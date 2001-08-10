Спецодежда от производителя: высокое качество, отличная цена

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На всей территории РФ требования, касающиеся специализированной одежды, определены законом и нормативными документами. Ответственность о предоставлении сотрудникам защитной экипировки лежит на руководстве организации. Предприятия должны проводить обучение и инструктаж по нормам эксплуатации спецодежды, регулярно контролировать ее вид, обеспечивать своевременную замену униформы.

Производители спецодежды предлагают широкий ассортимент моделей для строительства, промышленности, медицины, производства продуктов питания, заводов и фабрик. Каждая модель соответствует требованиям безопасности и эргономичности, учитывая особенности работы в конкретной сфере. Спецодежда не только обеспечивает безопасность и комфорт работников, это еще и элемент корпоративной имиджевой политики. Если вы хотите быть уверены в качестве и надежности спецодежды, обращение к производителю – это лучший выбор.

Виды и характеристики спецодежды от производителя

ТК «Мир-Лайт» предлагает все виды спецодежды с логотипом любой компании. Среди популярных – Сибур, Роснефть, Лукойл, Спецстрой, Сургутнефтегаз, НОВАТЭК, Газпром, TATNEFT, Московский метрополитен. У нас в каталоге представлены разные виды:

Сигнальные жилеты наиболее востребованы. Яркий цвет и ретро светоотражающие полосы позволяют повысить видимость работника в условиях низкой освещенности или при движении на дорогах. Предлагаем возможность нанесения логотипа компании на эти жилеты, что делает их еще более узнаваемыми.

Куртки – распространенный вид спецодежды. Они выполнены из водо- и ветронепроницаемых материалов, что обеспечивает дополнительную защиту от плохих погодных условий. Костюмы и комбинезоны, в свою очередь, представляют собой полный комплект спецодежды, включающий верхнюю и нижнюю части. Это позволяет обеспечить максимальную защиту всего тела работника.

Полукомбинизоны. Более легкий и удобный вариант для выполнения различных работ. Отсутствие рукавов обеспечивает свободу движений.

Спецодежда может защищать от разных воздействий, а также иметь разный уровень безопасности.

По типу защиты она может быть: