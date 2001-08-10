Ипотека для ИТ-специалистов: актуальные условия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Перечень льготных ипотечных программ, доступных российским гражданам, недавно пополнился продуктом для специалистов IT-сферы. По условиям господдержки работники отрасли информационных технологий смогут взять кредит на покупку жилья по ставке 5% годовых. Программа была инициирована правительством РФ в 2022 году с целью мотивировать айтишников оставаться жить и работать в России. До конца 2024 года предполагается выдача 50 тысяч займов по этой программе на общую сумму 240 миллиардов рублей. Обычно ипотека выдается на 30—35 лет, минимальный первый взнос составляет от 20,10% от стоимости приобретаемой недвижимости.

Условия ипотеки

Любые кредиты предусматривают соблюдение определенных условий, выдвинутых банком. Это конкретизирует и сужает круг потенциальных претендентов. Для рассматриваемой ипотечной программы условия следующие:

Место работы . Льготы доступны для специалистов, которые трудятся в аккредитованных IT-компаниях, включенных в соответствующий реестр. К этим организациям также предъявляются требования по количеству персонала (не менее семи человек) и по ОКВЭД.

. Льготы доступны для специалистов, которые трудятся в аккредитованных IT-компаниях, включенных в соответствующий реестр. К этим организациям также предъявляются требования по количеству персонала (не менее семи человек) и по ОКВЭД. Возраст . Претендовать на заем могут специалисты от 18 до 50 лет включительно.

. Претендовать на заем могут специалисты от 18 до 50 лет включительно. Уровень дохода . Этот показатель варьируется в зависимости от места регистрации IT-компании. Для городов-миллионников минимум по зарплате назначен в 120 000 рублей в месяц, для других регионов — 70 000 рублей. Отдельно в Москве этот лимит составляет 150 000 рублей.

. Этот показатель варьируется в зависимости от места регистрации IT-компании. Для городов-миллионников минимум по зарплате назначен в 120 000 рублей в месяц, для других регионов — 70 000 рублей. Отдельно в Москве этот лимит составляет 150 000 рублей. Специализация. Конкретного перечня специальностей, подпадающих под льготы, нет, но дифференциация все равно присутствует. Непрофильные сотрудники отсекаются требуемым уровнем заработной платы.

Льготная ипотека для сотрудников ИТ допускает только одноразовое использование. Также ее нельзя совмещать с другими программами господдержки типа сельской, семейной или дальневосточной ипотек. Возможности рефинансирования для этого ипотечного продукта в постановлении правительства не предусмотрены.

Требования к объекту недвижимости

По этой программе допускается покупка готового нового жилья или находящегося на стадии строительства, включая индивидуальные дома и таунхаусы. Верхний лимит по стоимости такого объекта составляет 18 миллионов рублей для областей, республик и городов федерального значения с населением от 1 млн человек и 9 миллионов рублей для субъектов РФ, в которых проживает менее 1 млн жителей. Квартиру допускается приобретать у застройщика по договору долевого участия или по соглашению купли-продажи. С 2023 года в список допустимой недвижимости включено готовое жилье закрытых паевых инвестфондов. Квартиры на вторичном рынке в качестве объекта ипотеки для ИТ-специалистов не рассматриваются.