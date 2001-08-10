Всё, что нужно знать про фракционные углекислотные СО2 лазеры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фракционные углекислотные СО2 лазеры — одна из самых эффективных технологий, применяемых в аппаратной косметологии для борьбы со старением кожи. Этот метод шлифовки нашел широкое применение благодаря своей эффективности, минимальным рискам и быстрому восстановлению кожи после процедуры.

Как это работает?

Углекислотный фракционный лазер СО2 работает по принципу фототермального воздействия. Загляните в магазин Ап-косметикс, тут можно посмотреть цены на такие аппараты. Лазерная энергия проникает в глубинные слои кожи, вызывая контролируемые микровспышки тепла. Это приводит к стимуляции синтеза коллагена и эластина, активации фибробластов, а также улучшению кровотока и обмена веществ в коже. В результате происходит укрепление и омоложение, уменьшение морщин, пигментации и рубцов.

Процедура фракционной шлифовки на углекислотном лазере СО2 проводится с помощью специального аппарата. Врач проводит по коже микроимпульсы лазерного излучения, оставляя между ними неповрежденные участки. Это позволяет сократить время восстановления и уменьшить риски осложнений. Кроме того, фракционная технология делает процедуру более точной и безопасной, так как лазерная энергия воздействует только на выбранные участки кожи.

Преимущества фракционных углекислотных СО2 лазеров

Начнем с их эффективности, а также возможности использования на различных участках лица и тела. Они могут применяться для устранения морщин, пигментации, сужения пор, улучшения текстуры кожи, а также для лечения акне, рубцов и стрий. Одной из основных причин популярности фракционных углекислотных СО2 лазеров является их относительная безопасность и минимальные осложнения. После процедуры может наблюдаться покраснение кожи и отек, однако они проходят в течение нескольких дней. За правильным проведением процедуры следит опытный врач, который подбирает необходимую энергию и глубину проникновения лазерного излучения, чтобы достичь максимального эффекта при минимальных рисках.

Сколько нужно процедур?

Количество процедур фракционной шлифовки на углекислотном лазере СО2 может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей кожи и желаемых результатов. Обычно рекомендуется проводить от 1 до 3 процедур с интервалом в несколько недель. Период восстановления кожи после процедуры также может различаться от нескольких дней до недели.

Однако, как и любая другая процедура косметологии, фракционная шлифовка на углекислотном фракционном лазере СО2 имеет свои противопоказания и ограничения. Ее не рекомендуется проводить при активных воспалительных процессах на коже, герпесе, обострении кожных заболеваний, беременности и лактации. Также следует учитывать индивидуальную реакцию кожи на лазерное воздействие и возможность развития осложнений, таких как гиперпигментация или гипо-пигментация кожи.