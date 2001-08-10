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Оформление гражданства ЕС на Citizensl.com
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Citizensl.com - официальный веб-сайт миграционной компании, предлагающей россиянам помощь в оформлении гражданства ЕС. Он предназначен для связи со специалистами этой организации, ознакомления с их услугами и получения информации о процедуре переселения в европейские страны.
Многие жители России оставили отзывы о поддержке этой компании. В этой статье мы ознакомимся с их откликами, а также рассмотрим, как и какую помощь можно получить на Citizensl.com.
Услуги компании Citizensl.com
Перейдя на Citizensl.com, можно обратиться за помощью в оформлении паспорта одной из десяти стран, восемь из которых – европейские. Судя по отзывам, гражданство ЕС интересует большинство россиян, решивших сотрудничать с этой компанией. Ниже приведён список государств Европы, в которые можно иммигрировать с поддержкой данной организации:
- Словения;
- Венгрия;
- Эстония;
- Франция;
- Литва;
- Болгария;
- Румыния;
- Германия.
На сайте Citizensl.com можно обратиться к специалистам этой организации с помощью контактной формы, а также ознакомиться с описанием их услуг, среди которых:
- Консультации по миграционным процедурам и законодательству;
- Помощь в сборе и восстановлении документов из архивов;
- Составление досье компетентными юристами;
- Сопровождение в Министерстве юстиции за рубежом;
- Помощь в оформлении паспорта и других внутренних документов, после получения гражданства ЕС.
Отзывы клиентов Citizensl.com
Отзывы клиентов являются ключевым ресурсом для оценки услуг любого сайта, определения их качества и эффективности. Вот несколько откликов русских мигрантов о компании Citizensl.com и поддержке в оформлении европейского гражданства, которую они получили.
Отзыв от Зориной Вероники (29 лет, г. Тула)
“Решила обратиться на Citizensl.com чтобы помогли с оформлением гражданства Словении. После некоторых невзгод дома в Туле, решила перебраться к бабушке в Марибор и начать там новую жизнь. Через официальный сайт заказать услуги было просто. Оставила заявку, мне перезвонил менеджер. Мы договорились о консультации и мне её предоставили через два дня. Рассказали всё что хотела знать, помогли собрать документы и уже направили заявление в Минюст Любляны. Пока мне в сотрудничестве всё по душе, рада что по отзывам выбрала эту компанию.”
Отзыв от Богомолова Фёдора (34 года, г. Москва)
“Нашёл эту иммиграционную компанию когда читал отзывы про переселение в Словению. Мне понравилось что работают по договору и не нужно ездить в офис для оформления. Сотрудничество проходит дистанционно и это мне очень нравится. Юристы работают с документами сами и консультируют по телефону. Уже сделали для меня перевод и заверили свидетельства. С удовольствием оставляю свой рекомендательный отзыв.”
Отзывы клиентов являются ключевым ресурсом для оценки услуг любого сайта, определения их качества и эффективности. Вот несколько откликов русских мигрантов о компании Citizensl.com и поддержке в оформлении европейского гражданства, которую они получили.
Россияне оставляют положительные отзывы о работе Citizensl.com и о том, что получение услуг через официальный сайт происходит в удобном формате. Ниже мы подробно рассмотрим, как начать сотрудничество с этой миграционной компанией.
Как заказать услуги на Citizensl.com
На главной странице сайта Citizensl.com расположена форма, которую следует заполнить и отправить, чтобы получить консультацию от экспертов организации. В ней нужно указать свои контактные данные, а именно имя, номер телефона и адрес электронной почты. Согласно отзывам, обратная связь поступает в течение одного рабочего дня. Следующие шаги таковы:
- Общение с менеджером. Необходимо договориться с представителем этой организации о дате и времени проведения бесплатной первичной консультации. Также следует решить, будет ли она оказана в текстовом формате по переписке или по телефону.
- Получение первичной консультации. В назначенное время юрист Citizensl.com связывается с мигрантом и анализирует его текущую ситуацию. Он оценивает возможности получения гражданства ЕС по ускоренным процедурам, отвечает на любые вопросы, касающиеся законодательства и дальнейшего сотрудничества. Согласно отзывам, консультация длится достаточно долго, чтобы узнать все, что касается переселения в европейские страны.
- Составление иммиграционного плана и подписание договора. Специалист Citizensl.com разрабатывает для клиента схему действий, в соответствии с которой будет происходить оформление гражданства ЕС. Также он составляет договор, где прописаны все важные положения сотрудничества. Это делает совместную работу прозрачной, исключая возникновение каких-либо нюансов.
Дальнейший процесс сотрудничества с Citizensl.com выглядит так:
- Сбор, перевод и нотариальное заверение документов;
- Подача заявления на получение гражданства ЕС;
- Ожидание решения официальных лиц европейской страны;
- Принятие присяги;
- Оформление паспорта европейского образца.
Выводы и доверие к сайту
С помощью сайта иммиграционной компании Citizensl.com можно заказать комплекс услуг, которые потребуются для получения гражданства ЕС. Обслуживание организовано в удобном формате, что высоко оценивают россияне в своих комментариях.
Citizensl.com характеризуется полнотой требуемой информации об этой организации и процедурах переезда с её помощью, быстрой обратной связью и стабильной репутацией. Многие жители России обращаются на этот вебсайт, получают качественную юридическую поддержку и оставляют положительные отзывы, которые можно найти на многих авторитетных Интернет-площадках. Это свидетельствует о том, что Citizensl.com имеет высокий рейтинг доверия среди русскоязычного контингента.
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