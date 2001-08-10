Экономист Леонид Холод оценил шансы России стать четвертой экономикой в мире

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Глава Российской Федерации Владимир Путин поставил перед правительством задачу вывести страну в число четырех крупнейших экономик мира по объему ВВП к 2030 году. Соответствующее поручение было опубликовано на официальном сайте Кремля. В документе говорится о необходимости принятия мер, которые обеспечат достижение этой цели.

Леонид Холод, доктор экономических наук и бывший заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия России, заявил корреспонденту финансового издания Finfeel.ru, что поставленная президентом задача вполне осуществима. По его мнению, одним из ключевых факторов успеха может стать развитие сельского хозяйства. Эксперт отмечает, что Россия обладает уникальным преимуществом - обширными земельными ресурсами, которые позволяют наращивать сельскохозяйственное производство практически неограниченно.

Холод полагает, что Россия способна превзойти США по стоимости сельскохозяйственной продукции, доведя ее до триллиона долларов. Он также подчеркивает важность развития переработки сельхозпродукции, что, по его мнению, может стать дополнительным источником дохода для страны.

Эксперт уверен, что, сделав ставку на сельское хозяйство и переработку, Россия к 2030 году сможет войти в число лидеров мировой экономики наряду с Китаем, США и другими крупными державами.

Отметим, что в рейтинге стран мира по покупательской способности, составленном агентством World Economics в 2023 году, Россия заняла пятое место. Однако авторы исследования обратили внимание на невысокое качество данных о российской экономике.

Некоторые эксперты, однако, выражают сомнения в реалистичности поставленной цели. Они указывают на ряд факторов, которые могут помешать России войти в число четырех крупнейших экономик мира.

В частности, отмечается, что российская экономика в значительной степени зависит от экспорта сырьевых ресурсов, что делает ее уязвимой к колебаниям цен на мировых рынках. Кроме того, сохраняются структурные проблемы, такие как низкая производительность труда и недостаток инвестиций в инновационные отрасли.

Также эксперты обращают внимание на геополитическую напряженность и санкционное давление, которые оказывают негативное влияние на российскую экономику. В этих условиях, по их мнению, достижение амбициозной цели, поставленной президентом, потребует значительных усилий и комплексных мер, направленных на диверсификацию экономики, повышение ее эффективности и создание благоприятного инвестиционного климата.