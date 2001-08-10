На что обратить внимание при покупке детской площадки для дачи: материалы, комплект, безопасность
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Свежий воздух и занятия спортом полезны для ребенка и способны стать залогом его здоровья. Помочь с этим способна детская площадка для дачи – с ее помощью получится обеспечить сыну или дочери досуг, а себе – спокойствие.
Каким должен быть материал
Площадки изготавливаются из дерева и имеют ряд преимуществ:
- Экологичность. Комплекс совершенно безопасен и не способен причинить вреда экологии.
- Эстетичность. Такие площадки гармонично выглядят на даче и нисколько не портят дизайн.
- Устойчивость к колебаниям температур и долгий срок службы. Комплекс способен прослужить много лет, перенести не одну зиму, нужно только соблюдать правила по уходу и эксплуатации.
Деревянные площадки изготавливаются из бруса хвойных пород. Усадка у этого материала минимальна, он почти не трескается. Некоторые родители опасаются, что конструкция из древесины будет гнить, но сейчас выполняют ее обработку с помощью влагостойких пропиток, что позволяет повысить долговечность.
Могут присутствовать металлические элементы – их выбирают главным образом из-за прочности. Бывают и пластиковые детали – используется качественный пластик, не выделяющий вредных веществ.
Комплектация
При выборе обратите внимание на то, какие игровые элементы входят в комплект. Хорошо, когда их много – это разнообразит досуг. Чем больше составляющих в комплексе, тем выше его функциональность. Точный выбор составляющих напрямую зависит от возраста ребенка. Большинство людей выбирают самые популярные элементы – башню, канаты, горки и качели. Иногда вариантов для игр больше – горки могут быть с разной высотой и наклоном, могут присутствовать интересные игровые детали – к примеру, штурвал.
Безопасность
Нужно обратить внимание на площадь и общую высоту конструкции. Оцените, насколько все это удобно для детей, комфортно ли им будет. Просторная площадка подходит для детей разных возрастов. Можно заказать именно такую, если детей двое или больше. Подросшие будут залезать выше, а малыши смогут безопасно играть внизу.
Обратите внимание на конструкцию башни – чем она крепче, тем лучше. Еще важна длина горки – длинные варианты способны вызвать у детей восторг, так как с них они будут катиться дольше и получат много ярких впечатлений. Уклон должен позволять ребенку скатываться быстро.
Ограждения и крепежи
Нужно обратить внимание на ограждения. Насколько они толстые, с какой частотой расположены, какова ширина просветов. Комплекс в целом должен быть достаточно устойчивым.
Крепежные элементы должны быть прочными, закрытыми заглушками или утопленными в конструкцию, чтобы играющий за них не зацепился.
Учтите – ни один ребенок не застрахован от падений. Важно, чтобы в этом случае он попал на мягкое покрытие. Не должно быть никаких потенциально опасных частей.
Почему полезно заниматься на игровых площадках
У такого времяпрепровождения есть несколько плюсов:
- развитие физических параметров – силы, ловкости, выносливости;
- улучшение аппетита и сна;
- укрепление иммунитета;
- улучшение эмоционального состояния.
Помимо прочего, детская площадка поможет решить проблему гиперактивности детей.
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