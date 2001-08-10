Кассеты для выращивания рассады: особенности, преимущества, недостатки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ассортимент продукции, предназначенной для садоводов и огородников, в наши дни очень широк. Времена, когда растения выращивали в одноразовых стаканчиках или баночках из-под йогурта, давно канули в Лету. Сегодня с этой целью используются специальные емкости для рассады, которые можно купить как оптом, так и в розницу. Так что же все-таки лучше – проверенный годами метод или промышленные новинки?

Выращивание рассады в кассетах: плюсы и минусы технологии

Рассадные кассеты можно без преувеличения назвать великим изобретением человечества. Они представляют собой разделенные на ячейки контейнеры, которые обычно изготавливаются из пластика. В каждой такой ячейке размещают по одному саженцу, что позволяет оптимизировать процесс выращивания.

К числу преимуществ выращивания растений в кассетах можно отнести:



упрощение процесса высевания семян, облегчение ухода за саженцами;



небольшой размер емкостей, благодаря чему кассеты не занимают много места;



наличие дренажных отверстий, предусмотренных в данных конструкциях уже на этапе производства;



легкий вес изделий;



удобство пересадки саженцев в открытый грунт, поскольку земляной ком можно легко вынуть из ячейки вместе с растением;



защиту корневой системы. Использование кассет обеспечивает защиту корней растений, предотвращая их спутывание и повреждение;



возможность неоднократного повторного использования емкостей из пластика.



Таким способом можно культивировать различные виды растений: помидоры, сладкий перец, баклажаны, огурцы, капусту, лук, цветы (петунии, астры, лилии, тюльпаны), клубнику, малину и т. д.

Недостатков у таких приспособлений гораздо меньше, чем достоинств. Так, кассеты имеют ограничения по размеру, из-за чего в них нельзя выращивать некоторые виды культур. Важно убедиться, что качество почвы и система дренажа в кассетах на должном уровне, поскольку лишь в этом случае можно обеспечить здоровое развитие растений. Перед применением изделий требуется дезинфекция. Для этого рекомендуется вымыть ячейки хозяйственным мылом или обработать марганцовкой.

Где купить качественные кассеты для рассады

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В России выращивание рассады в кассетах в последние годы получило значительное развитие, особенно в коммерческом сельском хозяйстве. Питомники и фермы, занимающиеся производством рассады в промышленных ячейках, распространены по всей стране. Данные системы выращивания позволяют сократить время роста культур, что особенно актуально для регионов с прохладным климатом.