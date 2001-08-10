Что такое айдентика и почему она важна для бренда?

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Айдентика – это единый образ компании, через который транслируется концепция бизнеса и формируется отношение к конкретному бренду. Сюда включены все элементы, которые можно увидеть, услышать и потрогать. Услышав имя известного бренда, человек сразу «видит» логотип, уникальные решения и другие атрибуты, характеризующие его.

Бизнес айдентика – это набор идентификаторов для каждой компании. И каждый входящий в их число элемент, должен быть продуман для мелочей.

Виды айдентики

Существенных подтипов не бывает, есть два подхода к созданию: классический и динамический.

Классическая айдентика

Это коммуникация с потребителями через определенные каналы, следование установленным правилам и поддержание конкретного стиля.

Классический подход актуален в том случае, если компании достаточно базового набора элементов и носителей. Сюда включены логотипы и цветовые решения. Для разработки рекламной компании и визиток используются отличительные признаки компании.

Динамическая айдентика

Под динамическим подходом понимают постоянную адаптацию под изменения в рыночном сегменте. Внешние характеристики и ключевые элементы базовые, но они более гибкие. При возникновении значимых изменений, происходит легкое форматирование ранее утвержденных ключевых идентификаторов.

Акцент делается на создании отдельных элементов, предназначенных для выполнения конкретных задач, но с сохранением концепции компании. Они используются в рекламных компаниях, презентациях товаров, оформлении контента и т.д.

При выборе подходящего варианта, учитывается идеология бренда, включая деятельность организации и целевую аудиторию.

Для чего нужна айдентика?

Бизнес айдентика – это эффективный инструмент для развития бизнеса. Она повышает узнаваемость бренда по ряду ключевых идентификаторов. Внедрение базовой технологии, это:

Повышение узнаваемости. Креативные элементы создают уникальный цельный образ компании, который выделяет ее среди конкурентов.

Повышение позиций. От правильно подобранных идентификаторов зависит не только узнаваемость, но и конкурентоспособность. Главная задача айдентики – оставить конкурентов в тени, и получить максимальный отклик от аудитории.

Обретение нового статуса. Фирменная айдентика – это создание уникального стиля, подчеркивание истории, опыта, профессионализма и ценностей компании.

Повышение доверия. Айдентика создает репутацию, от визуального образа зависит многое, включая усиление лояльности со стороны клиентов.

Увеличение конверсии. Наличие отличительных характеристик – это увеличение интереса у потенциальной целевой аудитории. Соответственно, повышение спроса, увеличение продаж и т.д.

Рост продаж. Самый желанный результат, который можно получить только при грамотном подходе к процессу.

Путь от повышения узнаваемости бренда до роста продаж должен пройти каждый. Все этапы процесса взаимосвязаны между собой.

Добросовестный, поэтапный и детальный подход к созданию уникального стиля – это гарантированное получение необходимых преимуществ.