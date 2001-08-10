Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Производство продукции, услуги, работы, которые выполняют предприятия, могут оказывать негативное влияние на состояние окружающей среды.

Сертификат ISO 14001 демонстрирует экологическую ответственность компании, подтверждая наличие эффективно работающей системы экологического менеджмента (далее – СЭМ), сертифицированной в соответствии с принципами стандарта ISO 14001 (это международный стандарт, в России действует ГОСТ Р ИСО 14001).

Если вы хотите уменьшить неблагоприятное воздействие деятельности организации на состояние экологии, оптимальное решение – внедрить систему экологического менеджмента. Сертифицировать СЭМ с помощью экспертов центра «ВостокТест», т.е. подтвердить ее соответствие стандарту ИСО 14001, можно в добровольном порядке, независимо от направления деятельности, которую осуществляет компания. Процедура предусматривает разработку соответствующих программ, мероприятий, документов, обеспечение необходимыми ресурсами.

Кому и зачем нужен сертификат ИСО 14001

Общие требования к разработке и внедрению СЭМ устанавливает стандарт ИСО 14001, согласно принципам которого предприятие создает и реализует политику качества с учетом ключевых экологических аспектов.

Несмотря на то, что сертификация является добровольной, она дает следующие преимущества для бизнеса:

формирование положительной репутации компании за счет ответственного отношения к экологии;

укрепление доверия со стороны партнеров, инвесторов и общественности, что способствует привлечению клиентов и притоку инвестиций в компанию;

сокращение количества отходов и минимизация неблагоприятного воздействия процессов производства или другой деятельности на экологию;

предотвращение штрафов, возможных в случае загрязнения экологии или несоблюдение природоохранного законодательства;

возможность получения экономической выгоды – уменьшение затрат на энергоресурсы, эффективное использование и сохранение природных ресурсов;

получение конкурентных преимуществ при участии в тендерах, выходе на новые рынки и пр.

Реализация принципов ISO 14001 предусматривают участие в работе СЭМ всех сотрудников организации, что повышает их осведомленность в вопросах охраны окружающей среды, мотивирует их к более ответственному отношению к своим обязанностям. Это, в свою очередь, повышает производительность труда, конкурентоспособность, рентабельность предприятия, улучшает качество услуг или продукции, увеличивает прибыльность, дает новые возможности для развития бизнеса.

Сертификацию могут пройти любые крупные предприятия или небольшие фирмы, которые стремятся продемонстрировать приверженность к защите экологии и завоеванию лидерских позиций на рынке.

Какие показатели деятельности проверяются во время сертификации

В рамках оценки соответствия компании критериям ISO 14001 проверяются следующие показатели:

Экологические аспекты. Выявление и оценка значимых аспектов, связанных с деятельностью организации и негативно влияющих на экологию. Формирование политики – задач, целей и подходов, которые устанавливает компания в рамках безопасности деятельности для окружающей среды. Планирование. Разработка программы управления окружающей средой, в которой должны быть описаны мероприятия по достижению поставленных целей. Реализация и контроль. Внедрение системы менеджмента, поддержание ее в работоспособном состоянии. Управление процессами с целью контроля негативного влияния на экологию. Выполнение корректировочных действий при отклонении от норм. Мониторинг и измерение показателей деятельности – оценка эффективности управления отходами (переработка, утилизация), сокращения выбросов в воздух или сбросов в водную среду. Корректирующие и предупреждающие действия, которые компания предпринимает для устранения несоответствий. Ресурсы, ответственность и полномочия. Обеспечение системы менеджмента необходимыми ресурсами. Разграничение полномочий, назначение ответственных лиц за выполнение требований СЭМ. Компетентность, осведомленность и обучение персонала. Обеспечение компетентности сотрудников для выполнения своих функций, повышение их осведомленности, проведение обучения по вопросам охраны окружающей среды и внедрению СЭМ. Коммуникация. Обеспечение эффективной внутренней и внешней коммуникации по вопросам СЭМ. Раскрытие информации о своей экологической ответственности заинтересованным сторонам. Непрерывное улучшение системы менеджмента, регулярный пересмотр и обновление.

10. Документирование всех процессов.

Соблюдение правил и принципов ISO 14001, требований природоохранного законодательства, прочих показателей работы организации проверяются во время аудита специалистами органа по сертификации, имеющего соответствующие компетентность и аккредитацию. Подтверждением соответствия стандарту служит сертификат.

Порядок проведения сертификации

Для сертификации СЭМ необходимо направить заявку в аккредитованный орган и подготовить:

регистрационные данные (ИНН, ОГРН), реквизиты организации, прочие сведения: виды деятельности, организационно-правовую форму, структуру, количество сотрудников и т.д.;

лицензии (если деятельность подлежит лицензированию);

разрешительные документы на выпускаемую продукцию, паспорта качества;

нормативную документацию, действующую в организации;

руководства и прочую документацию по системе менеджмента;

документы, подтверждающие право собственности на помещения;

иное – по запросу.

Сертификационные мероприятия проводятся поэтапно:

Подготовка к процедуре (формирование экспертной группы, определение схемы работ). Аудит: экспертиза документации, проверка готовности фирмы к сертификации, оценка соответствия СЭМ принципам ИСО 14001, при необходимости – корректирующие действия. Выдача сертификата (при положительном заключении о проверке).

Сертификат ISO 14001 выдается не больше, чем на 3 года. Для поддержания его действия сертификационный орган ежегодно проводит инспекционные аудиты.

Самостоятельное прохождение процедур может быть сложным при отсутствии опыта. Можно сделать ошибки, которые приводят к отказу в выдаче сертификата, лишней трате времени, потере репутации и другим негативным последствиям. Лучше обратиться к специалистам в данной области.

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