Выбираем шторы на балкон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Размышляете, что повесить на окна балкона? Широкий ассортимент представленных на рынке изделий нередко ставит хозяйку в тупик. Сравнительный обзор их достоинств и недостатков позволит вам сделать правильную покупку.

Что следует учесть

Основные критерии выбора штор для лоджии и балкона:

размер помещения и расположение;

наличие и конструкция остекления;

техническая возможность для установки крепления;

стиль оформления квартиры.

Главное правило: минимализм в деталях и легко стирающиеся ткани. Помните, что они будут в первую очередь подвергаться загрязнению при открытых окнах.

Учтите, на маленькой площади плохо смотрятся длинные и тяжелые ткани. Лучше выбирать короткие модели. Зрительно увеличить пространство помогут светлые оттенки. На большую лоджию шторы можно повесить любые, например, традиционные текстильные в пол. Красиво смотрятся легкие ткани, например, тюль. Единственным препятствием может стать отсутствие места под карниз. В этом случае воспользуйтесь потолочным рельсом или остановите выбор на других изделиях.

Выбор шторы на балкон зависит и от способа открывания. Створки окна бывают распашные, раздвижные, поворотно-откидные и наклонно-раздвижные. Убедитесь, что выбранная модель не помешает проветриванию.

Цвет — дело вкуса. Подбирайте ту цветовую гамму, которая нравится. Важно помнить, что с солнечной стороны темные цвета помогут вам защититься от яркого света. Если же комната расположена с северной стороны, они будут неуместны.

Классификация

Шторы для балкона различают по:

материалу;

типу крепления;

способу управления;

виду.

Натуральный бамбук, вьетнамская соломка, лен, пластик, алюминий, высокопрочный полиэстер — рекомендуемые материалы. Самый эргономичный — полиэстер. Он не сломается, как тонкий алюминий или соломка. За ним легко ухаживать. Он покрыт особым составом, отталкивающим пыль.

Варианты крепления — карниз, специальные установочные кронштейны, липкая лента, металлическая струна или капроновая леска.

Для установки карниза требуется 15–20 см пространства над оконным блоком. Кронштейны крепятся на раме.

Часто спрашивают, как прикрепить шторы на балконе на пластиковые окна. Существует 2 способа:

радикальный и щадящий. Первый — сверление. Его недостатки очевидны. При замене штор, или при необходимости их постирать, возникают трудности. Портится поверхность оконного проема. Применяется в случае, если требуется закрыть сразу всю раму одним полотном.

Второй — липучки. Идеально подходит для легких рулонных конструкций, которые монтируют на каждое стекло отдельно. Крепление на основе текстильной застежки легко держит вес до 1,5 кг. Конструкцию можно неоднократно снимать и устанавливать на место.

Готовые шторы чаще всего поставляются с комплектом крепежа для сверления. Однако в последнее время появилась возможность дополнительно приобрести держатели, которые не портят раму. Выпускаются трех видов: универсальные, самоклеящиеся и магнитные.

Умельцы используют также крючки на присосках. Две присоски крепятся к стеклу. На концах отрезка капроновой лески делают по петле. Предварительно леску продергивают сквозь подшитый край легкой занавеси. Петли навешивают на крючки. Способ не надежный. Присоски часто отваливаются.

Различают управление ручное и с помощью электропривода.

Виды современных штор и жалюзи для лоджий и балконов

Распространены следующие виды штор для балкона:

рулонные;

римские;

жалюзи;

японские.

Рулонные шторы, пожалуй, самые удобные в использовании. Это полотно прямоугольной формы, закрепленное на валике. Это обычное исполнение. Есть кассетное. В нем валик помещен в короб. Валик крутится при помощи веревки, цепочки или электропривода. Могут фиксироваться на удобной высоте. В собранном состоянии занимают мало места. Выпускаются разных размеров. Устанавливаются как на все окно, так и на отдельное стекло. Ценовой диапазон на любой кошелек. В дорогих моделях применяют светоотражающий материал. Модификация рулонных жалюзи День-Ночь имеет два полотна разной плотности. Выбираете любое, по желанию.

Римские — перпендикулярно полотну на равном расстоянии проложены тонкие деревянные или пластмассовые палочки. На них с каждой стороны надеты колечки, через которые продернут шнурок. Если его потянуть вниз, штора поднимается. И наоборот. Этот способ декорирования известен с давних времен. Получается 5–6 крупных складок.

Плиссе — между двумя алюминиевыми рейками закреплена плиссированная ткань. Через каждую складочку протянута леска. Достоинство: легкость, компактность, материал не провисает. Идеально для наклонных окон. Возможность опустить верхнюю часть, оставив низ закрытым.

Жалюзи бывают вертикальные и горизонтальные. Материал — алюминий или поливинилхлорид. Недостатком является то, что, если повредите одну пластину, придется менять всю вещь. Кроме того, алюминиевые изделия издают шум при сквозняке. Не годятся для раздвижных систем. Достоинство — высокая износостойкость, регулировка подачи света.

Японские. Принцип действия как у вертикальных жалюзи, но ширина пластин может достигать 200 см. Нижняя часть имеет утяжеление. Требуется специальный карниз. Замечательно смотрится на больших окнах в пол. Недостаток — одновременно открыть все окно не получится. Часть всегда будет закрыта.

Шьем сами

Сшить шторы на балкон своими руками в состоянии даже неопытная портниха. Купите отрез, двухстороннюю клеевую и специальную ленту для портьер. Ширина должна быть в 1,5 – 2 раза больше рамы. Возможно, понадобится два полотна. Длина определяется с учетом того, что крепиться она будет на 20 см выше окна. На подгиб снизу — 3 см. Сверху — 7 см.

Припуски на швы — по 1,5 см. Итого: 20 + 3 + 7 + 1,5 + 1,5 = 33 см. К желаемой длине занавеси прибавляете полученную цифру. Отступив от верхнего края 1,5 см, приложите клеевую ленту, заверните и прогладьте. Сверху пришейте портьерную ленту. Готово. Как видите, сделать шторы на балкон своими руками не трудно.