Туристический эксперт Мельник назвал три страны для отдыха на замену подорожавшей Турции
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Согласно данным АТОР, цены на 10-дневные путевки в Турцию с размещением в 4-звездочном отеле в первой половине июня 2024 года в среднем колеблются от 140 до 175 тысяч рублей на двоих. Повышение стоимости туров связано с изменениями курса евро. Журналист финансового портала Finfeel.ru обратился к эксперту в сфере туризма Николаю Мельнику, чтобы узнать, как можно сэкономить на отдыхе в этом году и сберечь личные финансы.
Николай Мельник пояснил, что высокие цены на туры в Турцию обусловлены не только изменением курса валюты, но и популярностью этого направления среди россиян, особенно во время школьных каникул. Он отметил, что наиболее низкие цены на бронирование приходятся на февраль, и ожидается, что к лету они снова снизятся.
По словам Мельника, предполагается, что к маю цены могут опуститься до 60-80 тысяч рублей за неделю на двоих, однако многое будет зависеть от стоимости авиабилетов. Он также отметил, что туроператоры предоставляют россиянам скидки, но рост цен на авиационное топливо вносит свои коррективы.
Для тех, кто не желает охотиться за дешевыми турами, Мельник посоветовал рассмотреть альтернативные направления. Весной популярными становятся страны с теплым климатом, а летом можно выбрать проверенные варианты, такие как Абхазия.
Эксперт выделил три направления за пределами России, которые будут более доступными в ближайшие месяцы. Он упомянул Тунис, где стоимость отдыха в хорошем отеле с живописными видами составит на двоих до 110 тысяч рублей. Кроме того, он отметил, что туры в Абу-Даби (ОАЭ) обойдутся в среднем 90-110 тысяч рублей за 6 ночей. Еще одним доступным направлением является Абхазия, где стоимость перелета из Москвы составит не более 20 тысяч рублей, а недельный отдых еще примерно в 20 тысяч рублей на двоих.
Напоминая о сухом законе в Абу-Даби, Мельник советует учитывать это при планировании поездки в эмират.
Николай Мельник также подчеркнул, что помимо выбора альтернативных направлений, можно сэкономить на отдыхе, используя различные акции и специальные предложения туроператоров. Он рекомендует следить за актуальными распродажами и предварительно планировать отпуск, чтобы воспользоваться выгодными условиями.
Кроме того, эксперт советует обратить внимание на формат отдыха. Например, выбор более простого размещения или питания может существенно снизить стоимость путевки. Он призывает туристов гибко подходить к планированию отпуска и рассматривать различные варианты, чтобы найти оптимальный баланс между ценой и комфортом.
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