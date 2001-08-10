Кассеты для выращивания рассады: особенности, преимущества, недостатки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ассортимент продукции, предназначенной для садоводов и огородников, в наши дни очень широк. Времена, когда растения выращивали в одноразовых стаканчиках или баночках из-под йогурта, давно канули в Лету. Сегодня с этой целью используются специальные емкости для рассады, которые можно купить как оптом, так и в розницу. Так что же все-таки лучше – проверенный годами метод или промышленные новинки?
Выращивание рассады в кассетах: плюсы и минусы технологии
Рассадные кассеты можно без преувеличения назвать великим изобретением человечества. Они представляют собой разделенные на ячейки контейнеры, которые обычно изготавливаются из пластика. В каждой такой ячейке размещают по одному саженцу, что позволяет оптимизировать процесс выращивания.
К числу преимуществ выращивания растений в кассетах можно отнести:
- упрощение процесса высевания семян, облегчение ухода за саженцами;
- небольшой размер емкостей, благодаря чему кассеты не занимают много места;
- наличие дренажных отверстий, предусмотренных в данных конструкциях уже на этапе производства;
- легкий вес изделий;
- удобство пересадки саженцев в открытый грунт, поскольку земляной ком можно легко вынуть из ячейки вместе с растением;
- защиту корневой системы. Использование кассет обеспечивает защиту корней растений, предотвращая их спутывание и повреждение;
- возможность неоднократного повторного использования емкостей из пластика.
Таким способом можно культивировать различные виды растений: помидоры, сладкий перец, баклажаны, огурцы, капусту, лук, цветы (петунии, астры, лилии, тюльпаны), клубнику, малину и т. д.
Недостатков у таких приспособлений гораздо меньше, чем достоинств. Так, кассеты имеют ограничения по размеру, из-за чего в них нельзя выращивать некоторые виды культур. Важно убедиться, что качество почвы и система дренажа в кассетах на должном уровне, поскольку лишь в этом случае можно обеспечить здоровое развитие растений. Перед применением изделий требуется дезинфекция. Для этого рекомендуется вымыть ячейки хозяйственным мылом или обработать марганцовкой.
Где купить качественные кассеты для рассады
Заглянув на сайт производителя Kasseti.ru, здесь можно купить тару под рассаду напрямую без посредников, что гарантирует демократичную стоимость изделий при высоком уровне их качества.
В России выращивание рассады в кассетах в последние годы получило значительное развитие, особенно в коммерческом сельском хозяйстве. Питомники и фермы, занимающиеся производством рассады в промышленных ячейках, распространены по всей стране. Данные системы выращивания позволяют сократить время роста культур, что особенно актуально для регионов с прохладным климатом.
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