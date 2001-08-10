Протезирование на имплантах All-on-6 — быстрое восстановление зубного ряда
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Современные достижения и методики, используемые в области стоматологии, позволяют предлагать пациентам наиболее удобные и быстрые способы решения проблем с зубочелюстной системой. Одно из таких решений — система All-on-6: протезирование на шести имплантах, которые устанавливаются в челюсть одномоментно. Такой способ позволяет за несколько дней восстановить весь зубной ряд.
Такой метод имплантации «Все на 6» активно используется в стоматологической клинике «Жемчужный Слон» в Омске. Это наиболее оптимальный способ восстановления зубов одной или обеих челюстей в короткий срок.
Особенности и показания для применения протокола «Все на 6»
Технология All-on-6 используется в случаях, когда зубы верхней или нижней челюсти полностью отсутствуют. Если же в ряду присутствует несколько зубов, врач принимает решение об их удалении в соответствии с целесообразностью восстановления одномоментно всего зубного ряда.
Одно из преимуществ методики — возможность протезирования даже при дефиците костной ткани (при отсутствии противопоказаний). Это позволяет выполнять процедуру без предварительного восстановления кости.
И всё же главная особенность метода — в его скорости. Протез может устанавливаться в день проведения операции по вживлению шести имплантов или через 2-3 дня. Это помогает значительно сократить период восстановления зубов и максимально снизить дискомфорт для пациентов. Вся процедура установки системы занимает не больше 3-5 дней, включая подготовку.
Вот ещё несколько преимуществ методики:
- Комфорт для пациента. Протезы при методике All-on-6 изготавливаются индивидуально, в полном соответствии с формой челюсти и природными зубами пациента. Это позволяет добиться максимально естественного результата, а также высокого комфорта при общении и приёме пищи.
- Надёжная фиксация. Имплантаты вживляются непосредственно в кость, что надёжно фиксирует протез. Это позволяет пациенту уверенно говорить и принимать пищу без какого-либо дискомфорта или беспокойства за положение протеза.
- Равномерная нагрузка. Использование шести имплантатов позволяет равномерно распределить нагрузку на челюсть при жевании и предупредить тем самым истощение костной ткани, исключить любой дискомфорт для пациента.
Протокол «Все на 6» — оптимальный способ восстановления функции ротовой полости и эстетичности улыбки. Поэтому при отсутствии большинства или всех зубов на челюсти такая методика наиболее предпочтительна.
Протезирование All-on-6 в клинике «Жемчужный Слон»
Методика имплантации «Все на 6» в Омске используется в прогрессивной стоматологической клинике «Жемчужный Слон». Компетентные врачи-имплантологи проведут все необходимые исследования для принятия решения об использовании протокола. В частности, такая методика подходит в случае развития пародонтита на стадии, не поддающейся лечению.
Запишитесь в клинику на приём, чтобы проконсультироваться с компетентным хирургом и получить полные сведения о методике All-on-6. Опытный врач подберёт наиболее подходящий в вашем случае вариант протезирования.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
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