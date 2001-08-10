Разработка современных сайтов для бизнеса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Идеальный сайт должен эффективно решать реальные бизнес-задачи. Но как эффективно настроить продвижение бизнес-продукта не всегда понятно даже самим предпринимателям. Наши специалисты знают, как создать беспроигрышный сайт компании. Для этого они:

руководствуются проверенными алгоритмами;

учитывают специфику бизнеса;

используя весь накопленный опыт, творчески осмысливают каждую новую задачу;

не боятся нестандартных решений, используют передовые веб-технологии, умело применяют инновационный инструментарий.

Последовательно, без спешки, но быстро

Разработка сайтов https://www.imedia.by/ нашими специалистами выполняется в определенной последовательности. Результаты каждого шага в значительной степени определяют действия на следующем этапе.

1-й этап: получение и анализ информации. Необходимо:

сформулировать задачи, которые должен выполнять сайт;

понять контекст, в котором он будет работать;

определить целевую аудиторию, к которой он будет обращаться.

На этом этапе имеет смысл посмотреть, как можно использовать что-либо из прежних удачных разработок.

2-й этап: согласование общего сценария. Формируются первоначальный контент, возможные графические материалы, определяются бюджет и сроки выполнения.

3-й этап: создание сайта. Разработка дизайна, проектирование функционала, наполнение материалами, верстка, программирование, тестирование.

4-й этап: проверка сайта на соответствие поставленным задачам. Согласование, запуск в эксплуатацию, настройка аналитики.

5-й этап: проверка эффективности. Определение необходимых доработок до и после начала активной работы сайта.

Иногда под влиянием конкретных факторов (например, из-за сжатых сроков или особых требований Заказчика) действия по разным этапам выполняются одновременно.

Также сначала может быть разработан одностраничный имиджевый сайт — образ будущей интернет-площадки, затем он развивается в полную базовую версию, над которой еще продолжается работа по улучшению функционала с корректировкой дизайнерских решений.

В каждом случае сайт развивается и приобретает законченный вид в тесном сотрудничестве с владельцем бизнеса. Благодаря этому, уменьшается риск того, что сайт окажется недостаточно эффективным. Это происходит, если он:

затеряется среди себе подобных;

не окажется привлекательным для целевой аудитории;

будет отпугивать потенциальных клиентов трудным функционалом.

Но такого никогда не происходит, т. к. в работе используется не только опыт программистов и IT-дизайнеров, но и специалистов по поисковой оптимизации, интернет-маркетингу и продвижению. Сайт изначально ориентирован на успешное продвижение и широкий охват пользователей.