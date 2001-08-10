Комплексный подход к улучшению психического состояния

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За последние 50 лет ментальное здоровье жителей Земли заметно ухудшилось. Этому способствуют высокий темп жизни, хронические стрессы, переизбыток информации, склонность к одиночеству. Здоровое психическое состояние – это ощущение благополучия, способность продуктивно справляться со стрессами и полностью реализовывать свой потенциал. Подробнее о главных принципах укрепления психического здоровья узнайте на психолог1.рф.

Важность ментального здоровья

Большинство людей следят за состоянием физического здоровья – посещают врача, проходят обследование, принимают назначенные лекарства. Но, к сожалению, часто не обращают внимания на свое психическое состояние, полагая, что оно менее важно, чем здоровое тело. В реальности все, скорее, наоборот. Психическое здоровье влияет на все сферы жизни, от отношений с людьми до самореализации. Наконец, стресс, депрессия и тревога вызывают психосоматических заболевания – гипертонию, диабет, аллергии и много других.

Признаки психического неблагополучия:

перепады настроения;

хроническая усталость, недостаток энергии;

повышенная конфликтность, необоснованная агрессия;

недостаточный или слишком продолжительный сон;

апатия, вялость, отсутствие желаний;

переедание или отсутствие аппетита;

безответственность;

преобладание негативных эмоций – раздражение, злость, растерянность;

нежелание учиться новому.

Эти симптомы мешают нормально функционировать и радоваться жизни. Поэтому нужно попытаться исправить ситуацию самостоятельно или обратиться к психологу.

Как нормализовать свое психическое состояние

Приведенные ниже рекомендации помогут повысить эмоциональный и психический комфорт. Для большего эффекта их нужно применять в комплексе.

Достаточный сон. Люди, которые высыпаются ночью, более внимательны, уверены в себе, запоминают больше информации. Постарайтесь спать 7-8 часов в сутки, не больше и не меньше. Не пейте кофе, не курите и не занимайтесь спортом за 3-4 часа до сна. Ложитесь спать до 22.00. Если есть трудности с засыпанием, можно помедитировать. Не поддавайтесь желанию поспать днем, чтобы не мучиться от бессонницы ночью.

Физическая активность. Регулярные тренировки улучшают сон, настроение и когнитивные функции, повышают уровень энергии. Физические упражнения – эффективное лекарство от тревоги и депрессии. Важно не переусердствовать и подбирать нагрузки, соответствующее своему уровню подготовки.

Духовное развитие. Нельзя посвящать всю жизнь погоне за материальным достатком. Духовные ценности играют ключевую роль в достижении внутренней гармонии. Работая над своим внутренним миром, мы развиваем эмпатию, становимся более осознанными, начинаем чувствовать единство со всем миром, открываем новые грани себя.

Регулярный отдых. Минуты отдыха во время рабочего дня улучшают эмоциональное состояние, помогают вернуть ясность мыслям и принять верное решение. Выходные и отпуск – не роскошь, а жизненная необходимость. Это защита от профессионального и эмоционального выгорания, депрессии и тревожности.

Вылазки на природу. Ученые советуют проводить на природе не менее двух часов в неделю для улучшения ментального здоровья. Это помогает снизить активность участка мозга, который поддерживает прокручивание негативных мыслей.

Практика благодарности. Постарайтесь вести дневник благодарности, в котором каждый вечер перечисляйте 3-10 моментов, событий или вещей, за которые вы благодарны прошедшему дню. Это может быть комплимент, новое знание, хорошая погода, отличное самочувствие или даже неприятное событие, которое стало стало полезным жизненным уроком.

Получение новых навыков и знаний. Учиться новому нужно всю жизнь. Это развивает мышление, помогает быстро адаптироваться к реалиям быстро меняющегося мира, отодвигает наступление старости. Достижение поставленных целей приносит чувство удовлетворения и положительные эмоции.

Не стоит забывать, что без здоровой психики невозможно обрести общее благополучие.