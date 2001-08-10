Зимний отдых на горнолыжных курортах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Зимой люди делятся на два типа: тех, кто хочет укутаться дома в одеяла и пересмотреть все сериалы на год вперед, и тех, кто с замиранием сердца ждет, когда уже можно будет встать на лыжи или сноуборд. Если вы из команды зимних активностей и уже купили новые шлем и перчатки, то горнолыжные курорты из нашей подборки уже во всю готовятся к новому сезону и встрече гостей.

Напоминаем, что бронировать жилье нужно заранее — совсем скоро мест может не остаться. Чтобы подобрать и забронировать жилье на время отдыха на горнолыжных курортах, переходите по ссылке и изучайте подборки популярных направлений от сервиса Привет Тур https://privettur.ru/gornolyzhnyye_kurorty/.

Горнолыжный курорт «Роза Хутор»

Сезон начинается в середине декабря и длится до начала апреля. Около 120 километров трасс разного уровня сложности — от зеленых спусков для начинающих и специальных трасс для детей до черных трасс для экстремалов. Также есть зоны для фрирайда.

Курорт делится на несколько уровней на разных высотах — Роза Долина (высота 550-560м), Роза Плато, здесь находится горная Олимпийская деревня (высота 1180м), Роза Стадион (переходная зона на высоте 940м) и Роза Пик (высота 2320м).

Курорт считается лучшим в стране по уровню своей инфраструктуры. Здесь много дополнительных развлечений, стильных ресторанов, красивых современных отелей и гостевых домов для размещения.

Горнолыжный курорт «Красная Поляна»

Первый по популярности горнолыжный курорт в стране. Как и Роза Хутор делится на несколько уровней на разных высотах — Поляну 540, Поляну 960 и Поляну 2200.

Всего на Красной Поляне 33 трассы, их общая длина более 30 км. Есть учебные и детский склоны, сноупарки, рейс-зона, трассы для фрирайда и трассы с искусственным оснежением и освещением. Для фрирайда выделено пять зон.

Красная Поляна предлагает гостям разнообразный апрес-ски, здесь много мест, где можно провести время вне склона. Курорт устроен так, что за все время отпуска можно вообще не выбираться за его пределы — все необходимое для комфортного отдыха под рукой.

Красная Поляна и Роза Хутор отлично подходят для отпуска с детьми — есть развлечения вне каталки, детские комнаты с аниматорами и нянями, большой выбор мест, где можно пообедать и поужинать. Многие отели и гостевые дома ориентированы на гостей с детьми разного возраста. Чтобы подобрать жилье на время зимнего отдыха с детьми, переходите по ссылке https://privettur.ru/gornolyzhnyye_kurorty/t_deti/ — вас ждет подборка от сервиса Привет Тур, в которой собрано более 200 объектов для размещения.

Горнолыжный курорт «Архыз»

Довольно молодой курорт в Карачаево-Черкесии, спроектированный с нуля в 2013 году. 16 трасс общей протяженностью 27 километров — от зеленых до черных, для занятий с детьми есть отдельная зона, также выделены просеки в лесу и линии под подъемниками для фрирайдеров.

Почти все склоны оснащены системой искусственного оснежения, есть вечернее катание по освещенным трассам, работают пункты проката и школы инструкторов.

Инфраструктура в основном сосредоточена в поселке Романтик — здесь находятся точки питания и объекты для размещения. Популярный вариант среди туристов — аренда домика на базе отдыха. Удобно, когда путешествуешь большой компанией или всей семьей. Чтобы подобрать и забронировать зимний базы отдыха, переходите по ссылке https://privettur.ru/gornolyzhnyye_kurorty/turbazy/. В подборке есть варианты в Архызе, а также несколько объектов на других курортах — в Шерегеше, на Домбае, в Белокурихе.

Горнолыжный курорт «Шерегеш»

Шерегеш расположен на юге Кемеровской области — это Западная Сибирь и территория Горной Шории.

Шерегеш выделяется своим продолжительным сезоном — катаются здесь с ноября до мая, а также качеством своего снежного покрова — поговаривают, что такого роскошного «пухляка» не сыщешь даже на заграничных курортах.

В Шерегеше 15 трасс различного уровня сложности общей протяженностью 35 километров, а также огромное количество зон для фрирайда. Есть специальная трасса для сноутюбинга — катания на ватрушках.

С развлечениями здесь чуть поскромнее, чем в Красной Поляне, но все же можно придумать, чем заняться вне каталки. Есть несколько баров, можно расслабиться в одном из спа-комплексов, сходить на каток.

Горнолыжный курорт «Домбай»

Горнолыжный курорт Домбай находится в горах Кавказа на границе с Карачаево-Черкесией. Курорт настолько же популярный, насколько и порицаемый — хвалят его за снежность и относительно невысокие цены, а ругают за качество сервиса и сомнительный национальный колорит.

Здесь действует 12 трасс разного уровня сложности, общей протяженностью 25 километров. Трассы обслуживают пять очередей канатно-кресельных дорог, гондольная, шестикресельная, маятниковая канатки и сеть бугельных подъемников. Простые спуски для начинающих можно найти на юго-западных склонах горы Мусса-Ачитара.

Большая часть объектов для размещения находится на Домбайской поляне, более бюджетные варианты можно поискать в самом поселке Домбай. Курорт достаточно компактный: от отеля до подъемника можно дойти за несколько минут, а из одного конца поселка в другой — за полчаса.