Использование композитной арматуры в электротехнических сооружениях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Электротехнические сооружения предназначены для обеспечения электричеством производственных процессов и граждан страны. К сооружениям предъявляются особые требования, прописанные в нормативных документах (ГОСТ, СНиП). Особенно выделены требования по электробезопасности и пожаробезопасности. Воздушные линии электропередач относят к сооружениям, затратным в строительстве, подверженным воздействию неблагоприятных условий.

В связи с этим для возведения электротехнических сооружений широкое распространение получили композитные материалы.

Использование композитов в электротехнических сооружениях

Только последние 15 лет композитные материалы применяют для возведения воздушных линий электропередач. Конструкция сравнительно новая, опыт эксплуатации небольшой, но уже отмечены существенные преимущества: снижение затрат на монтаж и повышенная эксплуатационная надежность.

Сейчас одноточечные опоры из композитов устанавливают для ЛЭП для безгирляндной подвески.

Опоры ЛЭП из композитной арматуры являются основным конструктивным элементом. Композиты придают сооружению следующие характеристики:

прочность, хотя сталь не уступает в этом параметре;

масса. Композиты в разы легче металла, что облегчает транспортировку и монтаж;

диэлектрические свойства. Композитные опоры здесь превосходят металл и являются абсолютно безопасными;

упругость. Опоры выдерживают большие нагрузки от ветра и наледи благодаря высокой эластичности;

долгий срок службы. По результатам испытаний срок эксплуатации установлен около 70 лет;

небольшой расход на обслуживание;

устойчивость материала к самым неблагоприятным климатическим условиям;

устойчивость к коррозии в связи с применением при изготовлении полимеров. А в отличие от деревянных опор, композитные не повреждают дятлы или грызуны;

экологичность. В процессе эксплуатации в окружающую среду не выделяются токсичные вещества в отличие от деревянных, пропитанных креозотом;

безопасность. В случае столкновения с опорой автомобиля повреждения транспорта будут меньше, чем при столкновении с металлическими и деревянными.

Отмечают также эстетическую сторону ЛЭП из композитов.

К недостаткам применения композитной арматуры для возведения ЛЭП-опор относят недостаточный опыт и минимум знаний проектировщиков. Однако задача по обучению персонала в настоящий момент решается на правительственном уровне. Также к недостаткам относят дорогостоящее изготовление самих опор в связи с отсутствием нового оборудования, но этот вопрос также стоит на повестке дня. При этом высокая цена на изготовление оправдана долгим сроком службы. Другие сферы применения композитной арматуры: https://strinn.ru/.