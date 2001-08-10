Экономист Юденков прокомментировал результаты опроса по ключевой ставке: надо повышать финансовую грамотность
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Последний исследовательский опрос, проведенный аналитическим центром НАФИ среди граждан России, выявил, что более 60% респондентов не могут объяснить значение термина "ключевая ставка" своими словами и не осведомлены о ее влиянии. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости. Корреспондент финансового издания Finfeel.ru обратился к Юрию Юденкову, профессору кафедры "Финансы, денежное обращение и кредит" на Факультете финансов и банковского дела РАНХиГС, кандидату экономических наук, чтобы прояснить этот вопрос.
Юрий Юденков отметил, что термин "ключевая ставка" изучается в школьной программе, что делает еще более удивительным то, что наихудшие результаты показали те, кто недавно закончил школу. Особенно это касается россиян в возрасте до 24 лет, среди которых примерно 70% не смогли четко объяснить суть этого термина.
По словам эксперта, введение понятия "ключевая ставка" происходит в 8 классе, а затем повторяется на уроках обществознания. Это определяется как процентная ставка, по которой Центробанк России предоставляет кредиты коммерческим банкам. Такие же системы действуют и в других странах мира. Юденков выразил мнение, что факт того, что около 60 процентов населения не обладают этим знанием, свидетельствует о недостаточном образовании и отсутствии финансовой грамотности.
Также была выявлена связь между плохим пониманием термина и уровнем доходов респондентов. Самое высокое понимание термина наблюдается среди тех, чьи доходы составляют от 60 000 до 100 000 рублей.
Эксперт полагает, что ситуация легко может быть исправлена через обучение финансовой грамотности или просмотр образовательных видеороликов в Интернете. Это, в конечном счете, будет способствовать общему финансовому благополучию общества.
Ключевая ставка (в настоящее время составляет 16% в России) - это процентная ставка, по которой Центробанк предоставляет кредиты банкам. На основе этого показателя банки устанавливают свои собственные процентные ставки по кредитам и депозитам.
В свете современных вызовов и изменений в экономике и финансовой сфере, важно осознать, что понимание ключевых экономических понятий становится необходимостью для каждого гражданина. Экономическая грамотность является ключом к принятию обоснованных финансовых решений как на личном, так и на общественном уровнях. Без этого понимания люди могут оказаться в уязвимом положении перед финансовыми рисками и неопределенностью.
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