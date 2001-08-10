Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

АЦЭ и CERS, крупнейшие организации, представляющие Российскую Федерацию и КНР, занимающиеся цифровой трансформацией электроэнергетики, начали активную совместную работу в данной сфере. Соответствующий договор был заверен подписями Федора Опадчего и Сунь Чжэньюня, занимающих руководящие должности в государственных структурах.

Подписание договора, который станет отправной точкой в новой эпохе сотрудничества двух мировых энергетических держав, состоялось в рамках пятого бизнес-форума, проходящего в китайской столице. Данный форум – одно из событий крупного саммита “Один пояс – один путь”.

Федор Опадчий, представляющий российскую сторону, заявил, что подписанный 19 октября договор преследует сразу несколько целей. Планируется нарастить активность в сотрудничестве РФ и КНР по решению ключевых вопросов цифровой трансформации, объединить усилия, наладить интенсивный обмен опытом, что позволит быстрее находить решения наиболее злободневных и сложных задач.

Области взаимодействия

Согласно договору, главными векторами сотрудничества должны стать следующие:

Активное участие специалистов CERS и АЦЭ в совместных исследовательских, конкурсных, научных проектах;

Постоянный обмен опытом, взаимная поддержка;

Разработка новых проектов для дальнейшей совместной реализации;

Подготовка тематических научных, аналитических и других работ;

Проведение выставок, салонов, конгрессов, форумов.

Документ регламентирует не только основные направления партнерства, но и указывает на значимость соблюдения принципов взаимного уважения, доверия, поддержки.

Во время саммита представители российской и китайской стороны поделились своими наработками, личным опытом, методиками, в соответствии с которыми внедрялись цифровые решения в существующие энергетические системы.

Федор Опадчий выразил уверенность в том, что партнерство поможет более эффективно использовать существующие энергетические активы, уменьшить расходы, необходимые для их дальнейшего развития, позволит расширить текущий список услуг, сделать отрасль более безопасной.

Представитель АЦЭ акцентировал внимание на нескольких приоритетных технологиях, способных в перспективе дать наиболее ощутимые результаты. Искусственный интеллект, создание информационных моделей в соответствии со стандартами CIM, IO, блокчейн – все это примеры таких технологий. Все они уже достаточно активно используются российской стороной, однако, поддержка китайских коллег должна помочь улучшить и без того впечатляющие результаты.

Федор Опадчий высказал свое уважение CERS, Центру энергетических исследований и разработок Китая, отметил, что он является не просто главной научной площадкой в КНР, но и одним из лидеров всего азиатского региона, а потому опыт китайских коллег окажется максимально полезным для российской стороны, поможет вывести сотрудничество двух государств на новый уровень!

Источник - https://lan-art.ru/ (компания-поставщик телекоммуникационного оборудования).