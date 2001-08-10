Книга "Прекрасный Грейвс": волшебство и приключения в мире литературы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Новый, совершенно уникальный роман от Л. Дж. Шэн, автора бестселлеров по версии USA Today, Amazon и Wall Street Journal! Это захватывающая история о первой любви и втором шансе, которая не оставит вас равнодушными.
Эверлинн, девушка, чья жизнь наполнена трагедиями, лишилась всего, что ей было дорого: мечт, семьи и возлюбленного. Однако встреча с Домиником, полным жизнерадостия и привлекательности, перевернула ее мир. Когда казалось, что наступает время прекрасных перемен, раны прошлого снова открылись, оставив Эверлинн в сложном положении – влюбленной в двух мужчин. Один из них связан с ее далеким прошлым, а другой – обаятельный красавчик с безудержной страстью к жизни.
Обязательное чтение для поклонников Эммы Скотт и Дженнифер Хартманн.
Аннотация
Говорят, что первая любовь ставит точку в жизни. Эти слова идеально описывают жизнь Эверлинн, насыщенную трагедиями. Она лишилась всего, что было для нее дорого: мечт, семьи и возлюбленного.
Ощущая вину, Эверлинн уходит в уединенный город Салем, избегая радости и наслаждения каждым моментом. Но встреча с загадочным Домиником меняет ее обыденность. Он отличается от всех предыдущих: отважен, весел и наполнен страстью к жизни, стремясь сделать Эверлинн своей.
Однако, как только кажется, что наступает время прекрасных перемен, раны прошлого вновь открываются. Влюбиться в двух мужчин — это нелегко. Тем более, если один из них тебя ненавидит.
Л. Дж. Шэн
Л. Дж. Шэн - это талантливый автор, чьи произведения завоевали признание в мире литературы. Его имя связано с бестселлерами, которые по мнению USA Today, Amazon и Wall Street Journal заслуживают внимания. Шэн специализируется на романах, в которых умело переплетаются первая любовь и второй шанс, создавая захватывающие и эмоционально насыщенные сюжеты.
В его работах часто прослеживается тема трагедии, потери и исцеления, что делает его произведения универсальными и привлекательными для широкой аудитории. Стиль Л. Дж. Шэна выделяется оригинальностью и способностью заставить читателя переживать вместе с героями.
Если вы любите волнующие истории о любви, обогащенные глубокими эмоциями и неожиданными поворотами сюжета, произведения Л. Дж. Шэна могут стать вашим открытием.
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