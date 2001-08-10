Шкаф-кровать-диван: особенности моделей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня современная мебель нередко сочетает в себе несколько важных функций. Обустраивая домашнюю обстановку, стоит обратить внимание на такой предмет интерьера как шкаф-кровать-диван. Он отлично подойдёт для владельцев небольших жилищных условий и в то же время восполнит все ваши дизайнерские пожелания.
Мобильность и удобство конструкции
Раскладная мебель популярна из-за своей компактности и мобильности. При этом такая несложная конструкция сочетает в себе все необходимые практичные задачи.
В первую очередь, изделие работает с помощью специального механизма. Благодаря ему в любой момент шкаф можно превратить в кровать или диван. Каждая трансформация происходит быстро и безопасно.
Мебель, как правило, состоит из таких элементов:
- каркасное основание;
- управляемые ножки;
- секции для хранения вещей;
- фиксирующие постельное белье ремни и т. д.
Модель помогает организовывать спальное место таким образом, чтобы кровать не занимала бо́льшую часть спальни. Такая конструкция представляет собой место полноценного отдыха днём и ночью, а также вмещает в себе множество вещей. При этом шкаф выглядит стильно, поэтому тот впишется в любую обстановку. Заказав у «Мало Места» модель по своим предпочтениям, вы так же можете выбрать ту кровать, которая идеально подойдёт к вашему интерьеру.
Классификация кроватей 3 в 1
Современные модели подойдут к любым стилистическим решениям. Так, предмет мебели отлично впишется в детскую комнату, гостиную или даже в офис. Для рабочего кабинета стоит выбирать более строгие модели.
Размеры кроватей 3 в 1 бывают разными, как и в случае классической мебели. Вы можете приобрести как односпальную, так полуторную или двуспальную кровать. Дополнительные секции, ящики и полки помогут сэкономить на покупке тумбы или комода. Также существуют двухъярусные модели — их, как правило, покупают детям. В таком случае даже в разложенном виде кровати не занимают много места.
Стоит учитывать, что на стоимость изделия напрямую влияет трансформационный механизм. С помощью этого непростого устройства и производится управление кроватью. Более современные вариации управления мебелью, безусловно, обойдутся несколько дороже. Однако такое устройство прослужит дольше и в то же время заменит сразу несколько ценных предметов интерьера. Поэтому даже покупка дорогостоящей функциональной мебели — это выгодное решение.
Крайне популярными считаются модели, которые трансформируются с помощью ручки. Достаточно потянуть за рычаг, чтобы на выходе получить диван или шкаф из кровати.
Модели, работающие от системы газлифт, считаются износостойкими. Чтобы срабатывание механизма не произошло автоматически, необходимо лишь правильно сделать мерки пространства в помещении, выделенного для кровати. Поэтому нужно учитывать соотношение между подвижной и статической областью мебели.
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