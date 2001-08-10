Песок карьерный - где купить, как выбрать поставщика

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Песок представляет собой достаточно известный материал, которые имеет целый спектр вариантов применения. Его используют в декоративных целях, для строительных работ, для бетона, в специальных системах водоочистки, фильтрах, а также без него не может обойтись ни одна детская площадка. Поэтому если качественный песок — это ваша гарантия прочной строительной кладки, тщательно очищенной воды, здоровья малышей, которые ежедневно играют в песочнице и т.д.

Карьерный песок: особенности и характеристики

На рынке сейчас представлено множество различных видов песка: карьерный, мытый, морской и т.д. Между ними имеется разница в дальнейшей обработке, наличие примесей, размере гранул, характеристиках. Конечно же, все эти моменты способны повлиять на особенности применения материалов. Особенной популярностью сейчас пользуется именно карьерный песок.

Исходя из названия сразу же становится понятно, что место добычи такого песка – карьеры. Добывать его не сложно, что положительно отражается на его цене. Не существует более бюджетных аналогов в мире.

В таком песке присутствует большое количество включений. Например, в составе может присутствовать около 7% глины. Также в карьерном песке могут быть:

пыль;

крупные каменистые включения;

минералы и т.д.

В таком виде купить карьерный песок в Ростове-на-Дону можно для того чтобы засыпать дорожки. Но для того чтобы этот материал стал пригодным к использованию в строительной сфере, его дополнительно нужно промывать и просеивать.

Сеяный песок – это более качественное решение, так как в составе отсутствуют большие и слишком мелкие зерна, соответственно материал качественный и с его помощью можно сделать хороший бетонный раствор. Но примеси после просеивания удаляются не все. Поэтому такой карьерный песок подойдут только для дорожного строительства, создания фундамента для архитектурной конструкции.

Если же вам нужен материал еще более высокого качества, выбирайте промытый карьерный песок, его еще называют намывным. Он прекрасно подойдет для того чтобы очищать воду, создавать бетон, железобетонные товары и т.д.

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