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Кофейные традиции Кутаиси: путеводитель по уютным кофейням
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Кутаиси, жемчужина западной Грузии, удивляет не только своими историческими памятниками и пышной природой, но и особой кофейной культурой. В этом городе кофе - не просто напиток, а целый ритуал, объединяющий друзей, семьи и даже незнакомцев. Прогуливаясь по его узким улочкам, вы наткнетесь на множество уютных кофеен, каждая из которых хранит свои секреты приготовления идеального кофе. В этой статье мы раскроем вам лучшие кофейные места Кутаиси, где можно насладиться настоящим грузинским гостеприимством и вкуснейшим кофе.
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