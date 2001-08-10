Материалы для переплета: широкий выбор

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Переплетные материалы необходимы для создания прочного, красивого, аккуратного вида печатных изданий. Их используют для документов, книг, календарей, брошюр, альбомов, другой продукции. Торговый Дом Чеял предлагает купить материалы для переплета оптом и в розницу. Широкий ассортимент позволяет выбрать действительно нужное. Делая покупки у них, вы гарантированно получите оперативную доставку любого количества материалов, приемлемые цены.

Какие материалы востребованы?

Для создания привлекательного, долговечного и удобного в использовании переплета нужен ряд материалов. К основным из них относят:

Обложки;

Пружины;

Полиграфические болты;

Скобы для степлеров.

К преимуществам расходников относят их универсальность. Подобрать можно варианты для разных видов переплета: от мягкого до твердого, от одноцветного до цветного. Покупателей порадует большой выбор конфигураций, текстур, оттенков, форматов изделий.

Пружины для переплета

Стабильно популярны пружины для переплета. Ряд характеристик и преимуществ делают их выгодным выбором:

Пружинный переплет обеспечивает отличную защиту и долговечность для ваших документов. Прочные металлические пружины надежно удерживают страницы вместе, предотвращая их разрыв и потерю. Это особенно важно при хранении или транспортировке больших объемов документации.

У пружин хорошая гибкость, они легки в использования. Несложно добавлять или удалять страницы без необходимости разбирать всю книгу. Просто раскрытую пружину можно скользить вверх или вниз по спирали, что делает процесс редактирования или обновления содержимого очень удобным.

Пружинный переплет позволяет книгам полностью открываться на 360°, что делает чтение или пользование документами комфортным. Такая особенность актуальна для книг, которые часто используются на рабочем месте или в образовательных целях.

Полиграфические болты

Ключевую роль в создании надежного переплета играют и полиграфические болты. Они обеспечивают прочное соединение листов, позволяя изделию сохранять свою форму и прочность надолго.

Универсальные болты подходят для использования в различных типах переплетов – металлического, пластикового или картонного. Болты доступны в разных размерах и длинах, что позволяет выбрать оптимальную модель для конкретной задачи.

Еще один фактор, делающий покупку выгодной – низкая стоимость. Болты отлично сочетаются с другими материалами для переплета, что делает весь процесс эффективным и вполне бюджетным. У них высокая долговечность и стойкость к различным воздействиям. Они не подвержены коррозии, сохраняют свои характеристики даже при высоких температурах или влажности.

Обложки

Каналы – это отверстия на бумаге или картоне, через которые проходят спиральные пружины или другие виды переплета. Они обеспечивают надежное крепление страниц и позволяют легко перелистывать документ. Новинка, сразу понравившаяся покупателям – обложки C-Bind. В них металлический канал уже вклеен, поэтому с обложкой образует целое. Достаточно вставить бумажный блок в обложку нужного размера и зажать канал.

Бюджетный вариант переплета C-Bind представлен обложками O.easyCover. В них канал скреплен мягкими пластиковыми обложками – прозрачными или матовыми. Для удобства раскрывания на обложки нанесена насечка вдоль. Длина канала соответствует форматам обложек, а его толщина варьируется от 5 мм до 32 мм.

Обложки защищают содержимое от повреждений, придают готовому изданию привлекательность. Один из главных аргументов в пользу покупки обложек для переплета – это возможность индивидуального оформления. Благодаря разнообразию цветов и текстур можно выбрать именно то, что подходит под дизайн проекта. Кроме того, можно заказать обложки с нанесением фирменного логотипа или названия книги.

При выборе переплета следует учитывать его прочность, эластичность, стойкость. Основные виды материалов для обложек – кожа, текстиль, картон, пластик. У кожи приятная на ощупь текстура, она может быть легко украшена тиснением или штамповкой. Бумажные обложки могут быть разных видов – от тонких и гладких до плотных и текстурированных. Они легко поддаются различным видам декоративной отделки, цена их доступная.

Популярны шрифты Металбинд – латунные литеры с цифрами, буквами и знаками препинания. Их можно использовать для тиснения на прессах и переплетчиках. В нашем каталоге представлен весь спектр шрифтов, включая комплекты с русскими и английскими буквами,цифрами различного размера. Предлагаем также фирменные клише. Для тиснения литеры закрепляются в специальных рамках, которые отличаются размерами и количеством строк. Вы можете набрать текст любой длины.

Другие расходники

Скобы для степлеров обеспечивают надежное и качественное соединение страниц документов. Они подходят для переплета тонких брошюр и укрепления толстых докладов. Минимальная стоимость – их основной плюс.

Клей для термоклеевых машин предоставляет возможность создать эстетически привлекательный и прочный переплет с гладкой поверхностью без выступающих скоб. Он быстро сохнет и хорошо держится.