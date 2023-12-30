Что такое саундбар и зачем он нужен?

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Саундбаром называется инновационная мобильная система, предназначенная для совместной работы с телевизором. Другими словами - это внешние колонки, которые необходимы для улучшения качества звукового звучания. Это оборудование отличается небольшими габаритами, эстетической привлекательностью и воспроизведением объемного стерео-звука. Чтобы выбрать хороший саундбар, в первую очередь требуется обратить внимание на число каналов в устройстве, наибольшее количество которых обеспечивает высококачественное многоканальное звучание.

Виды оборудования

Прежде чем покупать саундбар, необходимо понять, чем разрекламированные «улучшайзеры» звука разнятся друг от друга. Главное отличие дорогостоящего устройства от дешевого заключается в причастности их к одной из двух групп: пассивные и активные.

Пассивные модели - достаточно редки, работают исключительно в паре с усилителем или ресивером телевизора. Усилитель и ресивер выполняют функцию «мозга», а акустический проектор выступает в качестве обычной колонки, улучшающей звучание.

Активные саундбары - таких моделей в продаже большое количество. Система управления этого оборудования («мозги») уже вшита внутрь аудиоустройства при изготовлении. Для выведения звучания с телевизора или другого прибора, они не нуждаются в помощниках.

Разделение саундбаров по рабочим функциям

Эксперты доказали, что даже самый бюджетный саундбар дает звук, который значительно лучше и насыщенней, чем встроенное звучание продвинутых телевизоров, относящихся к премиум категории. Устройство дает увеличенное акустическое пространство, больше деталей и позволяет услышать кинофильм так, как его задумывали режиссер со звукооператором. По своим рабочим опциям это акустическое оборудование делится на пять основных категорий:

монолитная цельная колонка, в которую на стадии производства встраивается сабвуфер (компактная и самая доступная модель);

звуковой проектор (подвешивается на стенку, не устанавливается на полки и другую мебель, идентичен монолитной колонке);

звуковая панель, имеющая отдельный от корпуса сабвуфер (самая востребованная модель с большим набором динамиков различного диапазона звучания);

саундбейс (самый не популярный вариант, устройство отличается большими размерами из-за наличия встроенных дополнительных функций - ТВ-ресивер или дисковый плейер);

многофункциональный набор (наиболее полноценный вариант акустической системы, включающий в конструкцию не только сабвуфер и звуковую панель, но и комплекс дополнительных колонок, обеспечивающих объемный звук, по сути - это многоцелевой домашний кинотеатр).

Частоты и диапазона подачи акустического звучания большинства моделей саундбаров вполне достаточно для того, чтобы заменить собой домашний кинотеатр или продвинутый музыкальный центр. Некоторые модели способны вполне качественно передавать музыку из стриминговых порталов.

Конструкционные особенности, влияющие на выбор

При выборе внешнего сабвуфера необходимо учитывать его мощность, которая должна превышать мощность главной звуковой консоли примерно в два раза. Следует обращать внимание и на размеры этого акустического оборудования - от габаритов зависит звучание саундбара. Особенно это заметно в работе многоканальной звуковой панели, которая не имеет в конструкции дополнительных колонок. Если купленное звуковое устройство состоит из нескольких, объединенных в одну систему девайсов, ориентироваться нужно на разницу в ширине основной панели и диагонали телевизионной приставки.

Зачем нужен саундбар

Основная задача звукового проектора - организация объемного и максимально широкого акустического поля, чем у стандартных одиночных колонок. Также, это эстетическая привлекательность устройства, дизайн которого органично вписывается в любой интерьер и экономия, за счет компактных габаритов, полезного пространства в доме. При установке, это оборудование просто и достаточно легко повышает акустические показатели телевизора. Для подключения звуковой панели не требуются специальные инженерные навыки и профильное образование.

Источник: audiotop.ru