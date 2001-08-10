Упрощённые процедуры в российских судах сделают правосудие более доступным

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 4 января 2024 года вступили в силу поправки в Арбитражный процессуальный кодекс (АПК). Они призваны ликвидировать существующие в законодательстве пробелы и направлены на то, чтобы как можно больше участников получили возможность на защиту своих прав. Например, лица, содержащиеся в СИЗО, смогут принимать участие в судебном процессе в удалённом формате, а действия судебных приставов теперь можно будет обжаловать. На это отводится три месяца.

Судебный процесс по видеосвязи

Как считают питерские юристы из ЮАП (https://pravo.legal/), указанные изменения однозначно должны оцениваться как положительные. Так, временное или продолжительное ограничение свободы гражданина больше не станет препятствием для его участия в арбитражном процессе и отстаивания своих прав. Бизнесмены получают возможность прямо из СИЗО или мест, где они отбывают наказание, с помощью видеосвязи выступать в различных судебных заседаниях.

До принятия поправок по этому вопросу часто возникали споры, решения по которым целиком зависели от доброй воли того или иного начальника «на местах». Сегодня доступ к правосудию становится более простым и прозрачным практически для всех заинтересованных лиц.

Снижение загруженности судов

Ожидается, что нововведения помогут снизить нагрузку на суды. В первую очередь, это станет возможно благодаря существенному увеличению процессуальных сроков. В частности, изменения коснутся таких важных моментов:

перерыв в судебном заседании – до 10 дней (вместо 5 дней);

оформление судебного акта – до 10 дней (вместо 5 дней);

перенос заседания из-за болезни судьи – до 1 месяца (вместо 10 дней);

вынесение решения по апелляционной жалобе – до 3 месяцев (вместо 2 месяцев);

рассмотрение апелляции по спорному решению суда первой инстанции – до 6 месяцев (вместо 3 месяцев);

обжалование действий (или бездействия) судебного пристава – до 3 месяцев (раньше такой возможности просто не было).

Изменение перечня документов

Гражданину для того, чтобы подать исковое заявление или кассационную жалобу, понадобится более короткий перечень документов. Так, для обычных исков больше не придётся предоставлять свидетельства о госрегистрации и постановке лица на налоговый учёт, а для подачи обращений в Верховный суд – копии обжалуемых актов.

Ранее на изготовление требуемых документов порой приходилось тратить так много времени, что выходили все установленные законом сроки для обжалования принятых ранее решений. Получается, терялся сам смысл в подаче кассационных жалоб. Теперь эта проблема фактически решена. Предприниматели в полной мере получают возможность отстаивать свои права и интересы в суде.

Упрощённое судопроизводство

Взыскание судебных расходов с 4 января 2024 года также переводится на упрощённое судопроизводство. Кроме того, изменения коснутся и самих судов, чья компетенция по ряду вопросов расширяется. Так, теперь можно вызывать участников процессов и проводить заседания в упрощённом порядке, не переходя к общему рассмотрению.

Содержание статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса в новой редакции говорит о том, что цена иска по целому ряду дел подлежит увеличению. Если раньше индивидуальные предприниматели в порядке упрощённого производства могли рассчитывать лишь на рассмотрение исков до 400 тысяч рублей, то теперь их цена возросла до 600 тысяч рублей. То же относится к юридическим лицам: они смогут участвовать в заседаниях, иски по которым составляют до 1 миллиона 200 тысяч рублей (ранее эта сумма составляла 800 тысяч рублей).

Допустимые значения исков меняются и для приказного производства. Вместо установленного ранее порога в полмиллиона рублей появляется возможность подавать иски до 750 тысяч рублей. Однако содержание самих правил для приказного делопроизводства остаётся без изменений. Как и раньше, судебный приказ выносится по делам, касающимся ненадлежащего исполнения ответчиком всего договора или отдельных его пунктов. Решение о взыскании денежных обязательств принимается на основе всестороннего рассмотрения судом всех обстоятельств дела.

Иные изменения

В исковом заявлении обязательно потребуется указать конкретные обстоятельства, которые наделяют взыскателя правом требовать денежного возмещения своих убытков. Подробный перечень всех обстоятельств внесён в изменённую формулировку статьи 229.3 Арбитражного процессуального кодекса.

В своём заявлении взыскатель должен указать не только общую сумму образовавшейся задолженности за конкретный временной промежуток, но также денежный размер и периодичность платежей. Кроме того, необходимо будет предоставить формулу для расчёта периодического платежа, а также указать обстоятельства, дающие право на его взыскание.

Общие выводы

Юридическое сообщество отмечает, что вносимые поправки призваны существенно разгрузить суды, но они также могут оказать положительное влияние на настроения в обществе. В качестве примера приводятся такие цифры. Если до принятия изменений один судья Арбитражного суда в крупном городе ежедневно рассматривал по 40-50 таких дел (по-другому было просто невозможно: оформление судебных актов должно было укладываться в 5-дневный срок), то сейчас их количество должно существенно снизиться. В первую очередь, это становится возможным благодаря увеличению срока рассмотрения дел и возможности перерыва в заседаниях. Ряд дел теперь может рассматриваться в порядке приказного и упрощённого производства.

Ещё одно важное замечание касается нивелирования спорных ситуаций. Если раньше бизнесмен, содержащийся в СИЗО, не всегда мог рассчитывать на разрешение участвовать в заседании суда по другому делу с его участием в формате видеоконференции, то теперь такое право закреплено на законодательном уровне.