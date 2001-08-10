Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Можно перечислить целый ряд причин, когда целесообразнее получать знания в онлайн-школе. Это недовольство родителей качеством образования в обычном заведении, которое посещает ребенок, многочисленные пропуски по причине болезней, профессиональные занятия спортом, занимающие много времени, трудности во взаимодействии со сверстниками и пр. Стоит детальнее разобраться в преимуществах обучения в дистанционном формате и выяснить, как устроен учебный процесс на образовательных платформах.

При каких условиях гарантирована хорошая успеваемость

На образовательной платформе можно выбрать репетитора, который взаимодействует с учащимся в режиме онлайн, по разным школьным предметам:

математике,

английскому,

обществознанию,

физике,

химии,

русскому языку и др.

Групповые занятия доступны в прямом эфире и в записи. Ученики видят и слышат только своего педагога. Последний во время параллельных уроков работает с 2‑4 учениками одновременно - они не видят и не слышат друг друга. Им приходится изучать теоретические материалы самостоятельно, а практические задания выполнять с поддержкой репетитора. Наиболее выигрышное решение - индивидуальные занятия для детей онлайн. Наставником формируется персональный план занятий. В его силах удерживать внимание и интерес к предмету ученика. За короткие сроки удается прийти к желаемому результату, то есть устранить пробелы в обучении и улучшить успеваемость.

Школьникам требуется выполнять домашние задания, проходить тесты. Им удается легче усваивать знания с помощью онлайн-тренажеров. Продуманная организация обучения на удаленке позволяет контролировать прогресс. Родителям следует поддерживать и мотивировать ребенка на протяжении всего образовательного процесса.

Плюсы обучения в дистанционном формате

Для входа в личный кабинет достаточно ПК или другого гаджета и выхода в интернет. Это позволяет детям учиться в режиме онлайн, находясь в любой точке земного шара.

Один из плюсов заключается в том, что производится контроль обучения со стороны штатных специалистов. В команде, которая работает с учениками дистанционно, помимо педагогов имеются ментор (выполняет задачи классного руководителя), психолог (занимается проведением разных тестов), тьютор, помогающий учащимся онлайн-школы выполнять домашние задания.

Другие преимущества: удобный график, индивидуальный подход, использование авторских методик, возможность прохождения компьютерных или каких-либо других курсов.