Разработка современных сайтов для бизнеса
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Идеальный сайт должен эффективно решать реальные бизнес-задачи. Но как эффективно настроить продвижение бизнес-продукта не всегда понятно даже самим предпринимателям. Наши специалисты знают, как создать беспроигрышный сайт компании. Для этого они:
- руководствуются проверенными алгоритмами;
- учитывают специфику бизнеса;
- используя весь накопленный опыт, творчески осмысливают каждую новую задачу;
- не боятся нестандартных решений, используют передовые веб-технологии, умело применяют инновационный инструментарий.
Последовательно, без спешки, но быстро
Разработка сайтов https://www.imedia.by/ нашими специалистами выполняется в определенной последовательности. Результаты каждого шага в значительной степени определяют действия на следующем этапе.
1-й этап: получение и анализ информации. Необходимо:
- сформулировать задачи, которые должен выполнять сайт;
- понять контекст, в котором он будет работать;
- определить целевую аудиторию, к которой он будет обращаться.
На этом этапе имеет смысл посмотреть, как можно использовать что-либо из прежних удачных разработок.
2-й этап: согласование общего сценария. Формируются первоначальный контент, возможные графические материалы, определяются бюджет и сроки выполнения.
3-й этап: создание сайта. Разработка дизайна, проектирование функционала, наполнение материалами, верстка, программирование, тестирование.
4-й этап: проверка сайта на соответствие поставленным задачам. Согласование, запуск в эксплуатацию, настройка аналитики.
5-й этап: проверка эффективности. Определение необходимых доработок до и после начала активной работы сайта.
Иногда под влиянием конкретных факторов (например, из-за сжатых сроков или особых требований Заказчика) действия по разным этапам выполняются одновременно.
Также сначала может быть разработан одностраничный имиджевый сайт — образ будущей интернет-площадки, затем он развивается в полную базовую версию, над которой еще продолжается работа по улучшению функционала с корректировкой дизайнерских решений.
В каждом случае сайт развивается и приобретает законченный вид в тесном сотрудничестве с владельцем бизнеса. Благодаря этому, уменьшается риск того, что сайт окажется недостаточно эффективным. Это происходит, если он:
- затеряется среди себе подобных;
- не окажется привлекательным для целевой аудитории;
- будет отпугивать потенциальных клиентов трудным функционалом.
Но такого никогда не происходит, т. к. в работе используется не только опыт программистов и IT-дизайнеров, но и специалистов по поисковой оптимизации, интернет-маркетингу и продвижению. Сайт изначально ориентирован на успешное продвижение и широкий охват пользователей.
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