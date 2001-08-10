Преимущества и особенности газосиликатных блоков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Большинство владельцев загородных участков мечтает построить дом из газосиликатных блоков. Это объясняется не только хорошим соотношением цена/качество, но и другими преимуществами материала.

Газосиликатный блок: что это

Газосиликат – это разновидность газобетона, используемая для строительства различных объектов. С учетом плотности и назначения материал делится:

на перегородочный. С помощью блоков возводят внутренние перегородки;

стеновой. Он подходит для строительства несущих стен, обладают высокой прочностью, но их цена выше по сравнению с перегородочными.

Для производства блоков из газосиликата смешивают:

известь;

смесь песка и цемента;

вода;

гипсовый камень.

Этапы производства:

Все перечисленные компоненты перемешивают в однородную массу, добавляют алюминиевый порошок, он реагирует с известью и образует пузырьки воздуха, делая материал пористым. Полученную массу разрезают на нужные размеры. Блоки помещаются в автоклав, где они окончательно затвердевают.

Основным преимуществом данной технологии производства является минимальное количество отходов, что позитивно сказывается на состояние окружающей среды.

Преимущества блоков из газосиликатов

Газосиликат обладает множеством преимуществ как материал, так и как строительный элемент для домов и коттеджей эксклюзивного класса. Это объясняется его техническими и эксплуатационными свойствами.

Преимущества газосиликата:

малый вес. Он легче чем бетон в 5 раз, это позволяет сэкономить на перевозке блоков и минимизировать трудоемкость его установки. Кроме того, для возведения объектов подойдет мелкозаглубленный фундамент, что помогает минимизировать затраты и время на реализацию проекта;

прочность. Материал обладает хорошей прочностью на сжатие. Этот факт позволяет строителям использовать их для возведения несущих стен в многоэтажных зданиях. Блоки также успешно применяются при использовании технологии каркасного строительства и монтаже стен и перегородок внутри дома;

высокая теплоизоляция. По сравнению с керамическим кирпичом газосиликатный материал в восемь раз лучше сохраняет тепло, что позволяет снизить затраты на отопление и кондиционирование в помещении;

хорошая звукоизоляция. У блоков из газосиликата звукоизоляция в 10 раз лучше по сравнению со зданием из кирпича. Это возможно за счет пористой структуры блоков, эффективно поглощающей звуковые волны;

устойчивость к огню. Несмотря на пористую структуру, этот материал способен выдержать огонь в течение нескольких часов;

экологичность. В составе газосиликатной смеси используются исключительно натуральные составляющие, что делает их безопасными для окружающей среды;

создание комфортного микроклимата в помещении. За счет пористости материала обеспечивается хорошая вентиляция и влагообмен, что позволяет создать оптимальные условия проживания или работы;

долговечность. Срок эксплуатации объектов составляет более 150 лет.

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