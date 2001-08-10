Шрот расторопши Биокор от “А” до “Я”

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Данное средство не является лекарством. Шрот расторопши Биокор - это биологически-активная добавка (БАД), которая будет дополнением в процессе приема пищи. В состав препарата входит шрот расторопши. Она благотворно влияет на функциональность печени, стимулируя ее активность и обеспечивая защиту печени от вредных веществ.

Фармакологическое действие препарата

Основным активным веществом в расторопше является силибинин, который положительным образом влияет на многие процессы в работе печени. Повышается эффективность биотрансформации (метаболизма), укрепляется устойчивость к негативным воздействиям на печень, увеличивается активность ферментов. Также станет значительно быстрее восстановление клеток (регенерация) при их повреждении за период болезни, повышается устойчивость к воздействию токсических веществ при различных инфекционных заболеваниях.

Расторопша широко применяется не только для восстановления функций печени, но при таких заболеваниях:

нарушение работы селезенки;

различных воспалительных процессах желчегонных путей;

желчнокаменном заболевании;

желтухе;

геморрое;

склонности к запорам и колитам.

Вещества расторопши вступают во взаимосвязь со свободными радикалами и преобразуют их в соединения с меньшей токсичностью, тем самым прекращая окислительный процесс липидов и противостоят разрушению системы клеток печени. В поврежденных участках печени они провоцируют синтез белков и фосфолипидов, а это позволяет нормализовать мембраны клеток.

Показания к применению

Данное средство рекомендовано в виде БАД в процессе приема пищи как источник флавоноидов, которые активно поддерживают нормальную работоспособность функций печени и желудочно-кишечного тракта. Расторопша помогает защитить печень от негативного воздействия алкоголя, различных токсинов, канцерогенов, вредных красителей (в продуктах питания) и лекарственных препаратов. Благодаря ей намного быстрее происходит восстановление печени после перенесенного инфекционного заболевания (останавливается разрушение клеток и начинается их активное восстановление).

Способ приема препарата

Препарат можно употреблять взрослым и детям в возрасте от 12 лет по одной чайной ложке порошка за день в процессе приема пищи и обязательно запить большим количеством жидкости. Рекомендуемый срок приема БАД – не более 1 месяца. Перед приемом проконсультироваться с врачом.