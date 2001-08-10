Как получить визу супруги в Великобританию?

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Великобритания считается одной из самых привлекательных стран для эмиграции. Большое количество людей мечтают переехать сюда для работы, учебы или открытия собственного бизнеса. Для тех, кто состоит в браке с британским гражданином или резидентом, существует отдельная категория виз — виза супруги в Великобританию, об особенностях ее получения мы поговорим в данной статье.

Что даёт эта виза?

Виза супруга включает в себя две категории: визу для жены и визу для мужа. Если ваш супруг является гражданином или постоянным резидентом Великобритании, вы имеете возможность подать заявление на получение визы супруги. Однако, существуют определенные условия и требования, необходимые для получения этой визы.

Документы, которые нужно подготовить

Важно иметь в виду, что каждый случай индивидуален, поэтому список необходимых документов может варьироваться. Однако, в общем, вам, скорее всего, потребуется предоставить следующие документы:

свидетельство о браке, подтверждающее, что ваш брак является легитимным и не фиктивным;

доказательства того, что у вас есть надлежащий жилищный адрес в Великобритании;

финансовые документы, подтверждающие вашу финансовую состоятельность, чтобы не стать обузой для государства;

медицинские справки, подтверждающие ваше физическое и психическое здоровье.

Кроме того, ваш супруг, являющийся британским гражданином или резидентом, должен подтвердить свою способность обеспечивать вас финансово в Великобритании. Это означает, что у него должен быть достаточный и стабильный доход, чтобы обеспечить вас обоих. Важно также отметить, что в случае, если ваш брак был зарегистрирован менее чем за 4 года до подачи заявления на визу супруги, вам может быть предоставлена временная виза, которая будет действовать в течение 2,5 лет. После этого срока вы сможете подать заявление на получение постоянной визы.

Как отправить заявку?

Подача заявления на визу супруги может быть произведена онлайн или путем отправки заявления и необходимых документов по почте. Однако, важно учитывать, что процесс может быть сложным и занимать некоторое время. Поэтому рекомендуется подавать заявление заранее и следовать всем указанным требованиям. Для получения более подробной информации по данному вопросу, вы можете обратиться к официальному веб-сайту Министерства внутренних дел Великобритании. Там вы найдете все необходимые инструкции и образцы документов для подачи заявления на визу супруги.

Источник: https://ukbusiness.ru/kak-poluchit-vizu-nevesty-ili-vizu-zheny-v-velikobritaniju