Тихоокеанское
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10:10, | Разнообразные статьи на актуальные темы

Комплексный подход к улучшению психического состояния

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За последние 50 лет ментальное здоровье жителей Земли заметно ухудшилось. Этому способствуют высокий темп жизни, хронические стрессы, переизбыток информации, склонность к одиночеству. Здоровое психическое состояние – это ощущение благополучия, способность продуктивно справляться со стрессами и полностью реализовывать свой потенциал. Подробнее о главных принципах укрепления психического здоровья узнайте на психолог1.рф.

Важность ментального здоровья

Большинство людей следят за состоянием физического здоровья – посещают врача, проходят обследование, принимают назначенные лекарства. Но, к сожалению, часто не обращают внимания на свое психическое состояние, полагая, что оно менее важно, чем здоровое тело. В реальности все, скорее, наоборот. Психическое здоровье влияет на все сферы жизни, от отношений с людьми до самореализации. Наконец, стресс, депрессия и тревога вызывают психосоматических заболевания – гипертонию, диабет, аллергии и много других.

Признаки психического неблагополучия:

  • перепады настроения;
  • хроническая усталость, недостаток энергии;
  • повышенная конфликтность, необоснованная агрессия;
  • недостаточный или слишком продолжительный сон;
  • апатия, вялость, отсутствие желаний;
  • переедание или отсутствие аппетита;
  • безответственность;
  • преобладание негативных эмоций – раздражение, злость, растерянность;
  • нежелание учиться новому.

Эти симптомы мешают нормально функционировать и радоваться жизни. Поэтому нужно попытаться исправить ситуацию самостоятельно или обратиться к психологу.

Улучшения состояния

Как нормализовать свое психическое состояние

Приведенные ниже рекомендации помогут повысить эмоциональный и психический комфорт. Для большего эффекта их нужно применять в комплексе.

  • Достаточный сон. Люди, которые высыпаются ночью, более внимательны, уверены в себе, запоминают больше информации. Постарайтесь спать 7-8 часов в сутки, не больше и не меньше. Не пейте кофе, не курите и не занимайтесь спортом за 3-4 часа до сна. Ложитесь спать до 22.00. Если есть трудности с засыпанием, можно помедитировать. Не поддавайтесь желанию поспать днем, чтобы не мучиться от бессонницы ночью.
  • Физическая активность. Регулярные тренировки улучшают сон, настроение и когнитивные функции, повышают уровень энергии. Физические упражнения – эффективное лекарство от тревоги и депрессии. Важно не переусердствовать и подбирать нагрузки, соответствующее своему уровню подготовки.
  • Духовное развитие. Нельзя посвящать всю жизнь погоне за материальным достатком. Духовные ценности играют ключевую роль в достижении внутренней гармонии. Работая над своим внутренним миром, мы развиваем эмпатию, становимся более осознанными, начинаем чувствовать единство со всем миром, открываем новые грани себя.
  • Регулярный отдых. Минуты отдыха во время рабочего дня улучшают эмоциональное состояние, помогают вернуть ясность мыслям и принять верное решение. Выходные и отпуск – не роскошь, а жизненная необходимость. Это защита от профессионального и эмоционального выгорания, депрессии и тревожности.

Тренировка

  • Вылазки на природу. Ученые советуют проводить на природе не менее двух часов в неделю для улучшения ментального здоровья. Это помогает снизить активность участка мозга, который поддерживает прокручивание негативных мыслей.
  • Практика благодарности. Постарайтесь вести дневник благодарности, в котором каждый вечер перечисляйте 3-10 моментов, событий или вещей, за которые вы благодарны прошедшему дню. Это может быть комплимент, новое знание, хорошая погода, отличное самочувствие или даже неприятное событие, которое стало стало полезным жизненным уроком.
  • Получение новых навыков и знаний. Учиться новому нужно всю жизнь. Это развивает мышление, помогает быстро адаптироваться к реалиям быстро меняющегося мира, отодвигает наступление старости. Достижение поставленных целей приносит чувство удовлетворения и положительные эмоции.

Не стоит забывать, что без здоровой психики невозможно обрести общее благополучие.

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