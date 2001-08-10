Тихоокеанское
информационное агентство
21 Мая 2024
Сейчас 16:14
90,65|98,58|66,91
Несовершеннолетний сахалинец обвиняется в совершении жестокого убийства
11:13, | Разнообразные статьи на актуальные темы

Использование композитной арматуры в электротехнических сооружениях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Электротехнические сооружения предназначены для обеспечения электричеством производственных процессов и граждан страны. К сооружениям предъявляются особые требования, прописанные в нормативных документах (ГОСТ, СНиП). Особенно выделены требования по электробезопасности и пожаробезопасности. Воздушные линии электропередач относят к сооружениям, затратным в строительстве, подверженным воздействию неблагоприятных условий.

Арматура

В связи с этим для возведения электротехнических сооружений широкое распространение получили композитные материалы.

Использование композитов в электротехнических сооружениях

Только последние 15 лет композитные материалы применяют для возведения воздушных линий электропередач. Конструкция сравнительно новая, опыт эксплуатации небольшой, но уже отмечены существенные преимущества: снижение затрат на монтаж и повышенная эксплуатационная надежность.

Сейчас одноточечные опоры из композитов устанавливают для ЛЭП для безгирляндной подвески.

Арматура

Опоры ЛЭП из композитной арматуры являются основным конструктивным элементом. Композиты придают сооружению следующие характеристики:

  • прочность, хотя сталь не уступает в этом параметре;
  • масса. Композиты в разы легче металла, что облегчает транспортировку и монтаж;
  • диэлектрические свойства. Композитные опоры здесь превосходят металл и являются абсолютно безопасными;
  • упругость. Опоры выдерживают большие нагрузки от ветра и наледи благодаря высокой эластичности;
  • долгий срок службы. По результатам испытаний срок эксплуатации установлен около 70 лет;
  • небольшой расход на обслуживание;
  • устойчивость материала к самым неблагоприятным климатическим условиям;
  • устойчивость к коррозии в связи с применением при изготовлении полимеров. А в отличие от деревянных опор, композитные не повреждают дятлы или грызуны;
  • экологичность. В процессе эксплуатации в окружающую среду не выделяются токсичные вещества в отличие от деревянных, пропитанных креозотом;
  • безопасность. В случае столкновения с опорой автомобиля повреждения транспорта будут меньше, чем при столкновении с металлическими и деревянными.

Отмечают также эстетическую сторону ЛЭП из композитов.

К недостаткам применения композитной арматуры для возведения ЛЭП-опор относят недостаточный опыт и минимум знаний проектировщиков. Однако задача по обучению персонала в настоящий момент решается на правительственном уровне. Также к недостаткам относят дорогостоящее изготовление самих опор в связи с отсутствием нового оборудования, но этот вопрос также стоит на повестке дня. При этом высокая цена на изготовление оправдана долгим сроком службы. Другие сферы применения композитной арматуры: https://strinn.ru/.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Разнообразные статьи на актуальные темы

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?