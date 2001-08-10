Эксперт по недвижимости Апрелев заявил, что популярность жилищных вложений останется на высоком уровне

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В России в настоящее время разрабатывается новый финансовый инструмент - жилищные вклады, которые предназначены для первоначального взноса по ипотеке. Нововведение предполагает, что средства, помещенные на такие вклады, можно будет использовать исключительно для приобретения жилья и финансирования долевого строительства. По информации "Известий", данная концепция уже получила одобрение со стороны Центробанка, что говорит о серьезности и значимости этого шага в финансовой системе страны.

Журналист новостного портала о недвижимости Finfeel.ru обратился к аналитику и консультанту по жилой и коммерческой недвижимости, вице-президенту Российской гильдии риэлторов Константину Апрелеву, чтобы выяснить его мнение относительно потенциального спроса на такие вклады среди населения.

По мнению Апрелева, жилищные депозиты вполне могут стать популярными среди россиян, особенно учитывая текущие тенденции роста стоимости жилья. Он отмечает, что данная инициатива, скорее всего, является маркетинговым ходом банков, которые стараются привлечь клиентов и укрепить свои позиции на рынке. Однако, несмотря на это, спрос на подобные вклады может оказаться значительным, поскольку первоначальные взносы по ипотеке сейчас составляют значительную сумму от общей стоимости недвижимости.

Важным аспектом являются условия, предлагаемые банками для данных вкладов. Если ставки окажутся привлекательными и будут обеспечивать хороший доход на средства, помещенные на вклад, это может стать дополнительным стимулом для россиян рассмотреть этот вариант для накопления средств на приобретение жилья.

С другой стороны, появление жилищных депозитов будет также выгодно и для банков. Они смогут получить дополнительные ресурсы и иметь возможность быстрее и проще оценивать финансовую состоятельность клиентов, что в свою очередь поможет им укрепить свою позицию на рынке.

Известно, что срок депозита составит не менее одного года, и сумма на нем будет застрахована на сумму до 10 миллионов рублей. Предполагается, что ставки по жилищным вкладам будут достаточно высокими, что делает этот продукт более привлекательным для потенциальных вкладчиков.

Важно отметить, что появление жилищных депозитов несет в себе потенциал изменить динамику рынка жилья в стране. Увеличение доступности первоначального взноса может привести к увеличению числа потенциальных покупателей недвижимости, что в свою очередь может способствовать росту спроса на жилье