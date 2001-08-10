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Полет на бизнес-джете с питомцем: частые вопросы и ответы экспертов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Первый полет с питомцем на бизнес-джете вызывает едва ли не больше вопросов, чем перелет на обычном коммерческом самолете гражданской авиации. Чаще всего владельцев животных интересуют требования к наличию определенных документах, условия пребывания и питания питомцев на борту.
И если выполняющие регулярные рейсы авиакомпании имеют стандартизированные и часто жесткие требования к пребыванию питомцев в салоне самолета, то в случае с бизнес-джетами условия часто оказываются более лояльными. Мы задали экспертам компании Unisky несколько вопросов, касающихся перелета с животными. Спешим познакомить вас с ответами.
Кого можно взять на борт частного самолета?
Обычно перевозчики устанавливают минимальные ограничения, руководствуясь требованиями безопасности. То есть вы можете взять с собой собаку или кошку любой породы, но не можете, например, дикую рысь – это понятные и адекватные требования.
Также необходимо учитывать правила провоза животных через границу страны, в которую вы летите. В каждом случае они будут индивидуальны. Например, в Норвегию и Германию нельзя ввозить собак «бойцовских» пород – к таковым относятся, например, питбуль-терьеры и стаффордширские терьеры.
Какие документы нужны для перевозки животного?
Здесь все снова будет зависеть от вашего маршрута. Важно изучить требования страны, в которую вы планируете лететь. Так Мальта и Венгрия могут потребовать от хозяина животного не только ветеринарный паспорт и документы о сделанных прививках, но и подтверждение того, что животное в течение 3-х последних месяцев не проживало в районах, где было зафиксировано бешенство.
Есть ли ограничения по весу и породе?
Как правило, нет. В большинстве случаев перевозчики допускают пребывание на борту животных любых пород. Вне зависимости от их размеров. Ограничения могут устанавливать только страны, в которые вы летите.
Опасен ли перелет для питомца?
Перелеты представляют опасность для животных из-за их повышенной нервной возбудимости. Важно учитывать, как питомец будет реагировать на взлет и посадку, насколько спокойно он будет чувствовать себя в процессе полета.
Рекомендуется заранее проконсультироваться с ветеринаром – не исключено, что животное может иметь физиологические особенности, которые не позволят ему полететь.
Где будет находиться мой питомец во время полета?
Главное преимущество частного самолета для всех, кто привык путешествовать вместе с животными, в отсутствии жестких требований по размещению животных. Питомцев не обязательно закрывать в багажном отсеке или прятать под кресло.
Часто не имеет значения даже наличие специальной переноски. Главное, чтобы животное не проявляло агрессию и не создавало опасности в процессе перелета. В остальном жестких требований нет – питомец может провести весь полет у вас на руках.
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