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Торговое оборудование: 3 шага к процветанию бизнеса
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Работа любого магазина невозможна без торгового оборудования (ТО). С помощью специализированной мебели, конструкций и приборов создаются комфортные условия для покупателей и работы персонала. Рассказываем, как использовать торговое оборудование для процветания вашей торговой точки.
Шаг 1: выбор торгового оборудования
Важно помнить: оборудование для магазина предназначено для надежного хранения и эффектной презентации продукции. Поэтому при его выборе важно учитывать особенности ассортимента: в частности, его габариты, сроки годности. А также — пространство зала и склада, интерьер помещения, размер бюджета.
На рынке представлены различные виды торгового оборудования. Выбирайте приспособления так, чтобы они помогали оптимизировать рабочий процесс и вместе с тем приносили пользу покупателям.
Ниже – краткий обзор основных видов ТО.
Стеллажи, витрины
Базовые конструкции для организации пространства магазина и склада. Применяются для хранения и экспонирования товаров любых категорий, в том числе пищевой продукции.
В производстве используют разные материалы: металл, натуральное дерево, МДФ, ДСП, ЛДСП, пластик, стекло. Конструкции также бывают пристенными, угловыми, островными. Популярные и навесные полки, стеновые панели.
Такое торговое оборудование отличается формой, размерами и количеством полок. Витрины и стеллажи могут быть застекленными, с подсветкой и без нее.
Вешала
Металлические рейлы используют в магазинах одежды вместе с плечиками. Дополнительные элементы – полки – расширяют функционал вешал: сложные конструкции используют для презентации головных уборов, аксессуаров, обуви.
Подставки из оргстекла
Современное эргономичное торговое оборудование для сувенирных магазинов, оптик, аптек, универсамов, книжных. Акриловые подставки также уместны в ресторанах и кафе, офисах, фитнес-клубах, образовательных организациях, салонах красоты.
Широко распространены визитницы, которые обычно расположены на стойке рецепции, менюхолдеры, настенные карманы под буклеты, листовки. В обувных магазинах используют вставки плексиглас в обувь, которые сохраняют форму голенища.
Подставки из оргстекла имеют разную форму: это классические прямоугольники, лесенки, горки, стойки в форме кисти руки или дерева, фруктов для демонстрации украшений.
Ключевые преимущества такого торгового оборудования – прозрачность, устойчивость к негативным внешним воздействиям, малый вес, прочность и долговечность.
Банкетки, пуфики
Торговое оборудование, преимущественно востребованное в магазинах одежды и обуви. Могут размещаться как в зале, так и в примерочной кабине.
Торговые зеркала
В продаже представлены напольные, настенные и настольные варианты. Зеркала производят в рамах и без них. Для магазинов одежды приобретают преимущественно образцы в полный рост.
Кассовое торговое оборудование
В эту группу входят кассовые аппараты, чековые принтеры и сканеры штрих-кодов.
Весы
Необходимы для оснащения супермаркетов, мясных лавок, пекарен. Широко применяются на рынках, ярмарках.
Холодильное торговое оборудование
Сохраняет качество пищевой продукции, которая нуждается в низких температурах для хранения – мяса, полуфабрикатов, мороженого.
Торговые решетки
Настенные конструкции дополняют разными навесными элементами – кронштейнами, крючками.
Манекены
Незаменимы для обустройства магазина одежды. Уместны как в витринах, так и в торговом зале.
Шаг 2: использование торгового оборудования
Чтобы ТО справлялось со своими задачами, важно грамотно разместить его в зале. Запомните следующее.
1. Конструкции не должны располагаться слишком близко друг к другу. Например, между вешалами должно оставаться свободное место для прохода покупателей.
2. Используя подставки из орсгтекла, выбирайте цветное освещение. Это поможет подчеркнуть преимущества товара.
3. Размещайте манекены в зале или в уличной витрине группами. Оптимально – по 3 ростовые куклы. Интересно смотрятся сюжетные композиции, составленные из фигур, например, изображающие семью с детьми.
4. Кассовые аппараты обычно размещают на входе/выходе из магазина.
5. Оборудование с дефектами – сколами, царапинами, трещинами – убирают из зала.
Шаг 3: уход за торговым оборудованием
Любое ТО нуждается в правильном уходе, который продлит срок его службы. Например, зеркала необходимо протирать тканевой салфеткой, пользуясь специальными моющими средствами.
Подставки из оргстекла не требуют особого ухода. Однако следует избегать абразивных материалов и очищающих средств на спиртовой основе.
Деревянные конструкции чувствительны к влаге. Помните об этом и выбирайте торговое оборудование из других материалов, если в помещении влажно.
Соблюдайте эти простые рекомендации для плодотворной работы!
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