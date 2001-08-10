Финансовый аналитик Корнев заявил, что ЦБ в марте сохранит ставку на уровне 16 процентов

По мнению Алексея Корнева, портфельного управляющего УК "Альфа-Капитал", ожидается, что Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых 22 марта. Этот прогноз он сообщил корреспонденту портала об экономике и финансах Finfeel.ru 18 марта. Эксперт считает, что на данный момент снижение ставки не представляется возможным из-за высокого уровня инфляции и инфляционных ожиданий.

По его мнению, решение Центробанка обусловлено текущей инфляцией и ожиданиями, которые, хоть и снизились по сравнению с осенью 2023 года, все еще остаются значительными. По его оценкам, инфляция в феврале, сглаженная на годовую базу (SAAR), составляет около 7% (по сравнению с 6,7% в январе 2024 года), при таргете Центробанка в 4%.

Однако он отмечает, что март может принести некоторое улучшение ситуации с инфляцией. Основным стабилизирующим фактором остается сектор услуг.

Однако ответа на вопрос о том, когда произойдет снижение ключевой ставки, пока нет. По мнению Корнеева, скорее всего, общий тон решения будет оставаться жестко-нейтральным, поскольку влияние ограничительной денежной политики на экономику становится все более заметным, но пока прогресс и динамика макроэкономических показателей недостаточны для изменения риторики или снижения ставки.

Он также отмечает, что сохранение ставки позитивно скажется на россиянах, у которых есть накопления в рублях. По его словам, это решение, вероятно, не сильно повлияет на обменный курс, поскольку текущий уровень ключевой ставки ограничивает его, в том числе для импорта. Высокие ставки делают сбережения в рублях более привлекательными - высокие проценты по депозитам, накопительным счетам, высокие доходы от облигаций и т. д. Следовательно, это решение можно рассматривать как положительное для россиян с накоплениями и негативное для тех, кто нуждается в кредитах.