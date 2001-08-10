Спецодежда от производителя: высокое качество, отличная цена
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На всей территории РФ требования, касающиеся специализированной одежды, определены законом и нормативными документами. Ответственность о предоставлении сотрудникам защитной экипировки лежит на руководстве организации. Предприятия должны проводить обучение и инструктаж по нормам эксплуатации спецодежды, регулярно контролировать ее вид, обеспечивать своевременную замену униформы.
Производители спецодежды предлагают широкий ассортимент моделей для строительства, промышленности, медицины, производства продуктов питания, заводов и фабрик. Каждая модель соответствует требованиям безопасности и эргономичности, учитывая особенности работы в конкретной сфере. Спецодежда не только обеспечивает безопасность и комфорт работников, это еще и элемент корпоративной имиджевой политики. Если вы хотите быть уверены в качестве и надежности спецодежды, обращение к производителю – это лучший выбор.
Виды и характеристики спецодежды от производителя
ТК «Мир-Лайт» предлагает все виды спецодежды с логотипом любой компании. Среди популярных – Сибур, Роснефть, Лукойл, Спецстрой, Сургутнефтегаз, НОВАТЭК, Газпром, TATNEFT, Московский метрополитен. У нас в каталоге представлены разные виды:
- Сигнальные жилеты наиболее востребованы. Яркий цвет и ретро светоотражающие полосы позволяют повысить видимость работника в условиях низкой освещенности или при движении на дорогах. Предлагаем возможность нанесения логотипа компании на эти жилеты, что делает их еще более узнаваемыми.
- Куртки – распространенный вид спецодежды. Они выполнены из водо- и ветронепроницаемых материалов, что обеспечивает дополнительную защиту от плохих погодных условий. Костюмы и комбинезоны, в свою очередь, представляют собой полный комплект спецодежды, включающий верхнюю и нижнюю части. Это позволяет обеспечить максимальную защиту всего тела работника.
- Полукомбинизоны. Более легкий и удобный вариант для выполнения различных работ. Отсутствие рукавов обеспечивает свободу движений.
Спецодежда может защищать от разных воздействий, а также иметь разный уровень безопасности.
По типу защиты она может быть:
- От механических воздействий. Для пошива такой одежды используются специальные ткани, которые сложно порвать, деформировать. Этот вариант отлично подойдет для строителей, рабочих на производствах и так далее;
- От химических веществ. Они также изготавливаются из особой материи, которые стойко переносит воздействие щелочек, кислот и так далее. Можно выбрать костюмы, фартуки, костюмы и прочую спецодежду;
- От тепла и огня. Также спецодежда называется огнестойкой. Она изготавливается их прочных материалов, которые не горят и не тлеют. Такая одежда нужна пожарным, людям работающим со сварочным оборудования, на некоторых видах производств;
- От электрического тока. Главная особенность такой одежды заключается в том, что она является диэлектриком. То есть, не проводит электрический ток;
- От радиации. Обычно это костюмы, плащи, которые изготавливаются из материалов на основе свинца. Но при этом материалы комфортные в носке, дышащие.
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