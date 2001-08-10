«Вареничная №1» – вкусный привет из прошлого

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Скучаете по классической советской кухне? Ищете интересный ресторан, куда можно сходить с друзьями или семьей? «Вареничная №1» ждет. Она перенесет вас в прошлое, где еда была вкуснее, а мир ярче.

Что такое «Вареничная №1»

Это ресторан советской кухни, где можно попробовать самые популярные блюда СССР. Это сытные горячие супы: куриная лапша, гороховый, борщ и многое другое. А также вкусные вторые блюда: мясо по-французски, цыпленок табака, аппетитные котлеты. И салаты с закусками, без которых не обходился ни один праздничный стол: оливье, холодец, сельдь под шубой, домашнее сало и соленья форшмак. И конечно же, популярные во все времена десерты: наполеон, пирожное «картошка», трубочки с кремом.

А самое главное – вареники. Не случайно ресторан назван в честь них. Здесь подают более 20 вариантов вареников с разными вкусами.

Чтобы обедать было приятнее, «Вареничная №1» соблюдает дух времени. Гостей ждут неповторимая атмосфера и уникальное оформление с раритетами: автоматы с газировкой, букинистические издания, плакаты в советском стиле и ламповые телевизоры.

Почему вареники – главное блюдо

В ресторане много блюд, но настоящая звезда – вареники. Всё потому, что их можно обыграть десятками способов, наполнить разными начинками. В «Вареничной №1» каждый найдет вареники по вкусу.

Есть классические: с картошкой и грибами, со сладким или соленым творогом. А также оригинальные варианты, например со шпинатом и сыром, маковые с творогом и курагой.

Особенно стоит отметить вареники с поджаркой в горшочке. Это блюдо словно только что вынули из печи. Его аромат пробуждает аппетит, а интересные топпинги подчеркивают вкус и делают блюдо еще вкуснее.

Кстати о топпингах. К вареникам можно выбрать соус по вкусу. Например, с сытными блюдами отлично пойдет чесночный майонез или грибной сливочный соус. А сладкие будут вкуснее с вареньем, медом или сметаной. Можно каждый день выбирать новый вариант.

Как экономить на заказах

Чтобы сэкономить, обедая в «Вареничной №1», достаточно присоединиться к программе лояльности. Каждый гость получает баллы в размере 5 % от суммы заказа. Кешбек можно потратить во время следующего визита и онлайн-заказа.

Размер кешбека зависит от общей суммы покупок. Для именинников действует особое предложение – 15 %.

Обед в ресторане и дома

«Вареничная №1» – это сеть ресторанов, расположены в разных уголках Москвы. Не составит труда найти ближайший.

Нет времени, чтобы пойти на обед? Тогда ресторан приедет к вам! На сайте можно заказать доставку на дом или в офис. Горячая и вкусная еда будет у вас в кратчайшие сроки. И никакой траты времени и сил на готовку.