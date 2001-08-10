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Как сэкономить на продуктах в 2023 году?
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В 2023 году в России наблюдается резкое увеличение стоимости отдельных продуктов. Самым значительным образом подорожала капуста, апельсины и огурцы, цены на которые возросли на 74%, 72% и 47% соответственно по всей стране. В ряде регионов отмечается более высокий уровень инфляции, приводящий к росту цен на указанные и другие продукты более чем на 100%.
Цены на курицу в среднем по России выросли на 13,7%, поднимаясь с 183,51 рубля за килограмм в 2022 году до 208,8 рубля за килограмм в 2023 году. Самый значительный прирост цен зафиксирован в Севастополе (39,98%) и Крыму (38,79%), а также в Пензенской области (31,1%). В нескольких регионах, таких как Калмыкия, Марий Эл, Тамбовская, Костромская, Саратовская, Вологодская и Ростовская области, охлажденная и мороженая курица подорожала более чем на четверть.
Как сэкономить на продуктах?
Вот несколько советов, которые могут помочь вам сэкономить:
Составьте бюджет: Определите, сколько вы готовы тратить на продукты ежемесячно, и следите за соблюдением этого бюджета.
Планируйте покупки: Составьте список продуктов перед тем, как идти в магазин, и придерживайтесь его. Это поможет избежать импульсивных покупок.
Используйте акции и скидки: Следите за акциями, распродажами и сезонными скидками в магазинах. Это позволит вам получить продукты по более выгодной цене.
Исследуйте различные магазины: Сравнивайте цены в различных магазинах и выбирайте тот, который предлагает лучшие цены на нужные вам продукты.
Покупайте товары собственных марок: Продукты собственных марок могут быть дешевле, чем аналогичные брендовые товары, при этом они часто предоставляют схожее качество.
Покупайте в объеме: Если это возможно, покупайте продукты оптом или в больших упаковках. Это может быть дешевле на долгосрочной основе.
Используйте купоны и карты лояльности: Многие магазины предлагают купоны и программы лояльности. Используйте их, чтобы получить дополнительные скидки и бонусы.
Изучите цены онлайн: Иногда цены на продукты в интернет-магазинах могут быть ниже, чем в обычных магазинах. Проверьте онлайн-опции перед походом в магазин.
Приготавливайте еду дома: Готовка дома может быть более дешевой и здоровой альтернативой ресторанным посещениям или покупке готовых блюд.
Минимизируйте продукты "на ходу": Предпочитайте приготовление еды дома перед покупкой готовых блюд или закусок.
Помните, что эффективность этих методов может зависеть от вашего региона, обстоятельств и предпочтений. Важно находить баланс между экономией и качеством продуктов, чтобы обеспечить себе полноценное питание.
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