразделяются на:

Электрические – устанавливаются в местах с доступом к электросети и отсутствием взрывоопасной среды. Приводом служит электродвигатель.

Пневматические – предназначены для работы в условиях отсутствия доступа к электричеству и необходимости соблюдения особых требований к безопасности проведения работ. Режущий инструмент вращается за счет энергии сжатого воздуха.

Гидравлические – приводом служит гидромотор, приводимый в действие за счет давления масла. Подобные установки могут работать под водой.

Современные магнитные сверлильные станки предоставляют потребителям огромные возможности. Они могут:

сверлить отверстия диаметром от 1 до 130 мм;

нарезать резьбу;

производить развертывание и расточку отверстий;

выполнять зенкерование отверстий.

Агрегат на магнитном основании применяется во многих сферах, включая судостроение, промышленность и производство металлоконструкций. Более того, он способен обеспечить ремонт крупного оборудования без демонтажа, который обычно соизмеряется со стоимостью самого ремонта.

Преимущества магнитных сверлильных установок

Основным плюсом рассматриваемых устройств является мобильность. Такие аппараты легко переносить по цеху в нужное место и поднимать на высоты, что исключено при работе с громоздкими стационарными агрегатами. Именно магнитные установки доказали свою эффективность при монтаже трубопроводов, выполнении работ на стройке и в судостроительстве.

Другим бесспорным преимуществом данного типа оборудования является безопасность в эксплуатации. Станки оснащаются такими системами безопасности, как предотвращение заклинивания, защита от повышенных нагрузок и т.п.

Магнитные сверлильные станки могут работать в вертикальной, горизонтальной, а также в перевернутой позиции, что делает данный тип оборудования универсальным.